Wemade en MISA bundelen hun krachten om de Saoedi-Arabische kansspelindustrie te versterken

SEOUL, Zuid-Korea, 26 april 2023 /PRNewswire/ -- Wemade, de Zuid-Koreaanse spelontwikkelaar achter het wereldwijde blockchain-spelplatform WEMIX PLAY, kondigde vandaag de ondertekening aan van een Memorandum of Understanding (MoU) met het Ministerie van Investeringen in Saoedi-Arabië (MISA). De overeenkomst is gericht op de ontwikkeling en de groei van de gaming- en blockchainsector in Saoedi-Arabië.

MISA werkt samen met internationale bedrijven om investerings- en uitbreidingsinitiatieven in Saoedi-Arabië te stroomlijnen. Als onderdeel van de Visie 2030, die gericht is op de diversificatie van de op energie gebaseerde economie van het land, wil het ministerie de zakelijke kansen voor buitenlandse entiteiten in het land vergemakkelijken door middel van een reeks diensten en netwerken met toonaangevende actoren in het lokale ecosysteem.

Wemade nam in november 2022 deel aan het Saudi-Korea Investment Forum, waar ontmoetingen plaatsvonden met de Saoedi-Arabische minister van investeringen Khalid A. Al-Falih en andere Saoedische functionarissen. Na het bezoek van minister Al-Falih nam de belangstelling van Saoedi-Arabië voor Wemade toe, wat leidde tot een partnerschap met de Nine66-entiteit van Savvy Games Group en officiële ontmoetingen tijdens de LEAP tech-conferentie. Wemade en Nine66 onderzoeken samen verschillende programma's gericht op onder meer opleiding, educatieve inhoud, lokalisatie van spelletjes en sponsoring van regionale evenementen.

"Het MOU en het partnerschap met MISA vormen een belangrijke mijlpaal voor de uitbreidingsplannen van Wemade in Saoedi-Arabië", aldus Henry Chang, CEO van Wemade. "Het toont ook onze aanhoudende ambitie om samen te werken met toonaangevende strategische partners in het hele Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA)."

In januari vestigde Wemade lokale kantoren in Abu Dhabi in de Verenigde Arabische Emiraten met het doel nauw samen te werken met lokale projecten en bedrijven. Via dit uitgebreide partnerschap zullen Wemade en MISA samenwerken om de gamingindustrie in Saoedi-Arabië te versnellen en de ambitie van het Koninkrijk om tegen 2030 een wereldwijde 'gaming hub' te worden, te ondersteunen.

Een vertegenwoordiger van MISA verklaarde: "We zijn erg enthousiast over de vooruitgang die Wemade boekt bij de uitbreiding van zijn activiteiten in Saoedi-Arabië en kijken ernaar uit om Wemades vorderingen te blijven ondersteunen door het bedrijf in contact te brengen met strategische partners in de sector. Deze vooruitgang zou weer een stap vooruit zijn in het realiseren van de nationale doelstelling om een hub voor gaming en e-sport te worden in lijn met de National Gaming and Esports Strategy."

