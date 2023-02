WEKA lanceert initiatief rond duurzame AI

Het bedrijf pakt de duurzaamheidsuitdagingen van AI frontaal aan met een nieuw initiatief dat tot doel heeft om het bewustzijn te vergroten, gesprekken op gang te brengen en oplossingen te identificeren om de energie- en koolstofimpact van AI te verminderen

CAMPBELL, Californië, 28 februari 2023 /PRNewswire/ -- WekaIO ( WEKA ), de leverancier van gegevensplatforms voor prestatie-intensieve werkladingen, heeft vandaag een nieuw initiatief rond duurzame AI onthuld. Het initiatief is bedoeld om het bewustzijn te vergroten van de snelle toename van het wereldwijde energieverbruik van datacenters en de CO2-uitstoot die wordt aangedreven door de volgende generatie van computertechnologieën zoals kunstmatige intelligentie (AI), machinaal leren (ML) en high-performance computing (HPC). Hoewel deze technologieën kritisch onderzoek, ontdekkingen en innovatie mogelijk maken, draagt het gebruik ervan onbedoeld bij tot de versnelling van de wereldwijde klimaat- en energiecrises.

Met het "Sustainable AI Initiative" zet WEKA zich in voor klimaatpositieve investeringen, het op gang brengen van gesprekken in de branche en samenleving, en het betrekken en samenwerken met leiders in de politieke, wetenschappelijke, zakelijke en technologische gemeenschappen over de hele wereld om problemen op te lossen en een efficiënter en duurzamer gebruik van AI te bevorderen.

Als eerste stap in die inspanning kondigde het bedrijf aan dat het gaat samenwerken met One Tree Planted om bij te dragen tot zijn wereldwijde herbebossingsprojecten, die decarbonisatie ondersteunen en de schadelijke gevolgen van klimaatverandering helpen verminderen. Het is van plan om de komende maanden bijkomende programma's uit te rollen.

Het duurzaamheidsvraagstuk van AI

AI, ML en HPC zorgen voor een nieuw tijdperk van digitale transformatie en inzichten. Grootschalige gegevensverwerking, diep leren en machine-intelligentie verhogen het tempo van modern onderzoek, ontdekkingen en wetenschappelijke doorbraken aanzienlijk, waardoor er een ongekende golf van innovatie wordt aangewakkerd die de samenleving nog maar net begint te begrijpen en gebruiken.

Deze technologieën van de volgende generatie hebben een enorm potentieel om de samenleving te helpen bij het oplossen van vele van de meest diepgaande ecologische, humanitaire en zakelijke uitdagingen, waaronder de klimaat- en energiecrises. Tegelijkertijd zijn deze technologieën enorm energie- en prestatie-intensief in het gebruik, wat bijdraagt tot een explosieve groei van het wereldwijde energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen.

Om het probleem nog groter te maken, hebben grafische verwerkingseenheden (GPU's), die nodig zijn om AI-modellen te trainen en uit te voeren, een bijna eindeloze aanvoer van streaminggegevens nodig om hun volledig verwerkingspotentieel te bereiken. In studies werd aangetoond dat GPU's doorgaans onderbenut zijn en tot zeventig procent van de tijd inactief zijn, wachtend op data om ze mee te voeden wegens latentie en knelpunten in de datapijplijn. Bijgevolg kan het dagen of zelfs weken duren om AI-modellen te trainen en uit te voeren.

Vanuit een duurzaamheidsperspectief vormt dit een enorm probleem. Bronnen uit de branche schatten dat datacenters jaarlijks ten minste drie procent van de wereldwijde energievoorziening verbruiken. De rekenkundige overheadkosten van AI zijn de afgelopen tien jaar ongeveer om de paar maanden verdubbeld, waardoor deze explodeerden. 1

"Het publieke discours over de voordelen en ethiek van AI is wel robuust en productief, maar het kaart zelden of nooit de impact van AI op het milieu aan. Het is tijd om dat te veranderen", aldus Jonathan Martin, president van WEKA. "Onze planeet verkeert in ernstige nood. Als we niet snel manieren vinden om de onverzadigbare energiebehoefte van AI te temmen en zijn snel groeiende ecologische voetafdruk te beheersen, zal het de problemen waarvan we hoopten dat het ons zou helpen oplossen, alleen maar versnellen en intensiveren."

