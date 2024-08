WestGene ouvre la voie à l'innovation en matière d'ARNm lors du 4e sommet sur les thérapies à base d'ARNm

BOSTON, 2 août 2024 /PRNewswire/ -- La 4e édition du sommet sur les thérapies à base d'ARNm, l'une des conférences les plus importantes de l'industrie mondiale de l'ARNm, s'est tenue à Boston, aux États-Unis, du 29 au 31 juillet. Plus de 400 experts de l'industrie et 65 chercheurs de premier plan dans le domaine du développement de l'ARNm se sont réunis pour discuter des dernières avancées et de l'élargissement des applications de la technologie de l'ARNm. La Dre Xiangrong Song, cofondatrice de la société WestGene Biopharma basée à Chengdu, a été invitée à participer et à partager ses connaissances sur les travaux pionniers de WestGene dans le domaine des thérapies à ARNm, en particulier sur le vaccin thérapeutique à ARNm contre le cancer lié au virus Epstein-Barr, WGc-043, qui est le premier au monde.

Mise en évidence des avancées dans le domaine des thérapies à base d'ARNm

La Dre Song a présenté les dernières données de recherche et avancées technologiques du WGc-043, le premier vaccin thérapeutique à ARNm ciblant les tumeurs liées au virus Epstein-Barr à avoir atteint les étapes DNR (drogue nouvelle de recherche) à la fois en Chine et aux États-Unis. Dans sa présentation, la Dre Song a détaillé le développement du WGc-043, soulignant sa sécurité et son efficacité dans le traitement du lymphome à cellules NKT et du carcinome nasopharyngé. Le vaccin utilise les technologies de pointe de WestGene en matière de conception de séquences d'ARNm, de vecteurs d'administration novateurs et de fabrication évolutive afin de garantir des normes élevées de sécurité et d'efficacité.

Au cours du sommet, la Dre Song a également abordé les défis et opportunités plus larges de l'industrie de l'ARNm, en particulier la nécessité d'améliorer l'expression des protéines et l'efficacité des systèmes d'administration tout en réduisant les coûts de production. Elle a souligné l'importance d'équilibrer efficacité et sécurité, un principe qui guide les efforts de R&D de WestGene depuis le début. La Dre Song a également souligné l'approche collaborative de WestGene, qui comprend l'octroi de licences pour l'accès à des candidats validés, des projets de co-développement qui tirent parti de l'expertise combinée et des licences technologiques qui permettent aux partenaires d'utiliser les solutions de pointe de WestGene dans leurs propres développements, accélérant ainsi l'innovation et les progrès thérapeutiques.

Le sommet a donné lieu à des discussions approfondies sur les dernières données cliniques, le développement de plates-formes, les aspects réglementaires et les applications novatrices des thérapies à base d'ARNm pour traiter diverses indications, notamment les maladies oncologiques, les maladies rares et les maladies infectieuses.

La Dre Song a conclu : "La présentation de nos recherches sur une telle plate-forme est très significative. La technologie de l'ARNm offre de nouveaux espoirs et de nouvelles options pour le traitement des tumeurs malignes, et nos études soulignent l'immense potentiel de cette thérapie en termes de sécurité et d'efficacité.

WestGene Biopharma s'engage à repousser les limites des thérapies à base d'ARNm, en tirant parti de ses technologies propriétaires et de son cadre de collaboration pour apporter des thérapies transformatrices aux patients du monde entier.

