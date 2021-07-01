Westinghouse обеспечивает важную веху в развитии атомной энергетики в Польше

«Мы благодарны правительствам Польши и США за подписание межправительственного соглашения и поддержку финансирования предпроектных работ со стороны США. Предпроектные работы являются одним из основных шагов на пути программы строительства атомных электростанций в Польше, и Westinghouse с нетерпением ожидает возможности представить польскому правительству самое совершенное и конкурентоспособное техническое предложение для реализации этого важнейшего проекта», — заявил старший вице-президент по коммерческой деятельности компании Westinghouse Элиас Гедеон (Elias Gedeon).

Westinghouse будет осуществлять предпроектные работы совместно с компанией Bechtel Power Corp. — партнером по проектированию, строительству и управлению проектами. В основу этих работ будет положена технология Westinghouse AP1000®, которая обеспечивает высочайшую безопасность, функциональность и способность к восприятию изменений нагрузки из предлагаемых на рынке. По истечении одного года польское правительство проведет анализ результатов предпроектных работ, который поможет ему выбрать лучшего партнера для реализации программы строительства атомных электростанций.

Долгосрочное стратегическое сотрудничество между Польшей, Соединенными Штатами и компанией Westinghouse повысит энергетическую безопасность страны, поможет радикально сократить выбросы CO2 и сохранить надежные объемы производства электроэнергии после вывода из эксплуатации старых углесжигающих установок.

Westinghouse Electric Company является мировым первопроходцем в сфере ядерной энергетики и одним из ведущих поставщиков продукции и технологий для атомных электростанций, используемых в энергосистемах по всему миру. В 1957 году компания Westinghouse установила первый в мире коммерческий водо-водяной ядерный реактор на АЭС Шиппингпорт (шт. Пенсильвания, США). На сегодняшний день технология Westinghouse лежит в основе примерно половины действующих в мире атомных электростанций. Более подробная информация представлена на сайте www.westinghousenuclear.com .

Контактная информация:

Aleksandra Felczak (Александра Фельчак)

Hill+Knowlton Strategies

Моб. тел.: +48 603 130 673

[email protected]

Jody Alexander (Джоди Александер)

Westinghouse Electric Company

Моб. тел.: 303-241-7250

[email protected]

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SOURCE Westinghouse Electric Company