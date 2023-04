WEMIX3.0 verwelkomt Kakao Games als Node Council-partner 'WONDER 21'

Kakao Games is een toonaangevend gamebedrijf met uitzonderlijke ontwikkelingscapaciteit en met partnerschappen met grote gamebedrijven

Om bij te dragen aan de uitbreiding en ontwikkeling van het WEMIX3.0 mega-ecosysteem d.m.v. blockchain-game-ontwikkeling en ketenoverschrijdende samenwerking via dochteronderneming Metabora

SEOUL, Zuid-Korea, 26 april 2023 /PRNewswire/ -- Toonaangevende blockchain-ontwikkelaar WEMIX verwelkomde vandaag Kakao Games als WONDER 21 van de 40 WONDERS, de WEMIX3.0 Mainnet's Node Council Partners (NCP's).

WEMIX3.0 Welcomes Kakao Games as Node Council Partner ‘WONDER 21’

Kakao Games zet de standaard in de wereldwijde markt voor games door zijn uitzonderlijke mogelijkheden voor het ontwikkelen van games en door zijn partnerschappen met grote binnenlandse en wereldwijde gamebedrijven. De partnerschappen met grote binnenlandse en wereldwijde gamebedrijven zijn ook opmerkelijk. Als uitgever en ontwikkelaar heeft het assortiment aan games op de wereldmarkt met gediversifieerde genres en platforms.

Het bedrijf versterkt zijn blockchain-activiteiten op de wereldmarkt door zijn assortiment blockchain-games uit te breiden rond zijn dochteronderneming Metabora. Kakao Games is ook van plan bij te dragen aan de uitbreiding en ontwikkeling van het WEMIX3.0 mega-ecosysteem door blockchain-games te ontwikkelen en via Metabora ketenoverschrijdende samenwerking aan te gaan.

Het WEMIX3.0 mega-ecosysteem wordt steeds geavanceerder met 40 WONDERS als spil. 40 WONDERS bestaat uit technologiepartners die de stabiele werking en innovatie van het mainnet en ecosysteempartners garanderen die bijdragen aan het opzetten van de ervaringscycli van on- & off-chain ecosystemen. WONDERS valideert de transacties en de blocks van het WEMIX3.0 Mainnet en onderhoudt de verbindingen met extra knooppunten voor stabiele operaties. Unieke identificatienummers van 1 t/m 40 kunnen door de partner worden gekozen, die een cruciale rol zal spelen bij het waarborgen van de integriteit en veiligheid van het WEMIX3.0 Mainnet.

WONDER DAO sloot zich onlangs aan bij 40 WONDERS als de eerste WEMIX DAO NCP, en blockchain-bedrijven met bewezen staat van dienst zullen zich blijven aansluiten en bijdragen aan het mega-ecosysteem, waarmee ze een basis leggen voor het nieuwe Web3-leven.

Ga voor meer informatie over 40 WONDERS naar https://40wonders.wemix.com.

Over Wemade

Het in Korea gevestigde Wemade, een gerenommeerde leider in de ontwikkeling van games met meer dan 20 jaar ervaring, leidt een verschuiving die eens per generatie plaatsvindt, nu de gamingindustrie overschakelt op blockchaintechnologie. Via dochteronderneming WEMIX wil Wemade de invoering van blockchaintechnologie versnellen door een ervaringsgericht, platformgestuurd en servicegericht mega-ecosysteem te bouwen dat een breed spectrum aan intuïtieve, handige en gebruiksvriendelijke Web3-diensten voor iedereen biedt.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2062233/WEMIX3_0_Welcomes_Kakao_Games_Node_Council_Partner__WONDER_21.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1867226/wemix_logo_Logo.jpg

SOURCE Wemade Co., Ltd