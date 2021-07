Kluczowy etap Westinghouse w rozwoju energetyki jądrowej w Polsce

Rozpoczęcie działań w zakresie projektowania podstawowego i fazy koncepcyjnej.

WARSZAWA, Polska, 1 lipca 2021 r. /PRNewswire/ -- Firma Westinghouse Electric Company ogłosiła rozpoczęcie prac inżynieryjnych i projektowych (Front-End Engineering and Design - FEED) w ramach grantu Amerykańskiej Agencji Handlu i Rozwoju (USTDA) na rozwój programu energetyki jądrowej w Polsce. Działania FEED będą jednym z najważniejszych kroków przybliżających projekt do realizacji. Jest to również podstawowy element realizacji Umowy Międzyrządowej (IGA) pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi w sprawie współpracy w zakresie rozwoju cywilnego programu energetyki jądrowej. Przygotowanie FEED będzie w większości finansowane przez rząd Stanów Zjednoczonych.