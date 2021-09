Welcome Tech anuncia crecimiento meteórico y suma alto ejecutivo para liderar área de finanzas

LOS ÁNGELES, 15 de septiembre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Welcome Tech ("la compañía"), la primera plataforma digital que provee a la comunidad Latina con los recursos y servicios necesarios para prosperar en los EE.UU., anunció la incorporación de Daniel Ayala como Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General de Servicios Financieros. La incorporación de Ayala llega en un momento cuando el crecimiento de la base de usuarios de Welcome Tech está aumentando considerablemente con su aplicación móvil PODERcard , habiendo registrado más de 500,000 descargas de su App este año y obteniendo un rating de 4.9/5 en el App store de Apple. El número de usuarios registrados en Welcome Tech ha rebasado los 3 millones de suscriptores y el número de descargas de su billetera digital ha aumentado en un 1,500% desde el comienzo del año, lo que los ubica como la plataforma de crecimiento más rápida en el mercado inmigrante multigeneracional, y una de las compañías de tecnología financiera que más ha crecido en el país este año.

Con su nuevo rol de Vicepresidente Ejecutivo & Gerente General de Servicios Financieros de Welcome Tech, Ayala aporta más de 30 años de experiencia en la industria financiera. Durante los últimos 18 años, Ayala laboró en el banco Wells Fargo, donde fue el líder del grupo global de servicios de remesas, con un enfoque estratégico en "segmentos diversos". En las últimas dos décadas, Ayala ha sido experto y pionero en servicios financieros enfocado en el segmento Hispano. Previamente, ayudó a liderar esfuerzos para lograr que la matrícula consular de varios países Latinoamericanos sea aceptada en bancos importantes en asociación con el gobierno de México y otros gobiernos de Latinoamérica. Previo a Wells Fargo, Ayala trabajó para JPMorgan Chase, Bank of America, y Citibank.

Con un entendimiento profundo de la clientela base de Welcome Tech, Ayala será un integrante fundamental en el desarrollo y estrategia de productos y servicios para nuestros consumidores. Ayala también contribuirá de manera importante para formar un equipo de alto rendimiento que pueda llevar a cabo la misión de Welcome Tech y proveer servicios financieros innovadores para el mercado hispano.

"Es un honor encontrar a un profesional del calibre de Danny, quien tiene un conocimiento cultural sumamente profundo, que abarca la totalidad de la comunidad Hispana y que se alinea directamente con nuestros valores empresariales. Estamos encantados de que Danny se integre a nuestro equipo de liderazgo experimentado y capaz," añadió Amir Hemmat, Presidente y Director Ejecutivo de Welcome Tech. "Con su apoyo y nuestro crecimiento, siento mucha seguridad sobre el futuro de Welcome Tech en un momento en el que estamos en plena expansión, y me siento orgulloso de permanecer enfocado en apoyar a quienes han sido ignorados por los bancos tradicionales y los nuevos bancos de hoy."

Welcome Tech sigue creciendo en las áreas críticas de adquisición de clientes, fuerza laboral y diversificación. Además, Welcome Tech ha aumentado el número total de empleados en un 50% desde su última ronda de capital de Serie B en abril de 2021. Incluyendo todos los empleados de tiempo completo, la fuerza laboral de la compañía está compuesta en un 70% por una variedad de minorías, y el 75% del equipo ejecutivo es étnicamente diverso.

Para más información sobre Welcome Tech y las oportunidades laborales disponibles en este momento, por favor visítenos en la página web www.welcome.tech .

Welcome Tech, una compañía de beneficio público, es la primera plataforma digital mundial que provee a la comunidad multigeneracional de inmigrantes con los recursos lingüísticos y culturales para prosperar en un país nuevo. Welcome Tech cuenta con información y perspectivas sobre los consumidores, fuentes de datos primarias y tecnología avanzada, lo que hace posible ofrecer soluciones justas, accesibles y personalizadas a través de todos sus servicios. La primera plataforma de Welcome Tech, dedicada y desarrollada para inmigrantes, es conocida como SABEResPODER y en la actualidad atiende a millones de hispanos.

