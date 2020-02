Webster promueve a Jason Soto al cargo de vicepresidente ejecutivo y director general de crédito

"Jason ha demostrado capacidades de liderazgo sobresalientes y un juicio crediticio sólido, fortaleciendo y expandiendo nuestras capacidades de gestión de riesgo crediticio en apoyo a las prioridades estratégicas del banco", dijo el presidente y CEO John R. Ciulla.

Soto se unió a Webster en 2015 como ejecutivo de crédito sénior, apoyando a los grupos Middle Market Banking y Sponsor & Specialty Finance, tras una larga y distinguida carrera en la gestión del riesgo crediticio en GE Capital.

Soto, que reside en Wayland, Massachusetts, obtuvo su licenciatura en Wesleyan University y posee el título de Chartered Financial Analyst. Activo en su comunidad, presta sus habilidades de liderazgo a la junta directiva de Families First, una organización sin fines de lucro con sede en Watertown, Massachusetts, que se centra en la educación de los padres en la primera infancia. También ha sido voluntario en Junior Achievement, Habitat for Humanity y como mentor de una escuela primaria local.

Acerca de Webster

Webster Financial Corporation es la compañía holding de Webster Bank, National Association y su división HSA Bank. Con $30.400 millones en activos, Webster proporciona servicios de banca comercial y de consumo , hipotecas , planificación financiera , fideicomisos e inversiones a través de 157 centros bancarios y 309 cajeros automáticos. Webster también provee servicios de banca móvil y banca en línea . Webster Bank es propietario de la firma de préstamos basdos en activos Webster Business Credit Corporation; la firma de financiación de equipos Webster Capital Finance Corporation; y HSA Bank, una división de Webster Bank, que proporciona servicios fiduciarios y administrativos de cuentas de ahorros para empresas del sector de salud . Webster Bank es miembro de la FDIC y es un prestamista de vivienda en igualdad de condiciones. Para obtener más información sobre Webster, incluidos los comunicados de prensa anteriores y el último informe anual, visite el sitio web de Webster en www.websterbank.com.

Contacto de prensa: Contacto para los inversionistas: Alice Ferreira, 203-578-2610 Terry Mangan, 203-578-2318 acferreira@websterbank.com tmangan@websterbank.com

