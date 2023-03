WEMADE präsentiert auf der 2023 Game Developers Conference die Zukunft des Gaming

Schließt sich den weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Consumer Tech, Unterhaltung und Konsolen-, Handy- und PC-Spiele an - Amazon Web Services, Google und Meta sind Diamantsponsoren auf der GDC 2023, die unter dem Motto „The Future of the Industry" steht.

SAN FRANCISCO, 14. März 2023 /PRNewswire/ -- Der in Korea ansässige globale Spielegigant WEMADE wird auf der Game Developers Conference (GDC) 2023 seine Vision von der Zukunft des Gaming vorstellen. In seiner Präsentation zum Thema „The Future of Gaming: Inter-game Play and Beyond" wird Henry Chang, CEO von WEMADE, darüber sprechen, wie Innovatoren, darunter Spieleentwickler und -studios, die Zukunft der Spiele gestalten. Sie nutzen die Blockchain-Technologie, um eine nahtlose Inter-Game-Economy zu schaffen, durch die ungehindertes Spielen innerhalb und zwischen Spielen auf allen Plattformen ermöglicht wird.

Join WEMADE at at GDC 2023 - Booth S527 South Hall, GDC Expo

Die Delegierten und Besucher des WEMADE-Standes auf der GDC 2023 (S527 in der South Hall der GDC Expo) werden das Thema „Life is Game: „Blockchain Transformation" persönlich erleben können. WEMADE wird WEMIX PLAY vorstellen, ein komplettes System, das es Spieleentwicklern und -Publishern ermöglicht, die Blockchain-Transformation ihrer Spiele durch Tokenomics, GameFi, Marktplatz und Community-Dienste zu beschleunigen. WEMIX PLAY ist eine der Schlüsselkomponenten des erfahrungsbasierten, plattformgesteuerten und dienstleistungsorientierten WEMIX-Mega-Ökosystems, das im Jahr 2023 weiter expandiert. Dies wird vorangetrieben durch die erfolgreiche Notierung des WEMIX Native Coin, der alle Komponenten des Mega-Ecosystems an wichtigen Börsen weltweit verbindet, darunter Bitbns (Indien), Coinone (Korea) und Mercado Bitcoin (Brasilien).

WEMADE Expertensitzungen @ GDC

WEMADE-Experten werden ihre Erfahrungen und Erkenntnisse über den gesamten Prozess austauschen, von der erfolgreichen Einführung von Web3-Spielen bis hin zur Art und Weise, wie Entwickler Tokenomics nutzen können, um die Einbindung und die Interaktionen mit ihren Fans zu verbessern.

Während der Veranstaltung The Future of Gaming: inter-game Play and Beyond wird Henry Chang, CEO von WEMADE, die Teilnehmer über die Möglichkeiten informieren, wie die spielübergreifende Economy und das Spielen in den nächsten Jahren weiter aufblühen werden. Der Vortrag gibt einen Einblick in die Zukunft des Gaming und zeigt, wie die Blockchain-Technologie die spielinterne Economy über die Grenzen ihrer Spiele hinaus erweitert und wie einzelne Spiele nun durch Tokenomics zu einem Mega-Ecosystem verbunden werden.

Wonil Suh, EVP bei WEMADE, wird in seinem Vortrag „Lessons Learned after Launching 25+ Web3 Games" (Erfahrungen nach der Einführung von mehr als 25 Web3-Spielen) den Schwerpunkt auf die Erfahrungen und den Austausch von Erkenntnissen über Tokenomics und Informationen über Web3-Spiele legen. WEMADE hat bereits über 25 Web3-Spiele auf den Markt gebracht, jedes mit seinem eigenen Token und Tokenomics, und freut sich darauf, seine Erfahrungen zu teilen, einschließlich erfolgreicher und gescheiterter Tokenomic-Designs.

