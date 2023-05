WEMIX lança a plataforma 'WEMIX BURN' para apoiar o crescimento saudável de longo prazo do mega-ecossistema WEMIX3.0

Verifique facilmente os detalhes do progresso de incineração e o status de deflação por meio da plataforma WEMIX BURN

Realize a tokenomia deflacionária do WEMIX por meio de três tipos de incineração: Mass Burn, Batch Burn e Auto Burn.

Alcance um crescimento saudável de longo prazo e aprimoramento do valor do mega-ecossistema WEMIX3.0 Mainnet, equilibrando a emissão e incineração do WEMIX

SEUL, Coreia do Sul, 12 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A WEMIX, uma desenvolvedora líder global de blockchain lançou a plataforma WEMIX BURN para promover o crescimento saudável do mega ecossistema WEMIX3.0 Mainnet, equilibrando a emissão e incineração por meio do programa WEMIX BURN. A plataforma WEMIX BURN permite que investidores, detentores de WEMIX e membros da comunidade verifiquem facilmente os detalhes de cada processo de queima, enquanto o programa de queima WEMIX é dividido em três etapas — Mass Burn, Batch Burn e Auto Burn.

Mass Burn

A WEMIX lançará a plataforma WEMIX BURN

Queima com base no volume total de emissão: de acordo com a política da fundação, as participações da fundação são queimadas para manter o volume total de emissão inferior a 1 bilhão de WEMIX.

1º valor de queima em massa (Mass Burn): 71.302.181 WEMIX.

Queimas com base no preço: de acordo com a política da fundação, o valor de preço é definido em $200 e 1% do volume total de emissão é queimado a partir dos ativos de propriedade da fundação sob a condição de que o preço superior anterior seja renovado após a divisão de seções de diferentes faixas de preços em unidades de $10 .

e 1% do volume total de emissão é queimado a partir dos ativos de propriedade da fundação sob a condição de que o preço superior anterior seja renovado após a divisão de seções de diferentes faixas de preços em unidades de . 2ª quantidade de queima em massa: 20.000.000 WEMIX Classic (com preço máximo definido em $21,50 pela CoinMarketCap standard).

pela CoinMarketCap standard). Próximo Preço de Queima: 30 USD .

Batch Burn

A Batch Burn (Queima em Lotes) tem como objetivo devolver parte dos rendimentos de investimento da Fundação WEMIX à comunidade e ao mercado.

Juntamente com a implementação do programa WEMIX BURN, a liquidação de rendimentos, recompra e incineração são realizadas trimestralmente.

Até 9 de março de 2023, um total de 15.392.444.22 WEMIX foi queimado em 3 processos de queima.

As taxas de prioridade queimadas antes da transferência para a fase 2 da WEMIX3.0 Mainnet serão classificadas como Batch Burn, e até 10 de maio de 2023, um total de 1.777 WEMIX foram queimados.

Auto Burn

A Auto Burn (Queima Automática) é realizada de forma que a escala de queima se expanda de acordo com o crescimento da WEMIX3.0 Mainnet e da plataforma.

Queima de Taxa de Transação:

○ As taxas base serão queimadas em tempo real.

○ As taxas prioritárias serão queimadas em tempo real após a transferência para o período de Fase 2 da Mainnet WEMIX3,0.

Queima de Receita de Serviços: 25% de toda a receita gerada pelos serviços atualmente prestados será queimada para equilibrar a economia do token WEMIX.

Serviços prestados: WEMIX PLAY, WEMIX.Fi, NILE

○ *KLEVA será adicionado posteriormente após o estabelecimento do sistema de serviços

O WEMIX planeja alcançar uma economia de token deflacionária ao equilibrar a emissão e a incineração com base nos três tipos de queima do programa WEMIX BURN, ao mesmo tempo em que aumenta o valor do Mega ecossistema. Mais detalhes estão disponíveis em https://wemixburn.com/.

Sobre a WEMIX

A subsidiária de blockchain da renomada empresa de desenvolvimento de jogos sediada na Coreia, Wemade, WEMIX, está acelerando a adoção da tecnologia blockchain, construindo um mega ecossistema baseado em experiência, orientado por plataforma e orientado para serviços. Esse ecossistema oferece uma ampla gama de serviços Web3 intuitivos, convenientes e fáceis de usar para todos. www.wemix.com

