WeRide erweitert europäische Präsenz mit autonomem Robobus-Shuttle-Einsatz am Flughafen Zürich

ZÜRICH, 10. Januar 2025 /PRNewswire/ -- WeRide Inc. (NASDAQ: WRD), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der autonomen Fahrtechnologie, gab heute den Einsatz seines autonomen Shuttleservices Robobus am Flughafen Zürich in Zusammenarbeit mit der Flughafen Zürich AG und dem Swiss Transit Lab (STL) bekannt. Dies ist ein bedeutender Meilenstein bei der Einführung autonomer Mobilitätslösungen an einem wichtigen europäischen Luftverkehrsknotenpunkt und baut auf den erfolgreichen europäischen Aktivitäten von WeRide auf, zu denen auch der jüngste autonome Shuttleservice in Roland-Garros während der French Open 2024 gehört.

Der WeRide Robobus, der Platz für neun Passagiere bietet, wird das erste kommerzielle autonome Bus-Shuttle-Projekt an einem europäischen Flughafen sein. Er dient den Flughafenmitarbeitern entlang einer speziellen Strecke, die den Mitarbeitereingang am Flugsteig 101 mit dem Wartungsbereich am Flugsteig 130 verbindet. Der Betrieb wird im ersten Quartal 2025 aufgenommen.

Die Flughafen Zürich AG arbeitet mit den Flughäfen in Brüssel und Amsterdam zusammen, die ebenfalls Technologien für autonome Fahrzeuge testen. Vor dem Start des Robobus-Testbetriebs hat das autonome Taxi Robotaxi von WeRide die Routenkartierung am Flughafen Zürich abgeschlossen, was zeigt, dass das Robotaxi von WeRide in der Schweiz weitere Einsatzmöglichkeiten haben wird.

Der Flughafen Zürich am Fuße der Alpen stellt aufgrund der komplexen Betriebsumgebung und der klimatischen Bedingungen eine große Herausforderung für autonome Fahrtechnologien dar. WeRide hat diese Herausforderungen mit seinen starken technischen Fähigkeiten und seiner umfangreichen Implementierungserfahrung erfolgreich gemeistert und eine ausgereifte und zuverlässige Lösung bereitgestellt.

Der Service am Flughafen Zürich folgt auf den erfolgreichen Einsatz in Paris, wo Robobus während der French Open einen effizienten Shuttleservice auf einer fünf Kilometer langen Strecke angeboten hat, als Teil einer laufenden Zusammenarbeit mit der Renault-Gruppe zur Förderung von kohlenstoffarmen öffentlichen Verkehrsmitteln.

Der Robobus-Einsatz nutzt die fortschrittliche autonome Fahrtechnologie von WeRide, die in mehr als 30 Städten in sieben Ländern umfassend getestet und validiert wurde. In der Anfangsphase wird am Flughafen Zürich ein Sicherheitsfahrer an Bord sein, und es ist geplant, den Betrieb auf Fernüberwachung umzustellen.

„WeRide verfügt über eine ausgereifte und gründlich getestete Technologie, erfüllt alle rechtlichen und sicherheitstechnischen Anforderungen des Flughafens Zürich und garantiert die Einhaltung des Datenschutzes", so die Flughafen Zürich AG in einer Mitteilung.

Das Unternehmen wird mit Swiss Transit Lab zusammenarbeiten, um den reibungslosen Betrieb des Dienstes zu gewährleisten.