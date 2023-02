WEMADE gaat samenwerken met Nine66 om zijn aanwezigheid in Saoedi-Arabië uit te breiden

SEOUL, Zuid-Korea, 22 februari 2023 /PRNewswire/ -- WEMADE, de Zuid-Koreaanse ontwikkelaar van computerspellen, heeft bekendgemaakt een Memorandum of Understanding (MOU) te zijn overeengekomen met Nine66, een bedrijf van de Savvy Games Group ("Savvy"), om de ontwikkeling van de computerspelindustrie in Saoedi-Arabië te stimuleren.

WEMADE partners with Nine66 to further its footprint in Saudi Arabia

De doelstelling van Savvy is het op lange termijn stimuleren van de groei en ontwikkeling van de computerspel- en esports-sectoren in Saoedi-Arabië. De groep bestaat uit vijf onafhankelijke entiteiten die zich bezighouden met onder andere het ontwikkelen van computerspellen, esports, investeringen en nog meer.

Nine66 maakt zich sterk voor het bouwen van en investeren in het bloeiende game-ecosysteem in Saoedi-Arabië. Nine66 stimuleert de groei en het succes van de computerspelindustrie in de regio door middel van een reeks initiatieven en partnerschappen, zoals publicaties, incubator- en acceleratorprogramma's, trainingen en evenementen, evenals ondersteuning van communities voor het ontwikkelen van virtuele en real-life computerspellen.

Nine66 biedt ondernemers en vernieuwers in de computerspelindustrie alles wat ze nodig hebben om hun werk te versnellen; alles wat ze nodig hebben om hun bedrijf vooruit te helpen en alles wat ze nodig hebben om echt het verschil te maken waar iedereen in de computerspel-community van profiteert.

Saoedi-Arabië is al een leider op het gebied van computerspellen in het Midden-Oosten, met meer dan 80% van de 36 miljoen inwoners die zich identificeren als spelers van computerspellen. Strategische initiatieven die de overheid onlangs in gang heeft gezet, zullen de komende jaren naar verwachting een positief effect op de Saoedische game-industrie hebben.

WEMADE is een van de meest gevestigde, Zuid-Koreaanse game-bedrijven die op dit gebied al meer dan 22 jaar actief is. Het beursgenoteerde bedrijf achter de MMORPG-serie "The Legend of Mir" heeft wereldwijd miljoenen gebruikers verzameld en heeft een groeiende gebruikersbasis in het Midden-Oosten.

Met deze samenwerking geeft WEMADE te kennen het lokale ecosysteem van computerspellen te ondersteunen door het bieden van training en educatieve content én door samen te werken met Saoedische ontwikkelaars van computerspellen.

Daarnaast zal de samenwerking verschillende programma's verkennen die gericht zijn op kennisoverdracht, sponsoring van regionale evenementen en het uitbreiden van netwerken in de regio om de Saoedische computerspelindustrie te laten groeien en nieuwe kansen te creëren voor zowel ontwikkelaars als spelers van computerspellen.

De bekendmaking komt als een vervolg op officiële bijeenkomsten tijdens de LEAP Tech Conference die plaatsvonden tussen 6 en 9 februari in Riyad. Meer dan 170.000 deelnemers en honderden sprekers kwamen uit meerdere landen samen naar de hoofdstad van Saoedi-Arabië, waar toonaangevende technologiebedrijven samenwerken met Saoedische autoriteiten om regionale ontwikkeling op meerdere fronten te stimuleren.

De Vision 2030-strategie van Saoedi-Arabië heeft een reeks initiatieven in gang gezet als een nationale inspanning om de economie van Saoedi-Arabië te diversifiëren. Als onderdeel van zijn mandaat zal Savvy ook USD 37,8 miljard in de computerspelindustrie investeren.

WEMADE heeft onlangs op 31 januari zijn nieuwe paradepaardje MIR M Global gelanceerd, het computerspel dat momenteel in meerdere landen in het Midden-Oosten, waaronder Saoedi-Arabië, bovenaan de ranglijst van videogames in de RPG-categorie staat. De samenwerking met Nine66 in de regio is een van de nieuwste initiatieven van het bedrijf. In januari maakte WEMADE bekend om in Abu Dhabi in de Verenigde Arabische Emiraten een dochteronderneming te gaan oprichten en is het bedrijf van plan om nog een filiaal te openen in de MENA-regio en samen te gaan werken met lokale projecten en bedrijven.

Over Nine66

Nine66, onderdeel van de Savvy Games Group, is een geïntegreerd ondersteuningssysteem voor ontwikkelaars van computerspellen. Het levert infrastructuur, de ontwikkeling van vaardigheden, het netwerk, het kapitaal, de uitgeverij en de adviesdiensten aan veelbelovende studio's en ontwikkelaars van computerspellen, zowel in Saoedi-Arabië als internationaal.

Door zijn werk biedt Nine66 ondernemers en vernieuwers in de computerspelindustrie alles wat ze nodig hebben om hun werk te versnellen; alles wat ze nodig hebben om hun bedrijf vooruit te helpen en alles wat ze nodig hebben om echt het verschil te maken waar iedereen in de computerspel-community van profiteert.

Over WEMADE

Wemade is een uit Korea afkomstige pionier in het ontwikkelen van computerspellen. De focus van het bedrijf verschuift steeds naar metaverse en blockchain-technologie (NFT, DeFi), met de nadruk op het personaliseren van de game-ervaring. Wemade streeft ernaar alledaagse computerspellen te transformeren met blockchain-technologie en zijn WEMIX-token te vestigen als een belangrijke waarde in de computerspelindustrie.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2006533/WEMADE_Nine66.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1867226/wemix_logo_Logo.jpg

SOURCE Wemade