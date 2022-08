Webb Fontaine annonce le lancement du Guichet Unique du Commerce Extérieur du Niger (GUCE-Niger) pour stimuler le commerce

Ce projet permettra de dynamiser le commerce et d'accroître les recettes du pays

DUBAÏ, EAU, 11 août 2022 /PRNewswire/ -- Webb Fontaine et la Chambre de Commerce et d'Industrie du Niger, ainsi que ses partenaires, ont procédé au lancement de la plateforme Nationale de Guichet Unique du Commerce Etérieur du Niger au cours d'une cérémonie organisée à la Chambre de Commerce et d'Industrie du Niger. La plateforme du Guichet Unique stimulera le commerce extérieur et accroîtra les recettes publiques, tout en améliorant la célérité et l'efficacité des opérations commerciales.

Launch of GUCE-Niger activities and inauguration of the internet room. May 12, 2022, at the Chamber of Commerce and Industry of Niger (CCIN) Launch of GUCE-Niger activities and inauguration of the internet room. May 12, 2022 at the Chamber of Commerce and Industry of Niger (CCIN) Economic operators in the new internet room connecting to the GUCE-Niger platform



L'événement s'est déroulé en présence de Yayé Djibo, représentant le cabinet du Président de la République du Niger, du Colonel Diori Hamani de la Direction Générale des Douanes, de Raoufou Issaka Moussa, Directeur du Commerce Extérieur du Ministère du Commerce et de Ousmane Mahaman, Secrétaire Général de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Niger (CCIN).

Institué par le décret n°2021-210/PRN/MF/MC/PSP du 26 mars 2021, le GUNN, grâce à la technologie de Webb Fontaine, offre un écosystème commercial totalement dématérialisé, réduisant le temps et le coût des transactions au profit des opérateurs nigériens, tout en les responsabilisant face à la concurrence mondiale.

La plate-forme du GUCE-Niger intègre de nombreuses fonctionnalités de facilitation des opérations du commerce Extérieur et au sein de l'administration douanière, impliquant des organismes gouvernementaux et privés. Elle permet aux opérateurs nigériens de se connecter électroniquement à plusieurs agences gouvernementales et non gouvernementales intervenant dans le commerce international pour la délivrance des licences, permis, certificats et autres documents commerciaux indispensables au commerce international.

Le développement de la plateforme du GUCE-Niger a débuté en 2021 et est désormais opérationnel avec son premier module de pré-dédouanement.

« Nous sommes honorés d'être le partenaire technologique officiel du Niger, travaillant en étroite collaboration avec le gouvernement pour mettre en œuvre le Guichet Unique pour le Commerce. Les technologies les plus avancées de Webb Fontaine faciliteront la transformation du paysage commercial du Niger, en modernisant et en optimisant tous les processus commerciaux, et en renforçant la confiance entre les différents acteurs ».

Samy Zayani, Directeur Commercial de Webb Fontaine

La communauté commerciale du Niger peut désormais effectuer les formalités de dédouanement en ligne, de façon efficace et efficiente. La plateforme offre un point d'entrée unique pour toutes les opérations d'importation, d'exportation et de transit au Niger.

« Webb Fontaine a pour objectif et pour mission d'aider et de former la communauté commerciale à l'utilisation de la nouvelle plateforme du GUCE-Niger et un centre Internet a été ouvert à la Chambre de Commerce et d'Industrie du Niger (CCIN) pour favoriser l'adoption de la nouvelle plateforme. Nous poursuivrons fièrement notre collaboration avec le gouvernement nigérien afin d'améliorer le climat des affaires du pays grâce à une technologie commerciale de pointe ».

Ali Karim Alio, Directeur Général de Webb Fontaine Niger

« Le Guichet Unique du Commerce Extérieur est une mise à niveau très attendue qui renforcera la position du Niger en tant que partenaire commercial et stimulera également son commerce international. La dématérialisation des procédures commerciales vaut son pesant d'or dans le monde post-COVID, la pandémie ayant démontré que les chaînes d'approvisionnement et de logistique peuvent être fortement ébranlées par une crise mondiale et en créer de nouvelles dans son sillage. Il est essentiel pour le Niger de travailler de concert avec les autres économies afin de développer son commerce. Le développement du GUCE-Niger constitue une étape importante dans cette perspective et je suis ravi de la participation du Niger au mouvement commercial mondial ».

Ousmane Mahaman, Secrétaire Général de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Niger

La plateforme du GUCE-Niger est accessible sur le site : guce.gouv.ne

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1876513/CCIN_Presidium.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1876514/CCIN_Internet_Room.jpg





SOURCE Webb Fontaine