WEEF 2022 - World Ethical Electronics Forum (Forum mondial de l'électronique éthique) - en direct

MUNICH, 7 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Elektor, Lenthe et ses partenaires diffuseront le WEEF 2022 en direct du salon electronica à Munich, en Allemagne. Le programme, qui est affiché sur le site Internet du WEEF, mettra en vedette des ingénieurs de haut niveau, des PDG de l'industrie électronique, des universitaires et divers autres leaders d'opinion.

WEEF - World Ethical Electronics Forum 2022 - Live at electronica, streamed all over the world

Les ingénieurs électriciens, les fabricants et les entreprises technologiques ont-ils la responsabilité éthique d'utiliser leurs compétences et leurs solutions pour le bien commun ? Les concepteurs doivent-ils privilégier les pratiques de conception écologique ? Dans quelle mesure les dirigeants des entreprises technologiques doivent-ils prendre en compte des sujets tels que le développement durable, la fabrication écologique et la responsabilité sociale ? Ce ne sont là que quelques-unes des questions clés liées à l'éthique dont nous débattrons lors du Forum mondial de l'électronique éthique 2022, le 15 novembre 2022 (10 h 00 Europe/Berlin).

Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour regarder l'événement en direct en ligne et discuter avec nous !

Les intervenants du WEEF se pencheront sur les sujets suivants et bien plus encore :

Construire une chaîne d'approvisionnement éthique et durable pour un monde meilleur.

Que font et pensent les exposants electronica concernant l'éthique ?

Cela sera-t-il gênant quand l'éthique et l'économie devront cohabiter ?

Qui devrait être propriétaire des technologies énergétiques à l'avenir ?

Une présentation du WEEF INDEX et de l'AWARD à la personne la plus influente au monde en matière d'éthique et d'électronique.

Comment apporter de la passion à votre stratégie éthique.

L'éthique en action : que peut faire l'industrie en 2023 ?

Enfin, l'industrie électronique dispose de sa propre plateforme pour discuter de l'éthique et de l'économie : le World Ethical Electronics Forum ( WEEF ). Pendant trop longtemps, seuls les lobbyistes, les activistes, les ONG et les politiciens ont dominé la discussion, et ils se sont contentés de souligner les mauvaises influences des entreprises électroniques sur les gens et la planète. Les consommateurs étaient généralement dépeints comme les victimes consentantes des campagnes de marketing de l'industrie électronique, qui les avaient prétendument enfermés dans des achats de produits sans fin. Le tableau était sombre : les consommateurs étaient dépeints comme se précipitant pour acheter des produits afin de satisfaire des besoins qu'ils ne soupçonnaient pas au départ.

Vous serez au présent lors du salon electronica à Munich ? Venez assister à l'émission en direct dans le Hall B3.540, à partir de 10 h 00 (Europe/Berlin).

