Wemade wird exklusiver Blockchain-Game-Partner für die University Gamedev League von Nine66

Wemade will die erste University Gamedev League als exklusiver Blockchain-Game-Partner von Nine66, einem Unternehmen der Savvy Games Group, unterstützen.

Zu den Teilnehmern gehören studentische Spieleentwickler aus der ganzen Welt

Die Partnerschaft steht im Einklang mit den Missionen beider Parteien, das Gaming-Ökosystem in Saudi-Arabien zu entwickeln

ABU DHABI, Vereinigte Arabische Emirate, 19. April 2023 /PRNewswire/ -- Der führende südkoreanische Spieleentwickler Wemade gab seine Teilnahme an der ersten Ausgabe der University Gamedev League als exklusiver Blockchain-Game-Partner von Nine66, einem Unternehmen der Savvy Games Group, bekannt.

Die University Gamedev League ist ein Wettbewerb für studentische Spieleentwickler aus der ganzen Welt. Mehr als 50 Teams von 30 Universitäten und aus 10 Ländern haben sich für die Teilnahme an dem fünfmonatigen Wettbewerb angemeldet. Die Initiative bietet aufstrebenden Spieleentwicklern eine einzigartige Gelegenheit, ihre Talente zu zeigen, mit anderen zusammenzuarbeiten, sich zu vernetzen und Mentoring von weltweit anerkannten Gaming-Experten zu erhalten.

Die beiden besten Teams fliegen nach Riad, um im Finale beim Gamers8 anzutreten, einem E-Sports-Turnier und Gaming-Festival, das acht Wochen dauert und im Jahr 2022 bereits über 1,5 Millionen Besucher anzog.

Diese Partnerschaft baut auf der zuvor unterzeichneten Absichtserklärung zwischen Wemade und Nine66 auf und steht im Einklang mit den Ambitionen beider Parteien für die Gaming-Branche in Saudi-Arabien. Auch der Gaming-Markt im Nahen Osten soll erwartungsgemäß bis 2026 um 56 % auf 2,79 Milliarden US-Dollar wachsen, wobei Saudi-Arabiens 21 Millionen Gamer laut Analysten von Niko Partners eine unerschlossene Bevölkerungsgruppe darstellen.

In ihrem Bemühen, das nächste weltweite Zentrum der Gaming-Industrie zu werden, investiert Savvy Games Group 38 Milliarden US-Dollar in den Gaming-Sektor. Wemade intensiviert seine Bemühungen, das boomende Gaming-Ökosystem in Saudi-Arabien zu entwickeln und seine lokale Präsenz durch die Teilnahme an dieser Initiative zu erhöhen. Es ist auch das erste koreanische Unternehmen, das den Wettbewerb sponsert. Durch seine Rolle wird Wemade den Wissenstransfer und den Aufbau von Fähigkeiten für die neue Generation von Spieleentwicklern fördern, und die Blockchain-Technologie innerhalb des saudi-arabischen Gaming-Ökosystems kombinieren.

Diese Partnerschaft hofft, eine Wirkung zu haben, die über die Reichweite dieser Veranstaltung hinausgeht, und versucht, den Beginn vieler zukünftiger Kooperationen in der Region darzustellen. Die Initiative bietet Wemade eine umfassende Plattform, um seine Beziehung zu Nine66, einem Unternehmen der Savvy Games Group, zu vertiefen, wobei sich der südkoreanische Spieleentwickler verpflichtet hat, das Wachstum der Gaming-Branche voranzutreiben, indem er die Kerngeschäfte seiner Partner unterstützt und fördert.

Informationen zu Wemade

Der südkoreanische Spieleentwickler Wemade wurde im Jahr 2000 gegründet und ist ein Pionier in der Gaming-Branche. Der Fokus des Unternehmens verlagert sich ständig in Richtung Metaversum- und Blockchain-Technologie (NFT, DeFi), mit besonderem Schwerpunkt auf der Personalisierung des Spielerlebnisses. Wemade hat sich zum Ziel gesetzt, den Spielalltag mithilfe der Blockchain-Technologie zu verändern und seinen WEMIX-Token als Schlüsselwährung in der Gaming-Branche zu etablieren.

Informationen zu Nine66

Nine66, Teil der Savvy Games Group, ist ein integriertes Supportsystem für Spieleentwickler. Es bietet vielversprechenden Spielestudios und Spieleentwicklern sowohl in Saudi-Arabien als auch international Infrastruktur, Kompetenzentwicklung, ein Netzwerk, Kapital, Publishing und Beratungsdienste.

Durch seine Arbeit gibt Nine66 Unternehmern und Innovatoren in der Gaming-Branche die Instrumente an die Hand, die sie benötigen, um ihre Arbeit zu beschleunigen, ihr Geschäft voranzutreiben und eine echte Wirkung zu erzielen, die der gesamten Gaming Community zugutekommt.

