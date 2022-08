Webb Fontaine anuncia lançamento do Niger National Single Window (NNSW) para fortalecer o comércio

Espera-se que o lançamento fortaleça o comércio e aumente as receitas do país

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 11 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A Webb Fontaine e a Câmara do Comércio e da Indústria do Níger, juntamente com seus parceiros, marcaram o lançamento da plataforma Niger National Single Window em uma cerimônia realizada na Câmara do Comércio e da Indústria do Níger. A plataforma Single Window intensificará o comércio exterior e aumentará as receitas do Níger, melhorando, ao mesmo tempo, a velocidade e a eficiência do comércio em geral.

lançamento das atividades da GUCE-Niger e abertura da sala de internet. 12 de maio de 2022, na Câmara do Comércio e da Indústria do Níger (CCIN)



O evento foi realizado na presença de Yayé Djibo, representando o gabinete do Presidente da República do Níger; do Coronel Diori Hamani, da Diretoria Geral da Alfândega; e de Ousmane Mahaman, secretário-geral da Câmara do Comércio e da Indústria do Níger (CCIN).

Criada pelo decreto n°2021-210/PRN/MF/MC/PSP em 26 de março de 2021 e impulsionada pela tecnologia da Webb Fontaine, a plataforma NNSW oferece um ecossistema comercial sem contato, sem dinheiro e sem papel, reduzindo o tempo e o custo para os negociadores do Níger fazerem negócios e capacitando-os a competir globalmente.

A plataforma NNSW é capaz de incorporar vários processos relacionados a uma operação comercial e alfandegária tranquila envolvendo organizações governamentais e privadas. A plataforma permite que os negociadores do Níger se conectem eletronicamente com várias agências governamentais e não governamentais envolvidas no comércio internacional para obter as licenças, permissões, certificados e outros documentos comerciais necessários para o comércio internacional.

O desenvolvimento da plataforma NNSW começou em 2021 e já está operacional com seu primeiro módulo de pré-liberação.

"Estamos honrados em sermos os parceiros de tecnologia oficiais do Níger, trabalhando em estreita colaboração com o governo para implementar a Single Window para o comércio. As tecnologias mais recentes da Webb Fontaine ajudarão a transformar o ambiente comercial do Níger, modernizando e simplificando todos os processos comerciais, ao mesmo tempo que aumentará a confiança entre as partes interessadas", afirmou

Samy Zayani, diretor comercial da Webb Fontaine

A comunidade comercial do Níger já pode realizar processos de liberação on-line de forma eficiente e eficaz. A plataforma oferece um ponto único de entrada para todas as operações de importação, exportação e transporte no Níger.

"O objetivo e a missão da Webb Fontaine é ajudar e treinar a comunidade comercial no uso da nova plataforma NNSW e, em breve, abrirá um centro de internet para impulsionar ainda mais a adoção da nova plataforma", disse

Ali Karim Alio, diretor administrativo da Webb Fontaine Niger

"A Niger National Single Window é uma melhoria muito esperada que fortalecerá a posição do Níger como parceiro comercial e também intensificará seu comércio internacional. A desmaterialização dos procedimentos comerciais tornou-se ainda mais importante no mundo pós-COVID, uma vez que a pandemia destacou que as cadeias de suprimentos e de logística podem suportar o impacto de uma crise global e criar crises mais novas na sequência. É crucial que o Níger trabalhe em conjunto com outras economias e promova seu comércio, e o desenvolvimento da plataforma NNSW representa um marco importante para isso. Estou muito contente com o fato de o Níger estar ingressando no movimento comercial global", declarou

Ousmane Mahaman, secretário-geral da Câmara do Comércio e da Indústria do Níger

A NNSW pode ser acessada aqui guce.gouv.ne/en/

