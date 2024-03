WEBUILD Energiesparmesse 2024 : Beny présente les dernières solutions pour la maison et l'énergie solaire

VIENNE, le 8 mars 2024 /PRNewswire/ -- Lors du récent salon WEBUILD Energiesparmesse 2024, Beny, avec ses prouesses techniques exceptionnelles et ses capacités innovantes, a présenté aux participants une série de solutions de pointe. Leurs innovations dans la gestion intelligente de l'énergie domestique et les solutions de transmission et de distribution de courant continu (DC) pour les centrales photovoltaïques ont particulièrement attiré l'attention.

Afin de répondre à la demande croissante en matière de gestion de l'énergie, Beny a présenté la solution de gestion de l'énergie Smart Home. Ce système est conçu pour l'intégration avec les maisons équipées de systèmes d'énergie solaire. Le dispositif BEMS mesure la production d'énergie en temps réel à partir de systèmes solaires et contrôle la puissance des charges connectées via des dispositifs BEMC, tels que des appareils de chauffage et des pompes à chaleur. Les utilisateurs peuvent gérer la consommation d'énergie en définissant différents modes d'énergie. Par exemple, en mode Home Priority, le système ajuste dynamiquement d'autres appareils consommateurs d'énergie pour prioriser la consommation d'électricité domestique. Le système est également parfaitement intégré au chargeur EV en améliorant instantanément la puissance de charge pour utiliser l'énergie excédentaire générée.

La solution présentée par Beny pour la transmission et la distribution de courant continu de centrales photovoltaïques se concentre sur les besoins urgents en matière de sécurité, qui ntègrent divers produits et des technologies de surveillance avancées. Il comprend des produits comme des parasurtenseurs qui préviennent efficacement les risques de surtension, des disjoncteurs CC offrant une protection contre les surcharges et les courts-circuits, et des dispositifs d'arrêt rapide et des interrupteurs d'isolement assurant la sécurité du système et du personnel. Ces produits répondent non seulement aux normes élevées de l'industrie, mais ont également été certifiés par des tests industriels faisant autorité. Le système de surveillance peut surveiller l'état de sécurité des points clés de la centrale en temps réel, émettre des avertissements en temps opportun et gérer les situations anormales pour améliorer la sécurité et la fiabilité.

Lors de l'exposition, le stand de Beny a attiré l'attention de nombreux participants. Les visiteurs ont personnellement expérimenté des solutions innovantes, acquérant une compréhension profonde de la position de leader de Beny sur le marché de l'énergie solaire. Beny déclare qu'à l'avenir, elle continuera à investir dans la recherche et le développement, en introduisant des solutions plus intelligentes et fiables pour répondre aux demandes croissantes du marché. La société s'efforcera de collaborer avec plus de partenaires pour renforcer sa présence sur le marché international et faire progresser collectivement le progrès technologique et le développement durable.

