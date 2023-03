WEMIX revela prévia global da WEMIX Kanvas

Roteiro, abordagem, manifesto e outros detalhes importantes revelados pela primeira vez, Rollup otimista com ZK Fault Proof Testnet a caminho do lançamento no final de março de 2023

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 16 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A desenvolvedora líder de ecossistemas de blockchain WEMIX Pte. Ltd, lançou hoje na ETHDubai 2023 o site e logotipo oficiais da WEMIX Kanvas, sua próxima geração de Ethereum camada 2 com a EVM-Equivalent ZK Rollups. Com o tema "Espaço infinito de criação de valor", o site do teaser WEMIX Kanvas oferece uma visão geral do projeto, incluindo sua filosofia, tecnologia, roteiro, manifesto e muito mais. Tanto o site quanto o logotipo foram apresentados oficialmente durante uma palestra sobre a WEMIX Kanvas dada pelo CEO, Taekyu Park (TK) e pelo CTO, Dongjoo Lee (DJ) da Lightscale, a subsidiária da Wemade encarregada de desenvolver soluções para resolver os desafios de escalabilidade da Ethereum.

Prévia Global do projeto WEMIX Kanvas zkEVM

Devido ao seu armazenamento descentralizado de dados, a blockchain sofre com o chamado trilemma blockchain: parece impossível ser simultaneamente seguro, descentralizado e escalável. O Ethereum tem se esforçado para encontrar uma solução de escalabilidade que não comprometa os valores de segurança e descentralização. O número máximo limitado de transações com as quais o Ethereum pode lidar, resulta no aumento dos custos por transação (gas) à medida que o número de usuários aumenta.

"As taxas de transação em rápido crescimento e os desafios de escalabilidade são grandes barreiras para a adoção generalizada da tecnologia blockchain", disse Shane Kim, CEO da WEMIX Pte Ltd. "WEMIX Kanvas visa ajudar todos os usuários a participar do ecossistema da rede principal Ethereum de maneira fácil, rápida e barata, reduzindo essas taxas e, ao mesmo tempo, garantindo velocidade de processamento rápida, alta segurança e descentralização."

Muitas soluções foram propostas para resolver os problemas de escalabilidade do Ethereum, incluindo sharding, sidechains, state channels, plasma, validium, e rollups. Para resolver o problema, o WEMIX Kanvas comprime as transações e as transfere para a rede principal Ethereum, reduzindo significativamente as taxas de transação em comparação com o uso direto da rede principal. A maioria dos projetos ZK Rollup é focada em ZK Rollups específicos de aplicativos e, embora tenham como objetivo atingir o Tipo 2 (equivalente a EVM) ou o Tipo 1 (equivalente a Ethereum) usando zkEVM, a comercialização pode ser um processo demorado devido ao tempo que leva para gerar provas. O WEMIX Kanvas usa uma abordagem híbrida de duas etapas que evolui de um Rollup Otimista com ZK Fault Proof na Fase 1 para um Rollup ZK Equivalente EVM na Fase 2.

WEMIX Kanvas Optimistic Rollup com ZK Fault Proof Testnet será lançado até o final de Marchar, seguido a rede principal no 3º trimestre deste ano, o EVM Equivalent ZK Rollup Testnet antes do final de 2023 e, finalmente, o ZK Rollup Mainnet no segundo trimestre do próximo ano.

Sobre a WEMIX Pte Ltd.

WEMIX Pte. Ltd visa acelerar a adoção em massa da tecnologia blockchain que formará a base da futura economia digital, trabalhando com as partes interessadas do ecossistema para criar serviços Web3 que sejam intuitivos, convenientes e fáceis de usar para todos.

