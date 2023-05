WEMIX onthult het 'WEMIX BURN-platform ter ondersteuning van gezonde groei op lange termijn van het megaWEMIX3.0 mega-ecosysteem

Controleer eenvoudig de voortgang van de verbranding en de deflatiestatus via het WEMIX BURN-platform

SEOUL, Zuid-Korea, 12 mei 2023 /PRNewswire/ -- Toonaangevende wereldwijde blockchainontwikkelaar WEMIX heeft het WEMIX BURN-platform onthuld om de gezonde groei van het WEMIX3.0 Mainnet-mega-ecosysteem te bevorderen door uitgifte en verbranding in balans te brengen via het WEMIX BURN-programma. Via het WEMIX BURN-platform kunnen beleggers, WEMIX-houders en leden van de gemeenschap gemakkelijk de details van elk verbrandingsproces controleren, terwijl het WEMIX BURN-programma is onderverdeeld in drie fasen - Mass Burn, Batch Burn en Auto Burn.

Mass Burn

Verbranding op basis van het totale uitgiftevolume: In overeenstemming met het beleid van de stichting worden de participaties van de stichting verbrand om het totale uitgiftevolume onder 1 miljard WEMIX te houden.

1e Mass Burn-hoeveelheid: 71.302.181 WEMIX

Verbranding op basis van de prijs: In overeenstemming met het beleid van de stichting wordt de maximumprijs vastgesteld op 200 dollar en wordt 1% van het totale uitgiftevolume verbrand uit de activa die eigendom zijn van de stichting, op voorwaarde dat de vorige maximumprijs wordt verlengd na verdeling van secties van verschillende prijsklassen in eenheden van 10 dollar .

2e Mass Burn-hoeveelheid: 20.000.000 WEMIX Classic (met topprijs vastgesteld op $21,5 door CoinMarketCap-standaard).

Volgende prijs van verbranding: $30

Batch Burn

Batch Burn wil een deel van de investeringsinkomsten van de WEMIX Foundation teruggeven aan de gemeenschap en de markt.

Samen met de uitvoering van het WEMIX BURN-programma worden op kwartaalbasis inkomstenverrekening, terugkoop en verbranding uitgevoerd.

Op 9 maart 2023 is in totaal 15.392.444,22 WEMIX verbrand in 3 verbrandingsprocessen.

Prioritaire vergoedingen die vóór de overdracht naar fase 2 van het WEMIX3.0 Mainnet worden verbrand, worden geclassificeerd als Batch Burn, en per 10 mei 2023 is in totaal 1.777 WEMIX verbrand.

Auto Burn

Auto Burn wordt zo uitgevoerd dat de schaal van de verbranding meegroeit met de groei van het WEMIX3.0 Mainnet en -platform.

Transaction Fee Burn :

De basisvergoedingen worden in real time verbrand.



Prioriteitsvergoedingen worden in real time verbrand na overdracht naar fase 2 van het WEMIX3.0 Mainnet.

Service Revenue Burn: 25% van alle inkomsten uit de huidige dienstverlening zal worden verbrand om de WEMIX-tokenomics in evenwicht te brengen.

Geleverde diensten: WEMIX PLAY, WEMIX.Fi, NILE

*KLEVA zal later worden toegevoegd nadat het dienstsysteem is opgezet.

WEMIX wil deflatoire tokenomics bereiken door uitgifte en verbranding in evenwicht te brengen op basis van de drie soorten verbranding van het WEMIX BURN-programma en tegelijkertijd de waarde van het mega-ecosysteem verhogen. Meer details zijn beschikbaar op https://wemixburn.com/.

Over WEMIX

WEMIX, de blockchaindochteronderneming van het bekende Koreaanse gameontwikkelingsbedrijf Wemade, versnelt de toepassing van blockchaintechnologie door een ervaringsgericht, platformgestuurd en servicegericht mega-ecosysteem te bouwen dat een breed spectrum aan intuïtieve, handige en gebruiksvriendelijke Web3-diensten voor iedereen biedt. www.wemix.com

