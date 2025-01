WeRide étend sa présence en Europe avec le déploiement d'une navette Robobus autonome à l'aéroport de Zurich

ZURICH, 10 janvier 2025 /PRNewswire/ -- WeRide Inc. (NASDAQ : WRD), le chef de file mondial des technologies de conduite autonome, annonce ce jour le déploiement de son service de navettes autonomes Robobus à l'aéroport de Zurich en partenariat avec Flughafen Zürich AG et Swiss Transit Lab (STL), marquant ainsi une étape importante dans la fourniture de solutions de mobilité autonome à un grand centre aéronautique européen, et s'appuyant sur le succès des opérations européennes de WeRide, notamment son récent service de navettes autonomes à Roland-Garros pendant les Internationaux de France de 2024.

Le Robobus WeRide, qui peut accueillir neuf passagers, sera le premier projet commercial de navette par bus autonome dans un aéroport européen. Il desservira les employés de l'aéroport sur un itinéraire dédié reliant l'entrée des employés à la porte 101 à la zone de maintenance à la porte 130. Le service commencera au premier trimestre 2025.

Flughafen Zürich AG travaille avec les aéroports de Bruxelles et d'Amsterdam qui testent également des technologies pour les véhicules autonomes. Avant le début des essais de Robobus, le taxi autonome de WeRide, Robotaxi, a achevé la cartographie de l'itinéraire à l'aéroport de Zurich, démontrant ainsi que le Robotaxi de WeRide aura d'autres applications en Suisse.

Au pied des Alpes, l'aéroport de Zurich présente de sérieux défis pour la technologie de conduite autonome en raison de la complexité de l'environnement opérationnel et des conditions climatiques. WeRide a réussi à relever ces défis grâce à ses capacités techniques éprouvées et à sa riche expérience en matière de mise en œuvre, fournissant ainsi une solution fiable et parvenue à maturité.

Le service de l'aéroport de Zurich fait suite au déploiement réussi à Paris, où Robobus a fourni des services de navette sur un trajet de cinq kilomètres pendant les Internationaux de France, dans le cadre d'une collaboration continue avec le Groupe Renault pour promouvoir des solutions de transport public à faible émission de carbone.

Le déploiement de Robobus s'appuie sur la technologie avancée de conduite autonome de WeRide, qui a fait l'objet de tests et de validations approfondis dans plus de 30 villes de sept pays. La phase initiale à l'aéroport de Zurich prévoit la présence d'un conducteur de sécurité à bord, avec des plans de transition vers des opérations de surveillance à distance.

« WeRide possède une technologie entièrement développée et testée, répond à toutes les exigences légales et de sécurité en vigueur à l'aéroport de Zurich et garantit qu'il respectera les exigences de protection des données établies », déclare Flughafen Zürich AG dans un communiqué.

La société travaillera avec Swiss Transit Lab pour assurer le bon fonctionnement du service.