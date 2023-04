WEMIX anuncia el reclutamiento global de WONDER DAO

WONDER es uno de los cuarenta Socios del Grupo de Nodos (NCP, por sus siglas en inglés) de la red principal (mainnet) WEMIX3.0

Los NCP proporcionan el máximo nivel de seguridad a la red principal y contribuyen al desarrollo y crecimiento del megaecosistema WEMIX, sentando las bases para una nueva vida Web3 basada en WEMIX3.0.

SEÚL, Corea del Su, 14 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- El desarrollador líder de cadena de bloques WEMIX anunció el reclutamiento global para la recién lanzada WONDER DAO. La primera DAO lanzada en la plataforma NILE (NFT Is Life Evolution), WONDER DAO es responsable del primer nodo de los 40 WONDERS; los Socios del Grupo de Nodos (NCP) de la red principal WEMIX3.0. Sus miembros unirán fuerzas con otros NCP para contribuir al funcionamiento estable de la red principal WEMIX3.0 y al crecimiento de la DAO y del megaecosistema WEMIX.

WEMIX anuncia el reclutamiento global para WONDER DAO (PRNewsfoto/Wemade Co., Ltd)

El proceso de participación en la Estación WONDER DAO implica unirse al reclutamiento con WEMIX y adquirir WONDER (Token DAO, WDR) una vez finalizado el período de reclutamiento. Posteriormente, los participantes podrán optar por adquirir G.WONDER (token de gobernanza) mediante la colocación de WDR a su discreción para participar en la futura toma de decisiones del ecosistema DAO y de la red principal WEMIX 3.0.

WONDER DAO es una organización autónoma descentralizada que opera a través del protocolo NEITH. El protocolo consiste en una plataforma modular que facilita todas las operaciones de la DAO, proporcionando una organización comunitaria sencilla y la creación de la autoeconomía del token.

La DAO utiliza el sistema de recompensa por acuñación de bloques PMR (Block Minting Reward) que se asigna a los 40 WONDERS para contribuir al crecimiento de la DAO y del megaecosistema WEMIX.

Según los contratos inteligentes del protocolo NEITH, el PMR se reservará para la DAO o se utilizará para la recompra de tokens. Los tokens de la DAO recomprados se quemarán o distribuirán para estabilizar el valor del token de la DAO y reforzar el estado de los miembros de la gobernanza, estableciendo un marco de autoeconomía del token que fomente un círculo virtuoso y ayude a la expansión del ecosistema de la red principal.

Para obtener más información sobre WONDER DAO, visite https://www.nile.io/dao/wonder/station.

Detalles de la participación

Horario del reclutamiento: 14 de abril de 2023, 11:00 ~ 24 de abril de 2023, 11:00 (UTC+9)

Método del reclutamiento: participe con WEMIX durante el período de reclutamiento y reciba tokens WONDER (WDR) distribuidos según la proporción.

Monto objetivo del reclutamiento: 1.700.010 WEMIX

Criterios de la participación: mínimo de 10 WEMIX o más sin límite máximo.

Emisión de WONDER: 1.900.010 WDR

Cantidad de distribución de WONDER: 1.700.010 WDR

Tasa de cambio de WONDER: 1 WEMIX = 1 WDR

cambio de WONDER: 1 WEMIX = 1 WDR En la actualidad, se utilizarán 200.000 WEMIX y 200.000 WDR de la emisión total de WONDER para crear fondos de liquidez.

La recién lanzada WONDER DAO utiliza el sistema de recompensa PMR (Block Minting Reward) asignado a los 40 WONDERS para contribuir al crecimiento de la DAO y del megaecosistema WEMIX. Con el protocolo NEITH, se establece un sistema tokenómico autosuficiente y se fomenta una comunidad transparente y en constante evolución a través de la gobernanza en la cadena. ¡Únase a WONDER DAO e impulse el camino hacia un futuro mejor!

Para obtener más información:

Sitio web oficial de NILE: www.nile.io

Sitio web oficial de los 40 WONDERS: 40wonders.wemix.com

Acerca de Wemade y WEMIX

Wemade, líder de la industria en el desarrollo de juegos con más de 20 años de experiencia, lidera un cambio único en su generación a medida que la industria de los juegos gira en torno a la tecnología de cadena de bloques. A través de su filial WEMIX, Wemade se propone acelerar la adopción de la tecnología de cadena de bloques mediante la creación de un megaecosistema basado en la experiencia, impulsado por plataformas y orientado a los servicios, que ofrezca un amplio espectro de servicios Web3 intuitivos, cómodos y fáciles de usar para todo el mundo.

Acerca de NILE

NILE es la primera plataforma de cadena de bloques NFT del mundo impulsada por DAO y basada en una infraestructura de contratos inteligentes totalmente descentralizada que redefinirá la forma en que identificamos y expresamos la inspiración, la creatividad y la oportunidad. A través de la DAO, NILE facilita y gestiona proyectos fiables y transparentes en forma de conciertos, exposiciones de arte, deportes, música, inversiones e incluso negocios. Más información en www.nile.io.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2054330/WONDER_DAO_recruitment_new_image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1867226/3985400/wemix_logo_Logo.jpg

FUENTE Wemade Co., Ltd

SOURCE Wemade Co., Ltd