Westport annonce la démission de son PDG David Johnson et nomme un PDG par intérim

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 22 août 2023 /PRNewswire/ -- Westport Fuel Systems Inc. (TSX: WPRT) (NASDAQ: WPRT), fournisseur de premier plan de systèmes et de composants de carburants alternatifs avancés pour l'industrie mondiale du transport, a annoncé aujourd'hui que David Johnson, PDG, a décidé de quitter son poste et de démissionner du conseil d'administration, avec effet immédiat. Tony Guglielmin, qui siège au conseil d'administration de Westport et préside le comité d'audit, assurera l'intérim jusqu'à ce qu'un remplaçant soit désigné. Bill Larkin, notre directeur financier, et Lance Follett, notre directeur juridique, assumeront tous deux des fonctions plus importantes pendant la période de transition.

M. Johnson a rejoint Westport en 2019 et a été chargé de faire progresser l'orientation stratégique de l'entreprise, notamment l'expansion de l'utilisation de carburants alternatifs dans les transports, y compris l'hydrogène. En plus de diriger l'entreprise face aux défis de la pandémie, il a mené la croissance des activités HPDI 2.0 et LPG, a fait passer le système de carburant H 2 HPDI de l'état d'idée à celui de réalité avec des camions témoins en circulation aujourd'hui, et a introduit de multiples programmes H 2 HPDI actuellement à divers stades d'essai et de développement. Ces progrès remarquables ont conduit à l'annonce récente d'une lettre d'intention pour la création d'une coentreprise avec Volvo afin d'accélérer encore l'adoption du système de carburant HPDI de Westport.

« Au nom du conseil d'administration, j'aimerais remercier David pour les progrès et les résultats obtenus par Westport sous sa direction, et lui souhaiter le meilleur pour l'avenir, a déclaré Dan Hancock, président du conseil d'administration de Westport Fuel Systems. J'ai la plus grande confiance dans l'avenir de Westport, et nous restons focalisés sur la création d'un monde meilleur grâce à des solutions énergétiques innovantes. Alors que nous passons sous la direction de Tony, nos priorités restent inchangées et notre équipe reste dévouée. »

« Je suis heureux d'avoir eu l'occasion de diriger Westport et ce fut un privilège de travailler avec une équipe aussi talentueuse et innovante. Je suis fier du travail que nous avons accompli ensemble, a commenté M. Johnson. Je crois sincèrement en la vision de Westport et, grâce au développement continu du système de carburant H 2 HPDI et à la coentreprise récemment annoncée avec Volvo, Westport est prête à faire progresser de façon spectaculaire les transports dans le monde. Je suivrai avec intérêt les progrès de l'équipe dans la réalisation de ses objectifs ambitieux et importants au cours des mois et des années à venir. »

Le conseil d'administration de Westport a formé un comité de recherche pour mener et superviser la recherche du prochain PDG de la société. Dans l'intervalle, Westport poursuivra l'exécution de sa stratégie, sous la direction de Tony Guglielmin, cadre chevronné dans le domaine des technologies propres et administrateur de longue date de Westport.

