WEMIX anuncia recrutamento global para a WONDER DAO

WONDER, um dos 40 Node Council Partners da rede principal do WEMIX3.0

Os NCPs oferecem o mais alto nível de segurança para a rede principal e contribuem para o desenvolvimento e crescimento do mega ecossistema WEMIX, estabelecendo as bases para uma nova vida na Web3 desenvolvida com base no WEMIX3.0.

SEUL, Coreia do Sul, 14 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A desenvolvedora líder de blockchain, WEMIX, anunciou o recrutamento global para a recém-lançada WONDER DAO. A primeira organização autônoma descentralizada (DAO) a ser lançada na plataforma NILE (NFT Is Life Evolution), a WONDER DAO é responsável pelo primeiro nó dos 40 WONDERS — os Node Council Partners (NCPs) da rede principal WEMIX3.0. Seus membros unirão forças com outros NCPs para contribuir com a operação estável da rede principal WEMIX3.0 e com o crescimento da DAO e do mega ecossistema WEMIX.

O processo para participação na WONDER DAO Station envolve entrar do recrutamento com a WEMIX e adquirir o WONDER (token da DAO, WDR) após o término do período de recrutamento. Posteriormente, os participantes poderão optar por adquirir o g.WONDER (Token de governança) por meio do staking do WDR a critério deles para participar da futura tomada de decisões da DAO e do ecossistema da rede principal WEMIX 3.0.

A WONDER DAO é uma organização autônoma descentralizada que opera por meio do Protocolo NEITH. O protocolo é uma plataforma modular que facilita todas as operações da DAO, oferecendo organização comunitária sem esforço e criação de economia própria de tokens.

A DAO utiliza a PMR (Block Minting Reward) alocada aos 40 WONDERS para contribuir para o crescimento da DAO e do mega ecossistema WEMIX.

De acordo com os contratos inteligentes do Protocolo NEITH, a PMR será reservada para a DAO ou utilizada para a recompra de tokens. Os tokens recomprados da DAO serão queimados ou distribuídos para estabilizar o valor do token daDAO e fortalecer o status da associação de governança, estabelecendo uma estrutura de economia própria de tokens que promoverá um ciclo virtuoso e ajudará na expansão do ecossistema da rede principal.

Para mais informações sobre a WONDER DAO, acesse https://www.nile.io/dao/wonder/station.

Informações sobre a participação

Cronograma de recrutamento: 14 de abril de 2023, 11h a 24 de abril de 2023, 11h (UTC+9)

Método de recrutamento: Participe do WEMIX durante o período de recrutamento e receba ostokens WONDER (WDR) distribuídos de acordo com a proporção

Valor da meta de recrutamento: 1.700.010 WEMIX

Critérios para a participação: mínimo 10 WEMIX ou mais, sem limite máximo

Emissão de WONDER: 1.900.010 WDR

Quantidade de distribuição de WONDER: 1.700.010 WDR

Taxa de câmbio do WONDER: 1 WEMIX = 1 WDR

Atualmente, 200.000 WEMIX e 200.000 WDR da emissão total de WONDER serão usados para criar pools de liquidez.

A recém-lançada WONDER DAO utiliza o PMR (Block Minting Reward) alocado aos 40 WONDERS para contribuir com o crescimento da DAO e do mega ecossistema WEMIX. Com o protocolo NEITH, ela estabelece um sistema de economia de tokens autossustentável e promove uma comunidade transparente e em constante evolução por meio da governança on-chain. Junte-se à WONDER DAO e lidere o caminho para um futuro melhor!

Para mais informações:

Site oficial da NILE: www.nile.io

Site oficial dos 40 WONDERS: 40wonders.wemix.com

Sobre a Wemade e a WEMIX

Reconhecida líder do setor em desenvolvimento de jogos com mais de 20 anos de experiência, a Wemade, com sede na Coreia, está liderando uma mudança única no setor de jogos, conforme o setor muda para a tecnologia blockchain. Por meio da subsidiária WEMIX, a Wemade tem como objetivo acelerar a adoção da tecnologia blockchain com a criação de um mega ecossistema baseado em experiência, orientado por plataforma e para serviços que oferece um amplo espectro de serviços intuitivos, convenientes e fáceis de usar na Web3 para todos

Sobre a NILE

A NILE é a primeira plataforma de NFT blockchain do mundo oferecida por uma DAO com base em uma infraestrutura de contrato inteligente totalmente descentralizada que redefinirá a forma como identificamos e expressamos inspiração, criatividade e oportunidade. A NILE permite que projetos confiáveis e transparentes na forma de shows, exposições de arte, esportes, música, investimentos e até mesmo negócios, sejam facilitados e gerenciados por meio da DAO. Saiba mais em www.nile.io.

