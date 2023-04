Wemade e MISA unem forças para impulsionar o setor de jogos na Arábia Saudita

SEUL, Coreia do Sul, 25 de Abril de 2023 /PRNewswire/ -- A Wemade, desenvolvedora de jogos sul-coreana por trás da plataforma global de jogos de blockchain WEMIX PLAY, anunciou hoje a assinatura de um Memorando de Entendimento (MoU) com o Ministério de Investimentos na Arábia Saudita (MISA). O acordo se concentrará no desenvolvimento e crescimento do setor de jogos e blockchain na Arábia Saudita.

O MISA faz parceria com empresas internacionais para agilizar as iniciativas de investimento e expansão na Arábia Saudita. Como parte da Visão 2030 que se concentra na diversificação da economia baseada em energia do país, o Ministério tem como objetivo facilitar as oportunidades de negócios para entidades estrangeiras no país por meio de conjuntos de serviços e rede para os principais atores no ecossistema local.

A Wemade participou do Fórum de Investimentos Arábia Saudita-Coreia em novembro de 2022, onde foram realizadas reuniões com o Ministro de Investimentos da Arábia Saudita Khalid A. Al-Falih e outros funcionários sauditas. Depois da visita do Ministro Al-Falih, o interesse da Arábia Saudita na Wemade aumentou, levando a uma parceria com a entidade Nine66 da Savvy Games Group e reuniões oficiais realizadas durante a conferência de tecnologia LEAP. A Wemade e a Nine66 estão explorando juntas vários programas destinados a treinamento, conteúdo educacional, localização de jogos e patrocínio de eventos regionais, entre outros.

"O MOU e a parceria com o MISA representam um marco significativo para os planos de expansão da Wemade na Arábia Saudita", disse Henry Chang, CEO da Wemade. "E demonstra nossa ambição sustentada de colaborar com os principais parceiros estratégicos em toda a região do Oriente Médio e Norte da África (MENA) ".

Em Janeiro, a Wemade estabeleceu escritórios locais em Abu Dhabi nos Emirados Árabes Unidos com planos de manter estreita colaboração com projetos e empresas locais. Por meio dessa parceria abrangente, a Wemade e o MISA trabalharão juntos para acelerar o setor de jogos na Arábia Saudita e apoiar a ambição do Reino de se tornar um centro global de jogos até 2030.

Um representante do MISA comentou " Estamos muito entusiasmados com o progresso da Wemade na expansão de suas atividades na Arábia Saudita e esperamos continuar apoiando a presença da Wemade por meio da conexão a parceiros estratégicos do setor. Esse progresso seria mais um passo adiante para concretizar o objetivo nacional de se tornar um centro de jogos e-sports em linha com os jogos nacionais e a estratégia de E-sports".

Sobre a Wemade

Reconhecida líder do setor em desenvolvimento de jogos com mais de 20 anos de experiência, a Wemade, com sede na Coreia, está liderando uma mudança única no setor de jogos, conforme o setor muda para a tecnologia blockchain. Por meio da subsidiária WEMIX, a Wemade tem como objetivo acelerar a adoção da tecnologia blockchain com a criação de um mega ecossistema baseado em experiência, orientado por plataforma e para serviços que oferece um amplo espectro de serviços intuitivos, convenientes e fáceis de usar na Web3 para todos.

FONTE Wemade Co., Ltd

