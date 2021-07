Une étape importante pour Westinghouse fait progresser le nucléaire en Pologne

« Nous remercions les gouvernements polonais et américain pour l'IGA et pour le soutien américain dans la direction du financement FEED. Les activités FEED constituent une étape majeure dans l'avancement du programme de centrale nucléaire de la Pologne, et Westinghouse se réjouit de présenter au gouvernement polonais l'offre technologique la plus avancée et la plus compétitive pour ce projet très important », a déclaré Elias Gedeon, vice-président senior, Opérations commerciales chez Westinghouse.

Westinghouse exécutera le FEED en collaboration avec Bechtel Power Corp, un partenaire d'ingénierie, de construction et de gestion de projet. Il sera basé sur la technologie AP1000® de Westinghouse, qui offre la plus grande sécurité, opérabilité et capacité de suivi de charge disponibles sur le marché. L'étude d'ingénierie préliminaire sera examinée après un an par le gouvernement polonais afin de l'aider à sélectionner le meilleur partenaire pour le programme de centrale nucléaire.

Une coopération stratégique à long terme entre la Pologne, les États-Unis et Westinghouse améliorerait la sécurité énergétique du pays, contribuerait à réduire radicalement les émissions de CO2 et à maintenir une production d'électricité fiable après le retrait des anciennes unités alimentées au charbon.

Westinghouse Electric Company est une entreprise pionnière dans le domaine de l'énergie nucléaire et le premier fournisseur de produits et de technologies nucléaires pour les services publics du monde entier. Westinghouse a fourni le premier réacteur commercial à eau pressurisée du monde en 1957 à Shippingport, en Pennsylvanie, aux États-Unis. Aujourd'hui, la technologie Westinghouse est à la base d'environ la moitié des centrales nucléaires en exploitation dans le monde. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.westinghousenuclear.com .

