Westinghouse et Energoatom renforcent leur partenariat strategique dans la politique de diversification du combustible

« Nous nous réjouissons du soutien continu apporté à notre client en faveur de sa stratégie de diversification du combustible. Ce processus est un prérequis essentiel avant la livraison et l'exploitation dans les meilleures conditions de sûreté du combustible nucléaire », a déclaré Aziz Dag, Westinghouse Vice President and Managing Director, Europe du Nord et Europe de l'Est, avant d'ajouter « en tant que leader de l'industrie nucléaire, Westinghouse dispose d'une expérience éprouvée dans le processus de licensing de ses conceptions de combustible à travers le monde ».

« Ce contrat est un grand pas en avant, puisqu'il contribue à l'amélioration continue de la performance et de la fiabilité de nos centrales », a quant à lui déclaré Petro Kotin, Président par intérim d'Energoatom. « Nous sommes convaincus que le renforcement de notre partenariat avec Westinghouse va permettre de renforcer la sécurité énergétique en Ukraine ».

Le combustible Westinghouse est déjà utilisé dans six réacteurs de type VVER-1000 en Ukraine. Le premier rechargement de combustible Westinghouse de VVER-1000 sur la tranche 3 de Rivne doit avoir lieu cette année. Après quoi, l'Ukraine comptera au total sept centrales nucléaires utilisant le combustible à haute performance Westinghouse.

L'intérêt pour la dernière génération d'assemblages combustible VVER-440 continue de croître, puisqu'elle offre une consommation plus économique de combustible, doublée d'une excellente performance et fiabilité, répondant aux normes les plus strictes de sûreté et de qualité. Le premier rechargement du combustible VVER-440 de Westinghouse est prévu pour 2024 à Rivne 2.

Westinghouse Electric Company, société pionnière dans l'énergie nucléaire est un fournisseur majeur de produits et services technologiques pour les centrales nucléaires à travers le monde. Westinghouse a livré le premier Réacteur à Eau Pressurisée civil au monde en 1957, à Shippingport aux Etats-Unis. Aujourd'hui, près de la moitié des centrales nucléaires en exploitation dans le monde sont de conception Westinghouse. Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.westinghousenuclear.com

