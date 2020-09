Westinghouse et ENUSA poursuivent l'expansion du programme EnCore® Fuel avec la première insertion dans une centrale européenne

ORSAY, France, 8 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Westinghouse Electric Company et ENUSA Industrias Avanzadas (ENUSA) ont annoncé aujourd'hui l'installation d'EnCore Fuel dans la centrale nucléaire à 4 réacteurs d'Engie Electrabel à Doel en Belgique. Cette installation marque la première insertion des assemblages de barres EnCore Fuel en Europe et leur deuxième insertion dans une centrale nucléaire commerciale à l'échelle mondiale.

« L'insertion d'EnCore Fuel à la centrale de Doel est un jalon significatif pour notre programme de combustible tolérant aux accidents », a déclaré Tarik Choho, président des services d'usine en exploitation de Westinghouse dans l'EMEA. « Cette installation s'inscrit dans le cadre du déploiement réussi d'EnCore Fuel dans l'industrie mondiale de l'énergie nucléaire. »

Les assemblages d'essai principal (lead test assemblies (LTA)) ont été fabriqués et livrés en vertu de l'accord de coopération-cadre entre Westinghouse et ENUSA signé en 2018 pour permettre une collaboration sur l'avancement du programme EnCore Fuel chez Westinghouse. Westinghouse a fourni la poudre et les composants de dioxyde d'uranium, y compris la technologie de gainage avancée, tandis qu'ENUSA fourni les pastilles de dioxyde d'uranium, ainsi que l'assemblage combustible et l'expédition.

« Les capacités de la coopération ENUSA-Westinghouse ont fait de ce programme une réalité et ont été démontrées par la réduction du délai de suite entre la commande et l'installation du combustible », a déclaré Roberto González Villegas, directeur du développement commercial et de la technologie chez ENUSA. « ENUSA est fière de s'associer à Westinghouse et tient à remercier Engie Electrabel pour son support dans ce programme. »

Pour en savoir plus sur le programme EnCore Fuel de Westinghouse, rendez-vous sur https://www.westinghousenuclear.com/operating-plants/fuel/fuel-innovation

Westinghouse Electric Company est la société pionnière mondiale de l'énergie nucléaire et un fournisseur de premier plan de produits et de technologies de centrale nucléaire aux services d'utilité publique du monde entier. En 1957, Westinghouse a livré le premier réacteur à eau pressurisée commercial au monde à Shippingport en Pennsylvanie aux États-Unis. Aujourd'hui, la technologie de Westinghouse sert de base à environ la moitié des centrales nucléaires en exploitation dans le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.westinghousenuclear.com

Contact pour les États-Unis : Sarah Cassella

Téléphone : +1 412-374-4744

E-mail : [email protected]

Contact pour l'EMEA : Thuy La

Téléphone : +33 6 07 39 90 87

E-mail : [email protected]

Related Links

http://www.westinghousenuclear.com



SOURCE Westinghouse Electric Company LLC