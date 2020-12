Westinghouse signe un contrat de modernisation des systèmes de contrôle-commande

Westinghouse réalisera des mises à niveau technologiques sans précédent qui amélioreront la sécurité et la fiabilité des centrales

CRANBERRY TOWNSHIP, Pennsylvanie, 3 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Westinghouse Electric Company a annoncé avoir signé un contrat de modernisation des systèmes de contrôle-commande avec Southern Nuclear Operating Company pour le déploiement de nouveaux systèmes d'affichage avancés de l'indication numérique de position de la tige (DADS). Les premières infrastructures du genre aux États-Unis seront mises en œuvre à la centrale nucléaire de Joseph M. Farley et à la centrale électrique de Alvin W Vogtle. Les travaux devraient d'abord commencer à la centrale de Farley au printemps 2021.

« Westinghouse a mis au point des diagnostics et des algorithmes sophistiqués qui améliorent la sécurité et la fiabilité des centrales, réduisant ainsi les impacts sur les calendriers et les coûts d'entretien, » a déclaré David Howell, président de l'unité d'affaire Americas Operating Plant Services (AOPS). « Nous saluons le leadership de Southern Nuclear qui a pris cette mesure pour moderniser ses systèmes de contrôle-commande afin de continuer à fournir aux consommateurs une énergie propre et fiable. »

Le contrat comprend la mise à niveau des quatre DRPI et des systèmes informatiques de chaque unité des centrales, ainsi que des quatre simulateurs de salle de commande principale. Ces mises à niveau permettront de réaliser des essais intégrés et automatiques de chute de la barre et fourniront des renseignements plus fiables et précis sur la position de la barre et sur le système. La solution DADS de Westinghouse conserve l'ajustement et la fonction de la conception précédente, ce qui permet de terminer l'installation en quelques heures seulement.

La conception et l'installation du produit seront assurées par les experts Westinghouse I&C de l'organisation Engineered Systems and Solutions (ESS) et de l'organisation Outage Maintenance and Services (OMS), ainsi que par la nouvelle équipe Plant Auto and Monitoring Systems (PAMS) basée à Huntsville, Alabama (États-Unis). L'équipe du PAMS a récemment rejoint Westinghouse dans le cadre de l'acquisition des systèmes et services nucléaires civils de Rolls-Royce.

Pour en savoir plus sur les solutions DADS de Westinghouse, consultez le site https://www.westinghousenuclear.com/operating-plants/automation/rod-position-indication

Westinghouse Electric Company est une entreprise pionnière dans le domaine de l'énergie nucléaire et un fournisseur de premier plan de produits et de technologies nucléaires pour les services publics du monde entier. Westinghouse a fourni le premier réacteur commercial à eau pressurisée au monde en 1957 à Shippingport, dans l'État de Pennsylvanie aux États-Unis. Aujourd'hui, la technologie de Westinghouse est à la base d'environ la moitié des centrales nucléaires en exploitation dans le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.westinghousenuclear.com.

Contacts : Sarah Cassella

Directrice de la communication externe

Westinghouse Electric Company

Téléphone : +1 724-272-2997

Adresse e-mail : [email protected]

Related Links

www.westinghousenuclear.com



SOURCE Westinghouse Electric Company