Westinghouse firma un contrato de modernización de instrumentación y control

Westinghouse despliega las primeras mejoras de tecnología de su clase, actualizando la seguridad y fiabilidad de la planta

CRANBERRY TOWNSHIP, Pa., 2 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- Westinghouse Electric Company anunció la firma de un contrato de modernización de instrumentación y control (I&C) con Southern Nuclear Operating Company para el nuevo Digital Rod Position Indication (DRPI) Advanced Display Systems (DADS). Las primeras instalaciones de su clase en Estados Unidos se van a implementar en la Joseph M. Farley Nuclear Plant y en la Alvin W. Vogtle Electric Generating Plant, con trabajos a realizar previstos para la primera unidad de Farley en la primavera de 2021.

"Westinghouse ha desarrollado una diagnosis sofisticada y algoritmos que mejoran la seguridad y fiabilidad de la planta, reduciendo con ello los impactos de la programación y los costes de mantenimiento", explicó David Howell, director general de la unidad de negocios de Americas Operating Plant Services (AOPS). "Aplaudimos la dirección que Southern Nuclear está llevando para dar pasos y modernizar los sistemas I&C con el fin de poder seguir proporcionando a los consumidores una energía limpia y fiable".

El contrato incluye las actualizaciones de los cuatro sistemas de ordenador de planta y DRPI existentes en cada una de las unidades de las plantas, además de los cuatro simuladores de sala de control principales. Estas mejoras van a permitir la integración y automatización de las pruebas de caída de varilla, proporcionando una posición de varilla más fiable y precisa e información del sistema. La solución DADS de Westinghouse mantiene el encaje y función del diseño primario, y permite la finalización de la instalación en tan solo unas horas.

El diseño y la instalación de los productos se llevarán a cabo por medio de los expertos de Westinghouse I&C en la organización Engineered Systems and Solutions (ESS) y Outage Maintenance and Services (OMS), además del nuevo equipo Plant Auto and Monitoring Systems (PAMS) con sede en Huntsville, Alabama (Estados Unidos). El equipo PAMS se ha unido recientemente a Westinghouse como parte de la adquisición de los Civil Nuclear Systems and Services de Rolls-Royce.

Si desea información adicional acerca de la solución DADS de Westinghouse visite la página web https://www.westinghousenuclear.com/operating-plants/automation/rod-position-indication

Westinghouse Electric Company es la compañía de energía nuclear pionera en el mundo y es un proveedor líder de productos y tecnologías de planta nuclear para servicios en todo el mundo. Westinghouse suministró el primer reactor de agua presurizado del mundo en 1957 en Shippingport, Pa., U.S. Hoy, la tecnología de Westinghouse es la base de aproximadamente la mitad de las plantas nucleares operativas del mundo. Para más información, visite www.westinghousenuclear.com.

Contacto: Sarah Cassella

Directora de comunicaciones externas

Westinghouse Electric Company

Teléfono: +1 724-272-2997

Email: [email protected]

