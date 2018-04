Werfen voit ses ventes augmenter de plus de 13 % et renforce sa position de leader mondial en termes de diagnostic in vitro

Hors impact des acquisitions récentes, l'entreprise connaît une croissance organique de 4,6 %. Leader mondial du diagnostic in vitro, elle fournit des solutions innovantes aux hôpitaux et aux laboratoires cliniques, dans le but d'améliorer les soins aux patients et de réduire les coûts des soins de santé.

Le résultat net consolidé se chiffre à 160 millions €, soit une hausse de 14,5 % par rapport à 2016. L'EBITDA s'élève à 284 millions € et progresse ainsi de 6%.

Ses principaux domaines de spécialisation font preuve d'une excellente évolution, la plus forte croissance étant celle connue par l'hémostase (7,5 %), suivie par l'auto-immunité (6,6 %). La ligne nouvellement créée « Acute Care Diagnostics » - diagnostics pour les patients en soins intensifs - affiche une croissance organique de 4,8 %.

C'est l'élargissement du portefeuille qui est principalement à l'origine de l'augmentation des ventes, suite à l'acquisition de Tem et d'Accriva Diagnostics. L'ancienne ligne « Critical Care » - soins intensifs - est ainsi devenue « Acute Care Diagnostics », qui offre des solutions complètes pour les urgences, la traumatologie et la chirurgie.

Le chiffre d'affaires a augmenté dans toutes les régions du monde où Werfen est active, notamment en Chine, où les ventes ont augmenté de 21 % par rapport à 2016. La région Asie-Pacifique représente 16 % du chiffre d'affaires mondial.

L'Europe de l'Ouest est le plus grand marché, où Werfen a réalisé 42 % de ses ventes. Les ventes réalisées en Amérique du Nord représentent 26 %. Les régions présentant le plus fort potentiel de croissance sont l'Amérique latine et la région EEMEAI (Europe de l'Est, Moyen-Orient, Afrique et Inde), qui ont respectivement réalisé 8 % du chiffre d'affaires total.

Les défis pour 2018 consistent à renforcer les principaux domaines de spécialisation, à continuer à connaître une croissance en Chine et à stimuler l'expansion sur les marchés émergents de l'Amérique latine, de la région Asie-Pacifique et de l'EEMEAI.

WERFEN est l'une des plus grandes entreprises dans le secteur des diagnostics in vitro à l'échelle planétaire et se compose des branches suivantes : Instrumentation Laboratory, spécialiste en hémostase et diagnostics pour les patients en soins intensifs, Inova, spécialiste en auto-immunité, Biokit, fabricant pour le compte de tiers (réactifs et biomatériaux) et spécialiste en sérologie pour les maladies infectieuses. L'entreprise a aussi des activités de logiciels cliniques et de chimie clinique.

À l'heure actuelle, l'entreprise exerce directement ses activités dans une trentaine de pays et dans plus de 100 territoires du globe par l'intermédiaire de distributeurs. Forte d'effectifs de plus de 5 000 personnes, elle dispose de centres de R & D et de production aux États-Unis et en Europe.

