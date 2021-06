Westinghouse und Energoatom: gemeinsam in Richtung Brennstoffdiversifizierung

Die von der Staatlichen Nuklearaufsichtsbehörde der Ukraine (SNRIU) geforderte Genehmigungsdokumentation ist eine Voraussetzung für den Sicherheitsanalysebericht von Energoatom für den sicheren und zuverlässigen Einsatz von Westinghouse-Brennelementen der neuesten Generation im Block 2 des WWER-440 in Riwne.

„Wir freuen uns, unsere Kunden auch weiterhin bei ihrer Strategie zur Brennstoffdiversifizierung zu unterstützen. Dieser Prozess ist eine wichtige Voraussetzung für die Sicherheit der Lieferung und den Betrieb von Kernbrennstoff", sagte Aziz Dag, Vice President und Geschäftsführer für Nord- und Osteuropa bei Westinghouse. „Als führendes Unternehmen in der Nuklearindustrie hat Westinghouse eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Unterstützung des atomrechtlichen Genehmigungverfahrens für seine Brennstoffdesigns auf der ganzen Welt."

„Diese Vereinbarung ist ein wichtiger Schritt nach vorn, da sie dazu beiträgt, die Leistung und Zuverlässigkeit unserer Anlagen weiter zu verbessern", erklärte Petro Kotin, amtierender Präsident von Energoatom. „Wir sind sicher, dass unsere engere Partnerschaft mit Westinghouse für mehr Energiesicherheit in der Ukraine sorgen wird."

Der WWER-1000-Brennstoff von Westinghouse wird bereits in sechs ukrainischen Kernreaktoren eingesetzt. Riwne 3 soll in diesem Jahr zum ersten Mal den WWER-1000-Brennstoff von Westinghouse nachladen. Damit erhöht sich die Anzahl der Kernkraftwerke mit Westinghouse-Hochleistungsbrennstofftechnologie auf sieben Einheiten in der Ukraine.

Das Interesse an der neuesten Generation von WWER-440-Brennelementen wächst, da sie überlegene Brennstoffwirtschaftlichkeit und eine hervorragende Leistung und Zuverlässigkeit bieten und hohe Sicherheits- und Qualitätsstandards erfüllen. Das erste Nachladen mit WWER-440-Kernbrennstoff von Westinghouse soll 2024 in den Kern von Riwne 2 erfolgen.

Westinghouse Electric Company ist das weltweit führende Unternehmen im Bereich der Kernenergie und ein führender Lieferant von Produkten und Technologien für Kernkraftwerke an Hilfsmittel in der ganzen Welt. Westinghouse lieferte 1957 den ersten kommerziellen Druckwasserreaktor der Welt in Shippingport, Pennsylvania, USA. Heute ist die Westinghouse-Technologie die Grundlage für etwa die Hälfte der weltweit betriebenen Kernkraftwerke. Weitere Informationen finden Sie unter www.westinghousenuclear.com.

