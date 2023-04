WEMIX3.0 dá as boas-vindas à Kakao Games como Node Council Partner "WONDER 21"

A Kakao Games é uma empresa líder em jogos com capacidade excepcional de desenvolvimento e parcerias com grandes empresas de jogos

Ela contribuirá para a expansão e desenvolvimento do mega-ecossistema WEMIX3.0 por meio do desenvolvimento de jogos em blockchain e colaboração entre cadeias por meio da subsidiária Metabora

SEOUL, Coreia do Sul, 25 de abril de 2023 /PRNewswire/-- A desenvolvedora líder de blockchain WEMIX deu as boas-vindas hoje à Kakao Games como WONDER 21 dos 40 WONDERS, os Node Council Partners (NCPs) do Ambiente de Teste Global (Mainnet) WEMIX3.0.

WEMIX3.0 recebe Kakao Games como Node Council Partner “WONDER 21” (PRNewsfoto/Wemade Co., Ltd)

A Kakao Games está liderando o mercado global de jogos por meio de suas capacidades excepcionais de desenvolvimento de jogos e parcerias com as principais empresas de jogos nacionais e globais. Suas parcerias com as principais empresas de jogos nacionais e globais também são notáveis. Como editora e desenvolvedora, ela conta com uma linha de jogos no mercado global que abrange gêneros e plataformas diversificadas.

A empresa está fortalecendo seus negócios de blockchain no mercado global, expandindo sua linha de jogos de blockchain centrada em sua subsidiária Metabora. A Kakao Games também planeja contribuir para a expansão e desenvolvimento do mega-ecossistema WEMIX3.0, desenvolvendo jogos em blockchain e colaboração entre cadeias por meio da Metabora.

O mega-ecossistema WEMIX3.0 está se tornando mais avançado, com 40 WONDERS servindo como seu eixo. Os 40 WONDERS são compostos por parceiros de tecnologia que garantem a operação e inovação estáveis dos parceiros do ambiente de teste global (mainnet) e do ecossistema que contribuem para o estabelecimento dos ciclos de experiência do ecossistema dentro e fora da cadeia. Os WONDERS validam as transações e blocos da no ambiente de teste global (Mainnet) WEMIX3.0 e mantém as conexões com nós adicionais para operações estáveis. Números de identificação exclusivos de 1 a 40 podem ser escolhidos pelo parceiro, o que desempenhará um papel fundamental para garantir a integridade e a segurança do ambiente de teste global (Mainnet) WEMIX3.0.

Recentemente, a WONDER DAO se juntou aos 40 WONDERS como primeiro NCP WEMIX DAO e as empresas de blockchain com histórico comprovados continuarão a se unir e contribuir para o mega-ecossistema, construindo uma base para a nova vida da Web3.

Mais informações sobre os 40 WONDERS podem ser encontradas em https://40wonders.wemix.com.

Sobre a Wemade

Reconhecida líder do setor em desenvolvimento de jogos com mais de 20 anos de experiência, a Wemade, com sede na Coreia, está liderando uma mudança única no setor de jogos, conforme o setor muda para a tecnologia blockchain. Por meio da subsidiária WEMIX, a Wemade tem como objetivo acelerar a adoção da tecnologia blockchain com a criação de um mega-ecossistema baseado na experiência e orientado por plataformas e serviços que oferece um amplo espectro de serviços intuitivos, convenientes e fáceis de usar por todos na Web3.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2062515/WEMIX3_0_Welcomes_Kakao_Games_Node_Council_Partner__WONDER_21.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1867226/wemix_logo_Logo.jpg

FONTE Wemade Co., Ltd

