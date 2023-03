WEMADE présente l'avenir du gaming à la Game Developers Conference 2023

Rejoignez les leaders mondiaux de la technologie grand public, du divertissement et des jeux pour consoles, mobiles et PC - Amazon Web Services, Google et Meta - qui seront les sponsors principaux de la GDC 2023 sur le thème « L'avenir du secteur »

SAN FRANCISCO, 15 mars 2023 /PRNewswire/ -- Le géant mondial du jeu basé en Corée WEMADE s'apprête à présenter sa vision de l'avenir du gaming lors de la Game Developers Conference (GDC) de 2023. Lors de son discours intitulé « The Future of Gaming : Inter-game Play and Beyond », Henry Chang, PDG de WEMADE, expliquera comment les innovateurs, y compris les développeurs de jeux et les studios, construisent l'avenir des jeux en utilisant la technologie blockchain pour créer une économie inter-game fluide alimentée par un jeu sans entrave dans et entre les jeux sur toutes les plateformes.

Join WEMADE at at GDC 2023 - Booth S527 South Hall, GDC Expo

Les délégués et les visiteurs du stand de WEMADE au GDC 2023 (situé au S527 dans le Hall Sud de la GDC Expo) pourront faire personnellement l'expérience de ce thème de « La vie est un jeu : la transformation blockchain ». WEMADE présentera WEMIX PLAY, un système complet qui permet aux développeurs de jeux et aux éditeurs d'accélérer la transformation blockchain de leurs jeux grâce aux services de tokenomics, de GameFi, de marché et de communauté. WEMIX PLAY est l'un des composants clés du méga-écosystème WEMIX, basé sur l'expérience, axé sur la plateforme et orienté vers les services, qui continue à se développer en 2023 grâce à la cotation réussie de la monnaie native WEMIX qui relie tous les composants du méga-écosystème sur les principales bourses du monde entier, notamment Bitbns (Inde), Coinone (Corée) et Mercado Bitcoin (Brésil).

Sessions d'experts WEMADE à la GDC

Les experts de WEMADE partageront leurs expériences et leurs points de vue sur l'ensemble du processus, qu'il s'agisse de la manière de lancer avec succès des jeux Web3 ou de la façon dont les créateurs peuvent tirer parti de la tokenomics pour améliorer l'engagement et les interactions avec leurs fans.

Au cours de The Future of Gaming : inter-game Play and Beyond, le PDG de WEMADE, Henry Chang, expliquera aux participants comment l'économie inter-game et les jeux vont continuer à se développer au cours des prochaines années. Cette conférence donnera un aperçu de l'avenir des jeux et de la manière dont la technologie blockchain étend les économies in-game au-delà des limites de leurs jeux et comment les jeux individuels sont maintenant connectés par le biais de la tokenomics pour former un méga-écosystème.

Lessons Learned after Launch 25+ Web3 Games présenté par Wonil Suh, vice-président exécutif de WEMADE, se concentrera sur les leçons tirées et le partage d'informations sur la tokenomics et les jeux Web3. Après avoir lancé plus de 25 jeux Web3, chacun avec son propre jeton et sa propre tokenomics, WEMADE est enthousiaste à l'idée de partager son expérience, y compris les succès et les échecs des conceptions tokenomics.

Robin Seo, responsable du Business Creative Center de WEMADE, expliquera comment les jeux peuvent être facilement transformés en jeux blockchain en seulement quatre étapes simples, grâce à la plateforme WEMIX PLAY de l'entreprise, lors de la session Transformation of Games into Blockchain Games.

Les participants auront l'occasion de découvrir comment cette transformation peut révolutionner l'expérience des joueurs, car la session décomposera chaque processus de la transformation et montrera les avantages générés par celle-ci.

Fan Token, a Joint Blockchain Economy Built by Creators and Fans animé par la célèbre Myrtle Abigail Sarrosa - actrice, cosplayeuse, animatrice, chanteuse, compositrice et joueuse - portera sur la façon de passer de la méthode traditionnelle d'expression de la loyauté par des dons comme forme d'engagement entre les créateurs de contenu et leurs fans à une nouvelle forme d'économie numérique commune. Cela permet aux créateurs et aux fans de se développer ensemble grâce à la tokenomics, en s'éloignant de l'expérience linéaire de l'engagement des fans et des créateurs pour s'engager dans une économie dynamique basée sur l'effort collectif. Cette session dévoilera comment les créateurs et les amateurs pourraient utiliser leur monnaie numérique pour élargir les frontières de l'engagement et des activités communautaires.

Transformation 101 : Launching Your Own Blockchain Game on WEMIX PLAY est une réunion d'experts avec Wonil Suh, Robin Seo et Wook Kim, vice-présidents seniors, WEMADE USA. L'équipe WEMIX couvrira chacune des étapes nécessaires à la transformation du jeu blockchain. Les participants pourront interagir avec l'équipe WEMIX en posant des questions pour en savoir plus sur ce processus et comprendre le potentiel de lancement de leur propre jeu blockchain par le biais de WEMIX PLAY, la plus grande plateforme de jeu blockchain au monde.

La GDC 2023 se tiendra au Moscone Center situé à San Francisco, aux États-Unis, du 20 au 24 mars.

À propos de WEMADE

« Là où les jeux changent »

WEMADE est un leader reconnu dans le secteur du développement de jeux avec plus de 20 ans d'expérience, ainsi qu'un pionnier de l'adoption massive de la technologie blockchain dans le secteur mondial du gaming. Avec plus de vingt ans d'expérience en matière de développement de jeux et de services, WEMADE comprend parfaitement ce qu'il faut faire pour créer de bons jeux pour la communauté mondiale des joueurs.

À propos du « Mega-écosystème » de WEMIX

WEMIX est un protocole open-source haute performance compatible EVM, alimenté par l'algorithme de consensus SPoA (Stake-Based Proof of Authority), qui est sécurisé par 40 nœuds d'autorité décentralisés exploités par des partenaires mondiaux hautement qualifiés ainsi que par la communauté DAO (Decentralized Autonomous Organization) de la chaîne, connus collectivement sous le nom de 40 WONDERS. Il est conçu comme un méga-écosystème basé sur l'expérience, axé sur les plateformes et orienté vers les services, qui accueille des projets et des applications innovants construits par la communauté pour le monde entier.

À propos de WEMIX PLAY

« La vie est un jeu »

WEMIX PLAY est la plus grande plateforme de jeu blockchain au monde au service de millions de joueurs du monde entier. WEMIX PLAY ouvre une nouvelle porte sur l'avenir du jeu grâce à sa transformation modulaire qui met en œuvre la tokenomics, la GameFi, le marché et communauté afin d'offrir de bons jeux. Intégrer WEMIX PLAY est la réponse à toutes vos questions. Tout ce que vous avez à faire en tant que développeurs, c'est de vous concentrer sur la création de bons jeux.

