Westport annonce la signature d'un accord d'investissement en vue de la création d'une coentreprise avec le Groupe Volvo, comme annoncé plus tôt

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 11 mars 2024 /PRNewswire/ -- Westport Fuel Systems Inc. (TSX: WPRT) (NASDAQ: WPRT) (« Westport » ou la « société »), fournisseur de premier plan de systèmes et de composants avancés de distribution de carburant alternatif pour l'industrie mondiale du transport, a le plaisir d'annoncer la signature d'un accord d'investissement pour établir la coentreprise annoncée précédemment avec le Groupe Volvo afin d'accélérer la commercialisation et l'adoption mondiale de la technologie de système de carburant HPDI™ de Westport pour les applications longues distances et hors route (la « coentreprise »). La finalisation de la coentreprise est soumise à certaines conditions de clôture, y compris les approbations réglementaires et gouvernementales. Il est prévu que la coentreprise devienne opérationnelle après la clôture officielle, qui devrait actuellement avoir lieu au deuxième trimestre 2024.

« Nous avons hâte de concrétiser cet accord et de tirer parti de notre succès avec le groupe Volvo et notre technologie HPDI™. Nous sommes motivés pour continuer à innover et à investir dans des relations commerciales solides avec des organisations de premier plan qui partagent nos objectifs, dont Volvo Group fait certainement partie, a déclaré Dan Sceli, PDG de Westport Fuel Systems Inc. Animés par notre vision commune d'un avenir plus propre, nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration et de fournir des solutions concrètes pour décarboniser les secteurs du transport longue distance et hors route. »

Comme annoncé précédemment, Westport apportera à la coentreprise certains actifs et opportunités de HPDI™, y compris les immobilisations, la propriété intellectuelle et les activités connexes. Le Groupe Volvo acquerra une participation de 45 % dans la coentreprise pour un montant d'environ 28 millions de dollars, payable à la clôture de la transaction, plus un montant supplémentaire pouvant atteindre 45 millions de dollars à titre de complément de prix en fonction des résultats ultérieurs de la coentreprise.

À propos de Westport Fuel Systems

Chez Westport, nous favorisons l'innovation pour un avenir plus propre. Nous sommes l'un des principaux fournisseurs de composants et de systèmes avancés de distribution de carburant pour les combustibles propres et à faible teneur en carbone, tels que le gaz naturel, le gaz naturel renouvelable, le propane et l'hydrogène, destinés à l'industrie des transports mondiale. Notre technologie offre les performances et le rendement énergétique requis par les applications de transport, ainsi que les avantages environnementaux qui permettent de relever les défis du changement climatique et de la qualité de l'air en milieu urbain. Basés à Vancouver, au Canada, et présents en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, nous servons nos clients dans plus de 70 pays avec des marques mondiales de premier plan dans le domaine des transports. Chez Westport, nous pensons à l'avenir. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.wfsinc.com .

À propos du HPDI

Le système HPDI est un moyen rentable de réduire les émissions de CO 2 dans les transports routiers de longue distance, pour les poids lourds et les utilisations hors route. Le système de carburant HPDI de Westport est une technologie complète qui offre aux équipementiers la possibilité de différencier facilement leurs gammes de produits à base de biogaz, de gaz naturel, d'hydrogène et d'autres carburants, tout en conservant un maximum de points communs avec leurs produits conventionnels alimentés au diesel. Grâce au HPDI, les carburants émettant des gaz à effet de serre comme le diesel peuvent être remplacés par des carburants neutres en carbone ou sans carbone comme le biogaz ou l'hydrogène, tout en conservant les caractéristiques de durabilité, d'accessibilité, d'efficacité et de performance qui sont associées au diesel. Pour en savoir plus sur le HPDI, consultez https://wfsinc.com/technology/hpdi .

Déclarations prospectives :

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, y compris des déclarations concernant la clôture et le calendrier de la clôture de la coentreprise et la somme escomptée payable par Volvo dans le cadre de son acquisition d'une participation de 45 % dans la coentreprise. Ces déclarations ne sont ni des promesses ni des garanties, mais impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus et sont basées à la fois sur les opinions de la direction et sur des hypothèses qui peuvent faire que nos résultats réels, nos niveaux d'activité, nos performances, ou nos réalisations soient matériellement différents des résultats futurs, des niveaux d'activité, des performances ou des réalisations exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent ceux liés à la réalisation et à la satisfaction de toutes les conditions de clôture énoncées dans l'accord d'investissement, aux politiques, réglementations et approbations gouvernementales, à la réalisation des critères de performance requis pour le complément de prix décrit ci-dessus, aux ajustements du prix d'achat prévus dans l'accord d'investissement, à la demande de systèmes HPDI, ainsi qu'à d'autres facteurs de risque et hypothèses susceptibles d'affecter nos résultats, performances ou réalisations réels, comme indiqué dans notre dernière notice annuelle et dans d'autres documents déposés auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières. Les lecteurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été faites. Nous déclinons toute obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement ces déclarations afin de refléter tout changement dans nos attentes ou dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations peuvent être basées, ou qui peuvent affecter la probabilité que les résultats réels diffèrent de ceux énoncés dans ces déclarations prospectives, sauf si cela est requis par la norme nationale 51-102. Le contenu de tout site web référencé dans le présent communiqué de presse n'est pas intégré par référence dans le présent document.

