WestGene ist Vorreiter bei mRNA-Innovationen auf dem 4. mRNA Therapeutics Summit

BOSTON, 2. August, 2024 /PRNewswire/ -- Vom 29. bis 31. Juli fand in Boston, USA, der 4. mRNA Therapeutics Summit statt, eine der wichtigsten Konferenzen in der globalen mRNA-Industrie. Über 400 Branchenexperten und 65 führende Forscher auf dem Gebiet der mRNA-Entwicklung kamen zusammen, um über die neuesten Durchbrüche und die zunehmenden Anwendungen der mRNA-Technologie zu diskutieren. Dr. Xiangrong Song, Mitbegründerin von WestGene Biopharma mit Sitz in Chengdu, wurde eingeladen, um Einblicke in die Pionierarbeit von WestGene auf dem Gebiet der mRNA-Therapeutika zu geben, insbesondere im Hinblick auf den weltweit führenden EBV-bezogenen therapeutischen mRNA-Impfstoff gegen Krebs, WGc-043.

Hervorhebung von Durchbrüchen bei mRNA-Therapeutika

Dr. Song präsentierte die neuesten Forschungsdaten und technologischen Fortschritte zu WGc-043, dem ersten therapeutischen mRNA-Impfstoff gegen EBV-bedingte Tumore, der sowohl in China als auch in den USA IND-Meilensteine erreicht hat. In ihrem Hauptvortrag erläuterte Dr. Song die Entwicklung von WGc-043 und hob dessen Sicherheit und Wirksamkeit bei der Behandlung von NKT-Zell-Lymphomen (NKTCL) und Nasopharynxkarzinomen (NPC) hervor. Der Impfstoff nutzt WestGenes bahnbrechende Technologien im Bereich mRNA-Sequenzdesign, neuartige Verabreichungsvektoren und skalierbare Herstellung, um hohe Sicherheits- und Wirksamkeitsstandards zu gewährleisten.

Während des Gipfels erörterte Dr. Song auch die allgemeinen Herausforderungen und Chancen der mRNA-Industrie, insbesondere die Notwendigkeit, die Effizienz der Proteinexpression und der Verabreichungssysteme zu verbessern und gleichzeitig die Produktionskosten zu senken. Sie betonte die Bedeutung eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen Wirksamkeit und Sicherheit, ein Grundsatz, der die F&E-Bemühungen von WestGene von Anfang an geleitet hat. Dr. Song hob auch den kooperativen Ansatz von WestGene hervor, der die Lizenzierung von Pipelines für den Zugang zu validierten Kandidaten, gemeinsame Entwicklungsprojekte, die das kombinierte Fachwissen nutzen, und die Lizenzierung von Technologien umfasst, die es den Partnern ermöglichen, die innovativen Lösungen von WestGene in ihren eigenen Entwicklungen zu nutzen und so Innovationen und therapeutische Fortschritte zu beschleunigen.

Das Gipfeltreffen bot ausführliche Diskussionen über die neuesten klinischen Daten, die Entwicklung von Plattformen, regulatorische Erkenntnisse und zukunftsweisende Anwendungen von mRNA-Therapeutika zur Behandlung verschiedener Indikationen, einschließlich onkologischer, seltener und infektiöser Krankheiten.

Dr. Song fasste abschließend zusammen: „Die Präsentation unserer Forschungsergebnisse auf einer solchen Plattform ist sehr bedeutsam. Die mRNA-Technologie bietet neue Hoffnung und Optionen für die Behandlung bösartiger Erkrankungen, und unsere Studien unterstreichen das immense Potenzial dieser Therapie in Bezug auf Sicherheit und Wirksamkeit.

WestGene Biopharma setzt sich weiterhin dafür ein, die Grenzen der mRNA-Therapien zu erweitern, und nutzt seine proprietären Technologien und den Rahmen für die Zusammenarbeit, um Patienten auf der ganzen Welt transformative Therapien zur Verfügung zu stellen."

