Weichai gewinnt mehrere World Green Design Awards

BRÜSSEL, 12.Februar 2026 /PRNewswire/ -- Kürzlich fand in Brüssel, Belgien, die 15. Jahreskonferenz und der Brüsseler Gipfel der World Green Design Organization (WGDO) statt. Die Weichai-Motorenbaureihe mit hohem Wärmewirkungsgrad wurde mit dem "Green Design International Award" ausgezeichnet. Die Weichai-Gruppe wurde mit dem "Green Design International Contribution Award" ausgezeichnet und ist damit das erste Unternehmen der Branche, das diese Auszeichnung erhält. Gleichzeitig wurden fünf Weichai-Ingenieure von der WGDO mit dem Zertifikat "Green Design Engineer (Senior)" ausgezeichnet.

Weichai Wins Multiple World Green Design Awards

Die Weichai-Motorenbaureihe mit hohem Wärmewirkungsgrad, die auf der Philosophie des grünen Designs basiert, wurde vom WGDO-Bewertungsausschuss einhellig für ihre grünen Designattribute gelobt, einschließlich ihrer Zukunftsorientierung, Universalität, ihres systematischen Ansatzes, ihrer Synergie, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit. Weichai hat nacheinander die weltweit ersten kommerziellen Dieselmotoren mit einem thermischen Wirkungsgrad von mehr als 50 %, 51 %, 52 % und 53 % auf den Markt gebracht. Damit hat Weichai in der weltweiten Verbrennungsmotorenindustrie einen grünen Maßstab für Energieeinsparung, Emissionsreduzierung und Kohlenstoffreduzierung gesetzt und dient als Paradebeispiel für die Umsetzung der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (UNSDGs).

Die WGDO ist die weltweit erste internationale Organisation ohne Erwerbszweck, die sich der Förderung der Entwicklung von grünem Design auf globaler Ebene verschrieben hat. Sie verfügt über eine offizielle EU-Zertifizierung und hat einen "besonderen Beraterstatus" beim Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen. Seit 2011 hat die WGDO den Green Design International Award und den Green Design International Contribution Award ins Leben gerufen, um Produkte, Technologien und Projekte mit herausragenden Leistungen im Bereich des grünen Designs und der nachhaltigen Entwicklung sowie Personen und Institutionen, die weltweit bedeutende Beiträge geleistet haben, zu identifizieren und auszuzeichnen.

Für das Jahr 2025 gingen bei der World Green Design Organization fast 1.000 Bewerbungen aus 43 Ländern ein. Letztendlich kamen 51 Projekte in die engere Wahl, von denen 20 mit dem Green Design International Award (einschließlich Nominierungen) und 3 mit dem Green Design International Contribution Award (einschließlich Nominierungen) ausgezeichnet wurden. Der Erfolg von Weichai, mehrfach ausgezeichnet worden zu sein, spiegelt die hohe Anerkennung der WGDO für die nachhaltige Entwicklung des Unternehmens wider.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2902803/image1.jpg