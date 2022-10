Wefi e Wireless Broadband Alliance fazem parceria para ampliar a conectividade do OpenRoaming

A WeConnect e o OpenRoaming da Wefi oferecem conectividade automática, contínua e segura para impulsionar experiências de rede orientadas por valor para operadoras de rede e assinantes

LOS ANGELES, 20 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A Wefi, líder de mercado em conectividade Wi-Fi, coleta de dados móveis e análise de big data, anunciou hoje que lançou com sucesso a Aliança da Banda Larga Sem Fio (WBA) OpenRoaming™.

Essa conquista aumenta a cobertura da Wefi e permite que as operadoras de rede possibilitem maior economia de roaming, além de mais canais de monetização e maior cobertura. Com a solução WeConnect e o OpenRoaming da Wefi, as operadoras podem aprimorar a experiência de usuário dos assinantes, oferecendo uma conexão segura e prática por uma fração do custo, sem comprometer a qualidade do serviço.

"Estamos entusiasmados em expandir nossa rede com o programa OpenRoaming da WBA", disse Arie Shaham, gerente geral da Wefi. "Nossos parceiros agora podem conectar automaticamente seus usuários a várias redes de Wi-Fi globais de forma segura e contínua, ao mesmo tempo em que reduzem os custos comerciais."

O OpenRoaming foi desenvolvido como um padrão global para agilizar o acesso ao roaming entre celulares, redes Wi-Fi para convidados e hotspots de Wi-Fi públicos. Sua abordagem centrada no usuário elimina as barreiras de conectividade tradicionais enfrentadas ao se conectar a redes de Wi-Fi públicas. Os usuários podem se conectar a redes de alta velocidade, seguras e de nível de operadora onde quer que estejam, em ambientes internos e externos, sem enfrentar interrupções em suas conexões de rede sem fio. Isso elimina a necessidade de os usuários efetuar novos registros ou inserir novamente as credenciais de login.

A Wefi demonstrará o poder do OpenRoaming na conferência Wireless Global Congress EMEA da WBA, que será realizada de 17 a 20 de outubro no RAI Convention Center em Amsterdã, na Holanda. Os participantes e visitantes do evento poderão ter acesso gratuito e contínuo aos hotspots Wi-Fi do OpenRoaming baixando o OpenRoaming Connect da Wefi na Apple App Store ou no Google Play Store.

Para mais informações sobre a Wefi, acesse www.wefi.com ou entre em contato com [email protected].

Sobre a Wefi

A Wefi é líder de mercado em conectividade Wi-Fi, coleta de dados móveis e análise de big data. A solução WeConnect patenteada da Wefi compreende um gerenciador de conexão de aplicativos móveis comprovado em campo, um SDK de coleta de dados móveis e um back-end de análise de big data baseado na nuvem. Nossa solução exclusiva ajuda os MSOs a controlar e aprimorar a experiência on-line de seus assinantes e apoia as iniciativas de introduzir serviços do tipo operadora de rede virtual móvel (MVNO). Também ajudamos as operadoras de rede móvel (MNOs) a garantir a melhor qualidade de serviço possível e a solucionar os problemas de forma proativa, bem como as MVNOs na descarga de fluxos de dados e na economia de custos operacionais. Nosso vasto repositório de dados e ferramentas analíticas ajudam as empresas de pesquisa a criar insights valiosos a partir de dados provenientes diretamente de dispositivos móveis.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1924602/Wefi_Logo_Logo.jpg

FONTE TruConnect

SOURCE TruConnect