Westinghouse et l'AIEA s'associent pour lutter contre le changement climatique

Westinghouse est la première entreprise à rejoindre le partenariat de l'AIEA sur les économies d'énergie nucléaire, qui réunit le meilleur de la science et de la technologie pour améliorer les conditions de vie dans le monde entier

CRANBERRY TOWNSHIP, Pennsylvanie, 10 juin 2021 /PRNewswire/ -- Westinghouse Electric Company se joint aux « Nuclear Saves Partnerships » de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), une nouvelle initiative conçue pour atténuer les impacts du changement climatique par le biais d'investissements dans la technologie de l'énergie nucléaire, les systèmes intégrés d'énergie renouvelable et l'agriculture intelligente sur le plan climatique, entre autres.

« Je suis reconnaissant à Westinghouse Electric Company d'être devenu le premier partenaire de Nuclear Saves. Le financement de Westinghouse soutiendra nos efforts dans le domaine de l'atténuation du changement climatique et des énergies propres. Je tiens à m'assurer que l'AIEA, avec le soutien de Westinghouse et d'autres, restera à l'avant-garde du déploiement de la science et de la technologie nucléaires pour relever les défis mondiaux », a déclaré le directeur général de l'AIEA, Rafael Mariano Grossi.

« Ce partenariat est une nouvelle démonstration de notre engagement dans la lutte contre le changement climatique, et une étape importante dans l'approfondissement des relations entre Westinghouse et l'AIEA », a déclaré Patrick Fragman, président et PDG de Westinghouse. « Nous sommes fiers de servir de modèle aux futurs partenariats public-privé, alors que le monde s'unit pour chercher à combattre les effets du changement climatique. »

L'énergie nucléaire est la plus grande source d'énergie sans carbone au monde et elle est essentielle pour aider à inverser les tendances du changement climatique et à respecter les délais de décarbonisation fixés par les plus grands climatologues du monde. Fonctionnant à pleine puissance près de 93 % du temps, les centrales nucléaires comblent de manière fiable le vide en matière d'énergie renouvelable que des sources intermittentes comme l'éolien et le solaire ne peuvent combler à elles seules.

« Nuclear Saves Partnerships » est l'occasion pour les entreprises de soutenir l'AIEA dans le transfert de la science et de la technologie nucléaires aux pays afin d'améliorer la santé et la prospérité de millions de personnes dans le monde. L'AIEA réunit le meilleur de la science, de la technologie et de l'ingéniosité humaine mondiales pour aider ses 173 États membres à relever certains des défis les plus pressants du monde. Les fonds provenant de « Nuclear Saves Partnerships » permettront à l'AIEA d'accélérer les utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire pour le diagnostic et le traitement du cancer, la prévention et le contrôle des zoonoses, ainsi que l'adaptation au changement climatique, l'atténuation de ses effets et la transition vers une énergie propre. Pour plus d'informations, veuillez écrire à l'adresse suivante : [email protected].

Westinghouse Electric Company est une entreprise pionnière dans le domaine de l'énergie nucléaire et le premier fournisseur de produits et de technologies nucléaires pour les services publics du monde entier. Westinghouse a fourni le premier réacteur commercial à eau pressurisée du monde en 1957 à Shippingport, en Pennsylvanie, aux États-Unis. Aujourd'hui, la technologie Westinghouse est à la base d'environ la moitié des centrales nucléaires en exploitation dans le monde. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.westinghousenuclear.com.