Robin Seo, Head of Business Creative Center, WEMADE, wird in der Session „Transformation of Games into Blockchain Games" aufzeigen, wie Spiele mit Hilfe der Unternehmensplattform WEMIX PLAY in nur vier einfachen Schritten in Blockchain-Spiele umgewandelt werden können.

Die Teilnehmer werden die Gelegenheit haben zu erfahren, wie diese Transformation das Spielerlebnis revolutionieren kann, da die Session jeden Transformationsprozess aufgliedern und die daraus resultierenden Vorteile demonstrieren wird.

Bei Fan Token, einem Joint Blockchain Economy Built by Creators and Fans, veranstaltet von der weltbekannten Myrtle Abigail Sarrosa - Schauspielerin, Cosplayerin, Moderatorin, Sängerin, Songwriterin und Gamerin - geht es darum, wie man von der traditionellen Methode, Loyalität durch Spenden als Form des Engagements zwischen Content Creators und ihren Fans auszudrücken, zu einer neuen Form einer gemeinsamen digitalen Economy kommt. So können Schöpfer und Fans durch Tokenomics gemeinsam wachsen und sich von der linearen Fan-Creator-Beziehung zu einer dynamischen, von kollektiven Anstrengungen angetriebenen Economy entwickeln. Diese Sitzung wird aufzeigen, wie Schöpfer und Fans ihre digitale Währung nutzen können, um die Grenzen des Engagements und der Aktivitäten der Gemeinschaft zu erweitern.

Transformation 101: Launching Your Own Blockchain Game auf WEMIX Play ist eine Podiumsdiskussion mit Wonil Suh, Robin Seo und Wook Kim, SVP, WEMADE USA. Das WEMIX-Team wird jeden der Schritte abdecken, die für die Blockchain-Spiel-Transformation erforderlich sind. Die Teilnehmer können sich mit dem WEMIX-Team austauschen und Fragen stellen, um mehr über diesen Prozess zu erfahren und das Potenzial zu verstehen, ihr eigenes Blockchain-Spiel über WEMIX PLAY, die weltweit größte Blockchain-Spieleplattform, zu starten.

Die GDC 2023 findet vom 20. - 24. März im Moscone Center in San Francisco, USA, statt.

Über WEMADE

„Where Games Change"

WEMADE ist ein renommierter Branchenführer in der Spieleentwicklung mit über 20 Jahren Erfahrung und ein Pionier für die massenhafte Einführung der Blockchain-Technologie in der globalen Spieleindustrie. Durch mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Spieleentwicklung und -betreuung versteht WEMADE wirklich, was erforderlich ist, um gute Spiele für die globale Gaming-Community zu schaffen.

Über das WEMIX „Mega-Ecosystem"

WEMIX ist ein robustes EVM-kompatibles Open-Source-Protokoll, das von SPoA (Stake-based Proof of Authority) einem Konsensalgorithmus betrieben wird. Er ist durch 40 dezentralisierte Autoritätsknoten gesichert, die von hochqualifizierten globalen Partnern sowie der On-Chain-Community DAO (Decentralized Autonomous Organizationbetrieben werden, zusammen als die 40 WONDERS bekannt. Es wurde entwickelt als erfahrungsbasiertes, plattformorientiertes und serviceorientiertes Mega-Ökosystem mit innovativen Projekten und Anwendungen von der Community für die Welt entwickelt.

Über WEMIX PLAY

„Life is Game"

WEMIX PLAY ist die weltweit größte Blockchain-Gaming-Plattform, die Millionen von Spielern aus aller Welt bedient. WEMIX PLAY öffnet durch seine modulare Transformation, die Tokenomics, GameFi, Marketplace und Community in gute Spiele implementiert, eine neue Tür in die Zukunft des Gaming. Onboarding von WEMIX PLAY ist die Antwort auf all Ihre Fragen. Alles, was Sie als Entwickler tun müssen, ist, sich auf die Schaffung guter Spiele zu konzentrieren.

