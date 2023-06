Webb Fontaine remporte un contrat avec le Bangladesh National Board of Revenue pour des solutions de guichet unique et de gestion des risques

DUBAÏ, EAU, 26 juin 2023 /PRNewswire/ -- Webb Fontaine, l'un des principaux fournisseurs de technologies commerciales basées sur l'IA et de solutions de facilitation douanière pour les gouvernements et les administrations commerciales du monde entier, a le plaisir d'annoncer que sa solution de guichet unique et de gestion des risques a été sélectionnée par le Bangladesh National Board of Revenue pour améliorer les processus de facilitation du commerce.

Le contrat, d'une durée de trois ans, comprend la mise en œuvre, la maintenance et le support du projet. L'expertise de Webb Fontaine en matière de facilitation du commerce, combinée à ses solutions technologiques de pointe, jouera un rôle essentiel dans la rationalisation des opérations commerciales au Bangladesh.

Ce projet est l'une des plus importantes initiatives de guichet unique financées par la Banque mondiale en Asie. Il regroupe plus de 25 agences gouvernementales et parties prenantes. Parmi les principaux participants figurent l'autorité douanière, divers ministères, des ports maritimes, des dépôts de conteneurs intérieurs, des aéroports, des ports terrestres, la banque centrale et des banques commerciales. Le système intégré sera en interface avec 18 systèmes TIC gouvernementaux, pour un nombre d'utilisateurs estimé à 700 000, qui traitent environ 8 millions de transactions par an.

La mise en œuvre du guichet unique du Bangladesh (BSW) vise à atteindre l'objectif commercial principal qui est de faciliter le commerce en aidant les commerçants à soumettre, suivre, traiter, recevoir et payer électroniquement toutes les autorisations réglementaires. Les certificats, les licences, les permis et les rapports d'arrivée et de départ seront traités de manière transparente à travers la plateforme du BSW, ce qui favorisera l'efficacité, la transparence et une plus grande facilité à faire des affaires.

Le système automatisé de gestion des risques sera une solution complète, centralisée et intégrée, couvrant tous les aspects de la gestion des risques à l'usage des douanes et des autorités réglementaires. Le système sera conforme aux lignes directrices de l'Organisation mondiale des douanes et permettra des procédures commerciales plus rapides et plus transparentes tout en assurant une mise en œuvre cohérente des lois douanières du Bangladesh.

Alioune Ciss, PDG de Webb Fontaine, a exprimé son enthousiasme pour cette collaboration en déclarant : "Nous sommes honorés de nous associer au Bangladesh National Board of Revenue pour cette initiative transformatrice. Les solutions innovantes de Webb Fontaine en matière de guichet unique et de gestion des risques sont taillées sur mesure pour répondre aux défis uniques auxquels est confronté l'écosystème commercial du Bangladesh. En simplifiant et en accélérant les processus commerciaux, nous contribuerons à la croissance économique du pays et créerons un environnement commercial favorable pour les commerçants locaux et internationaux".

Webb Fontaine est impatient de commencer la mise en œuvre des solutions de guichet unique et de gestion des risques, en travaillant en étroite collaboration avec le Bangladesh National Board of Revenue et d'autres parties prenantes pour assurer une transition fluide vers un écosystème commercial moderne et numérisé.

