Webinar G4S: Desafios da Gestão de Segurança e Tendências da Tecnologia

No webinar, Alexandre Abreu, Diretor Comercial da G4S Brasil, entrevista Marcelo Albuquerque, Country Security Manager na Cargill, sobre temas estratégicos e táticos. Num formato de bate-papo, a ideia é compartilhar com a audiência as melhores práticas sobre o tema, tendências e futuro do segmento, além de esclarecer dúvidas da audiência online.

O que você verá neste webinar:

Quais os principais desafios do gestor de segurança contemporâneo?

O que os gestores devem esperar das empresas de segurança?

Como escolher a solução tecnológica adequada para cada necessidade?

Que novas habilidades o gestor de segurança deve ter para se manter competitivo?

Como gerir a segurança e ganhar escala em instalações extremamente distintas?

Como usar sistemas de tecnologia além da segurança patrimonial?

Como é lidar com a ameaça de "piratas modernos" nos transporte hidroviário?

Como você vê hoje a integração entre tecnologia e pessoas na gestão de segurança?

Serviço

Quando? 18 de Outubro, quarta-feira, às 14h30

Como? Transmissão ao vivo pela internet, aberto para perguntas do público

Inscrições: Gratuito com inscrições via o link https://blog.g4s.com.br/webinar-desafios-da-gestao-de-seguranca/

Sobre a G4S

A G4S é líder global em soluções de Segurança e Facility Services. Com mais de um século de operação, está em 90 países, têm 585 mil colaboradores e é listada na Bolsa de Valores de Londres (LSE) e na Copenhagen Stock Exchange. No Brasil, são 20 mil colaboradores há 40 anos atendendo os mais exigentes clientes. Securing Your World é o compromisso global da G4S em assegurar tudo o que realmente importa para os nossos clientes.

Contato: qap@br.g4s.com | (11) 4560-6053 | blog.g4s.com.br

Sobre os Palestrantes

Marcelo Albuquerque é Mestre em Administração de Empresas e Especialista em Logística pela Universidade Mackenzie, além de Especialista em Qualidade e Produtividade pela UFPR, Economista pela UFPR/UNIPAR, Advogado pela Universidade Tuiuti do Paraná e Oficial da Reserva do Exército Brasileiro. Atuou nos últimos 25 anos em empresas nacionais e multinacionais de grande porte, em áreas com segurança corporativa, gestão de riscos, planos de continuidade de negócios e investigações internas. Atualmente, é o responsável pela Gerência de Segurança Corporativa da Cargill no Brasil e Professor Convidado da Fundação Hermínio Ometto na disciplina de Governança Corporativa para cursos de pós-graduação.

Alexandre Abreu é o Diretor Comercial da G4S Brasil. Formado em administração pela Universidade Cruzeiro do Sul, pós-graduado em Marketing pela Universidade Presbiteriana do Mackenzie e com um MBA em Gestão Estratégica pela FGV, atua há mais de 25 anos no segmento de terceirização e segurança, em posições como diretor comercial e de operações.

FONTE G4S Brasil

