Wemade realiza evento de aniversário de um ano do serviço global MIR4!

Começam hoje (23) os eventos de caça e participação no "Divine Dragon's Blessing"

Ampliando a comunicação com usuários por meio de eventos oficiais da comunidade MIR4

Apresentando novos servidores para entrada exclusiva de NFTs de personagens para oferecer um ambiente de jogo agradável

SEUL, Coreia do Sul, 23 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A obra-prima MMORPG da Wemade, MIR4, realizará eventos para comemorar o aniversário de um ano de seu serviço global.

O evento "Divine Dragon's Blessing" começa hoje (23) e terá duração de um mês, e todos os usuários que não conseguiram combinar itens como Dragon Materials, Spirit Stones e Skill Tomes terão a oportunidade de tentar novamente.

Os participantes do evento podem receber até dois bilhetes. Os usuários podem escolher uma caixa de itens do mais alto grau entre os itens que não conseguiram combinar e tentar novamente.

Um evento de caça será realizado durante duas semanas. Os usuários podem caçar monstros e coletar itens de troca "Cintamani Stones", que podem ser trocados por "Mir's Gold Coffer" por meio de NPCs localizados em cada região.

Ao adquirirem "Mir's Gold Coffer", os participantes receberão Epic Dragon Materials, acessórios de grau Epic, vários Summon Tickets e uma caixa de desafio, que contém Legendary Spirit Treasures e Magic Stones.

A partir de 6 de setembro (terça-feira), os usuários que participarem do evento por duas semanas receberão uma "Rapid Growth Support Box" todos os dias, que poderá ser utilizada para acelerar a chegada a um nível superior.

Muitos eventos estarão disponíveis na comunidade oficial do MIR4. O evento "Master of Customization" permite que os participantes criem qualquer imagem que desejarem usando o recurso de personalização no jogo. Um concurso será realizado para escolher as quatro melhores imagens, mas as recompensas serão concedidas a todos os usuários que votarem.

Um evento surpresa oferecerá recompensas generosas de acordo com o número acumulado de participações. Os jogadores devem simplesmente fazer uma captura de tela do anúncio de aniversário de um ano que será exibido aleatoriamente durante três dias.

O MIR4 agora tem seis novos servidores nos quais apenas NFTs de personagens podem entrar. Esses novos servidores criarão um ambiente de jogo mais agradável para os usuários e aumentarão o valor dos NFTs de personagens.