Herbebossing: Een belangrijk stuk in de decarbonisatiepuzzel

Bomen zijn essentieel voor de gezondheid van onze planeet, biodiversiteit en het verminderen van de schadelijke effecten van klimaatverandering. Herbebossing helpt koolstofemissies verwijderen, het natuurverlies terugdraaien, de biodiversiteit bevorderen en wordt consequent door wetenschappers geïdentificeerd als een cruciale oplossing die kan bijdragen tot decarbonisatie in de strijd tegen klimaatverandering.

Door zijn samenwerking met One Tree Planted zal WEKA in 2023 wereldwijd 20.000 bomen planten en belooft het in de toekomst tien bomen te planten voor elke petabyte aan software die het jaarlijks verkoopt.

"We zijn verheugd om samen te werken met WEKA om de wereldwijde herbebossing te ondersteunen en de schadelijke effecten van klimaatverandering te verminderen als onderdeel van het duurzame AI-initiatief", aldus Matt Hill, oprichter en Chief Environmental Optimist van One Tree Planted. "WEKA's toewijding aan het planten van bomen voor de software die het verkoopt, is een uitstekend voorbeeld van hoe technologiebedrijven kunnen bijdragen tot de natuur en klimaatpositieve verandering voor onze planeet."

"Bomen zijn een van de meest effectieve middelen om koolstof uit onze atmosfeer op te vangen en te verwijderen om de schadelijke effecten van klimaatverandering tegen te gaan. WEKA is verheugd om samen te werken met One Tree Planted om zijn kritieke herbebossingsinspanningen te ondersteunen", zei Martin. "We erkennen ook dat herbebossing slechts een deel is van de decarbonisatiepuzzel. Het zou verleidelijk zijn om daar te stoppen, maar er is nog veel werk aan de winkel. Het bedrijfsleven, de technologie en de wetenschap moeten samenwerken om manieren te vinden om AI en de hele bedrijfsgegevensstapel duurzamer te maken. WEKA is geëngageerd om zijn steentje bij te dragen om dat mogelijk te maken. Houd ons in de gaten."

Ga voor meer informatie over WEKA's Sustainable AI Initiative naar www.weka.io/sustainability .

Over WEKA

WEKA leidt een paradigmaverschuiving in de manier waarop gegevens worden opgeslagen, beheerd en verwerkt. We helpen organisaties hun traditionele, stagnerende datasilo's naadloos en duurzaam te transformeren in streaming-datapijplijnen die de volgende generatie van werkladingen zoals AI, ML en HPC voeden. Het WEKA® Data Platform is een softwaregedefinieerde oplossing die speciaal is gebouwd voor een hybride cloudwereld in het AI-tijdperk. De geavanceerde cloud-native architectuur is geoptimaliseerd om complexe data-uitdagingen op te lossen en levert 10-100x prestatieverbeteringen voor de volgende generatie van werkladingen die ter plekke, in de cloud, at the edge of in hybride- en multicloudomgevingen lopen. WEKA voedt onderzoeks- en ontdekkingsdoorbraken en versnelt bedrijfsresultaten voor toonaangevende wereldwijde ondernemingen, waaronder acht uit de Fortune 50. Het bedrijf is actief in meer dan twintig landen en wordt gesteund door tientallen investeerders van wereldklasse. Ga voor meer informatie naar www.weka.io of volg ons op Twitter , LinkedIn en Facebook .

Over One Tree Planted

One Tree Planted is een 501(c)(3) non-profitorganisatie met een missie om het voor iedereen eenvoudig te maken om het milieu te helpen door bomen te planten. Hun projecten strekken zich uit over de hele wereld en worden uitgevoerd in samenwerking met lokale gemeenschappen en deskundige experts om impact te creëren voor de natuur, mensen en dieren in het wild. Herbebossing helpt bossen weer op te bouwen na branden en overstromingen, zorgt voor banen voor sociale impact en herstelt de biodiversiteit. Vele projecten hebben overlappende doelstellingen, waardoor een combinatie van voordelen ontstaat die bijdragen tot de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN. Ga voor meer informatie naar onetreeplanted.org .

WEKA en het WEKA logo zijn geregistreerde handelsmerken van WekaIO, Inc. Andere hierin gebruikte handelsnamen kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars.

1 Bron: Association for Computing Machinery - Technology Policy Council: Computing and Climate Change, november 2021 https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/3483410

