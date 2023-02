WEMADE faz parceria com Nine66 para aumentar sua presença na Arábia Saudita

SEUL, Coreia do Sul, 21 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A WEMADE, desenvolvedora de jogos sul-coreana, anunciou um Memorando de Entendimento (ME) com a Nine66, uma empresa do Savvy Games Group ("Savvy"), para impulsionar o desenvolvimento da indústria de jogos na Arábia Saudita.

O objetivo de longo prazo da Savvy é impulsionar o crescimento e o desenvolvimento de longo prazo dos setores de jogos e esportes eletrônicos na Arábia Saudita. O grupo é composto por cinco entidades independentes que cobrem áreas como desenvolvimento de jogos, esports, investimentos e muito mais.

A Nine66 está empenhada em construir e investir no próspero ecossistema de jogos na Arábia Saudita. A Nine66 está impulsionando o crescimento e o sucesso da indústria de jogos da região por meio de uma variedade de iniciativas e parcerias, como, programas de publicação, incubação e aceleração, treinamentos e eventos, além de apoiar comunidades de desenvolvimento de jogos virtuais e presenciais.

A Nine66 fornece aos empreendedores e inovadores na indústria de jogos tudo o que eles precisam para acelerar seu trabalho; tudo o que eles precisam para impulsionar seus negócios; e tudo o que eles precisam para causar um impacto real, que beneficie a todos na comunidade de jogos.

A Arábia Saudita já é líder no mercado de jogos do Oriente Médio, com mais de 80% de seus 36 milhões de habitantes se identificando como jogadores. Espera-se que iniciativas estratégicas recentes lideradas pelo governo tenham um impacto positivo na indústria de jogos saudita nos próximos anos.

A WEMADE é uma das empresas de jogos sul-coreanas melhor estabelecidas com mais de 22 anos de história. A empresa de capital aberto por trás da série MMORPG "The Legend of Mir" acumulou globalmente milhões de usuários e tem uma base de usuários crescente no Oriente Médio.

Por meio dessa parceria, a WEMADE se comprometeu a apoiar o ecossistema local de jogos, fornecendo treinamento e conteúdo educacional, além de colaborar com desenvolvedores de jogos sauditas.

Além disso, a parceria explorará vários programas destinados à transferência de conhecimento, patrocínio de eventos regionais e expansão de redes na região para ajudar a expandir a indústria saudita de jogos e criar novas oportunidades para desenvolvedores e jogadores.

O anúncio vem na sequência das reuniões oficiais durante a LEAP Tech Conference, que ocorreu entre 6 e 9 de Fevereiro em Riad. Mais de 170.000 participantes e centenas de palestrantes vindos de vários países se reuniram na capital da Arábia Saudita, que presenciou as principais empresas de tecnologia fazerem parceria com autoridades sauditas para impulsionar o desenvolvimento regional em várias áreas.

A estratégia Vision 2030 da Arábia Saudita colocou em movimento um conjunto de iniciativas, como um esforço nacional, para diversificar a economia da Arábia Saudita. Como parte de seu mandato, a Savvy também deve investir US$ 37,8 bilhões na indústria de jogos.

A WEMADE lançou seu novo jogo principal, MIR M Global em 31 de Janeiro, que atualmente lidera as classificações de videogames na categoria RPG em vários países do Oriente Médio, incluindo a Arábia Saudita. A parceria com a Nine66 é um dos movimentos mais recentes da empresa na região. Em Janeiro, a WEMADE anunciou o estabelecimento de uma subsidiária em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, e planeja abrir outra filial na região de MENA e trabalhar com projetos e empresas locais.

Sobre a Nine66

A Nine66, parte do Savvy Games Group, é um sistema de suporte integrado para desenvolvedores de jogos. Ela fornece infraestrutura, desenvolvimento de habilidades, rede, capital, publicação e serviços de consultoria para estúdios e desenvolvedores de jogos promissores, tanto na Arábia Saudita quanto internacionalmente.

Através de seu trabalho, a Nine66 fornece aos empreendedores e inovadores da indústria de jogos tudo o que precisam para acelerar seu trabalho, impulsionar seus negócios e gerar um impacto real que beneficie toda a comunidade de jogos.

Sobre a WEMADE

A Wemade é pioneira no desenvolvimento de jogos da Coréia. Seu foco está sempre se adaptando em direção à tecnologia do metaverso e blockchain (NFT e DeFi), com ênfase na personalização da experiência de jogo. A Wemade se esforça para transformar os jogos cotidianos com a tecnologia blockchain, e estabelecer seu token WEMIX como uma moeda-chave na indústria de jogos.

FONTE Wemade

