Weichai remporte plusieurs prix mondiaux du design écologique

BRUXELLES, 12 février 2026 /PRNewswire/ -- La 15e conférence annuelle et le sommet de Bruxelles de la World Green Design Organization (WGDO) se sont récemment tenus à Bruxelles, en Belgique. La série de moteurs à haut rendement thermique de Weichai a remporté le "Green Design International Award". Le groupe Weichai a reçu le "Green Design International Contribution Award", devenant ainsi la première entreprise de l'industrie mondiale à recevoir cette distinction. Parallèlement, cinq ingénieurs de Weichai ont reçu la certification "Green Design Engineer (Senior)" de la WGDO.

Weichai Wins Multiple World Green Design Awards

L'un des points forts du sommet a été la série de moteurs à haut rendement thermique de Weichai, axée sur la philosophie de la conception écologique, qui a reçu les éloges unanimes du comité d'examen du WGDO pour ses caractéristiques de conception écologique, notamment son caractère prospectif, son universalité, son approche systématique, sa synergie, sa viabilité économique et sa durabilité. Weichai a successivement lancé les premiers moteurs diesel commerciaux au monde avec des rendements thermiques au frein supérieurs à 50 %, 51 %, 52 % et 53 %, établissant une référence de conception écologique pour la conservation de l'énergie, la réduction des émissions et la réduction du carbone dans l'industrie mondiale des moteurs à combustion interne et servant de premier exemple de mise en pratique des objectifs de développement durable des Nations unies (UNSDG).

Le WGDO est la première organisation internationale à but non lucratif qui se consacre à la promotion du développement de la conception écologique à l'échelle mondiale. Il possède une certification officielle de l'UE et un "statut consultatif spécial" auprès du Conseil économique et social des Nations unies. Depuis 2011, le WGDO a créé le Green Design International Award et le Green Design International Contribution Award afin d'identifier et de reconnaître les produits, les technologies et les projets présentant des réalisations exceptionnelles en matière de conception écologique et de développement durable, ainsi que les personnes et les institutions qui ont apporté des contributions significatives dans le monde entier.

Pour l'année 2025, la World Green Design Organization a reçu près de 1 000 candidatures de 43 pays. Au final, 51 projets ont été présélectionnés, dont 20 ont remporté le Green Design International Award (y compris les nominations) et 3 ont reçu le Green Design International Contribution Award (y compris les nominations). Le fait que Weichai ait remporté plusieurs prix témoigne de la grande reconnaissance de l'OGD pour ses pratiques en matière de développement durable.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2902803/image1.jpg