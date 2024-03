Westport anuncia la firma de un acuerdo de inversión para establecer una empresa conjunta con Volvo Group

- Westport anuncia la firma de un acuerdo de inversión para establecer una empresa conjunta previamente anunciada con Volvo Group

VANCOUVER, BC, 11 de marzo, 2024 /PRNewswire/ -- Westport Fuel Systems Inc. (TSX: WPRT) (NASDAQ: WPRT) ("Westport" o "la compañía"), un proveedor líder de componentes y sistemas avanzados de suministro de combustible alternativo para la industria del transporte global, se complace en anunciar la firma de un acuerdo de inversión para establecer la empresa conjunta previamente anunciada con Volvo Group para acelerar la comercialización y adopción global de la tecnología de sistema de combustible HPDI™ de Westport para aplicaciones de larga distancia y todoterreno ("la JV"). El cierre de la empresa conjunta está sujeto a ciertas condiciones de cierre, incluidas aprobaciones regulatorias y gubernamentales. Se prevé que la empresa conjunta entre en funcionamiento tras el cierre formal que actualmente se espera que se produzca en el segundo trimestre de 2024.

"Estamos encantados de ejecutar este acuerdo y aprovechar nuestro éxito con Volvo Group y nuestra tecnología HPDI™. Estamos motivados para seguir innovando e invirtiendo en relaciones comerciales sólidas con organizaciones líderes que comparten nuestros objetivos, de las cuales Volvo Group es sin duda una", destacó Dan Sceli, consejero delegado de Westport Fuel Systems Inc. "Impulsados por nuestra visión compartida de un mañana más limpio, esperamos seguir colaborando y ofreciendo soluciones reales para descarbonizar los sectores del transporte de larga distancia y todoterreno", añadió Sceli.

Como se anunció anteriormente, Westport contribuirá con ciertos activos y oportunidades de HPDI™, incluidos activos fijos relacionados, propiedad intelectual y negocios, a la empresa conjunta. Volvo Group adquirirá una participación del 45% en la empresa conjunta por una suma de aproximadamente 28 millones de dólares, pagadera al momento del cierre, más hasta 45 millones de dólares adicionales como ganancia dependiendo del desempeño posterior de la empresa conjunta.

Acerca de Westport Fuel Systems

En Westport, impulsamos la innovación para impulsar un mañana más limpio. Somos un proveedor líder de componentes y sistemas avanzados de suministro de combustibles limpios y bajos en carbono, como gas natural, gas natural renovable, propano e hidrógeno, para la industria del transporte global. Nuestra tecnología ofrece el rendimiento y la eficiencia del combustible que requieren las aplicaciones de transporte y los beneficios ambientales que abordan el cambio climático y los desafíos de la calidad del aire urbano. Con sede en Vancouver, Canadá, y operaciones en Europa, Asia, Norteamérica y Sudamérica, prestamos servicios a nuestros clientes en más de 70 países con marcas de transporte líderes a nivel mundial. En Westport pensamos en el futuro. Para obtener más información, visite www.wfsinc.com.

Acerca de HPDI

HPDI es una forma rentable de reducir el CO2 en camiones de larga distancia y otras aplicaciones todoterreno y de carga pesada. El sistema de combustible HPDI de Westport es un sistema completo que ofrece a los OEM la flexibilidad de diferenciar fácilmente sus líneas de productos de biogás, gas natural, hidrógeno y otros combustibles, manteniendo al mismo tiempo la máxima similitud con sus productos convencionales alimentados con diésel. Utilizando HPDI, los combustibles que emiten gases de efecto invernadero, como el diésel, pueden reemplazarse por combustibles neutros en carbono o sin carbono, como el biogás o el hidrógeno, manteniendo al mismo tiempo las características de durabilidad, asequibilidad, eficiencia y rendimiento que se han asociado con el diésel. Para obtener información adicional sobre HPDI, visite https://wfsinc.com/technology/hpdi.

Declaraciones prospectivas:

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas, incluidas declaraciones sobre el cierre y el momento del cierre de la empresa conjunta y la suma esperada a pagar por Volvo en relación con la adquisición de una participación del 45% en la empresa conjunta. Estas declaraciones no son promesas ni garantías, sino que implican riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos y se basan tanto en los puntos de vista de la administración como en suposiciones que pueden causar que nuestros resultados reales, niveles de actividad, desempeño o logros sean materialmente diferentes de cualquier resultado futuro, niveles de actividades, desempeño o logros expresados o implícitos en estas declaraciones prospectivas. Estos riesgos, incertidumbres y suposiciones incluyen aquellos relacionados con la finalización y satisfacción de todas las condiciones para el cierre establecidas en el acuerdo de inversión, políticas gubernamentales, regulación y aprobación, el logro de los criterios de desempeño requeridos para la ganancia descritos anteriormente, ajustes del precio de compra contenido en el acuerdo de inversión, la demanda de sistemas HPDI, así como otros factores de riesgo y suposiciones que pueden afectar nuestros resultados, desempeño o logros reales, como se analiza en nuestro Formulario de información anual más reciente y otras presentaciones ante los reguladores de valores. Los lectores no deben confiar indebidamente en dichas declaraciones prospectivas, que se refieren únicamente a la fecha en que se realizaron. Renunciamos a cualquier obligación de actualizar o revisar públicamente dichas declaraciones para reflejar cualquier cambio en nuestras expectativas o en los eventos, condiciones o circunstancias en las que dichas declaraciones puedan basarse, o que puedan afectar la probabilidad de que los resultados reales difieran de los establecidos en estas declaraciones prospectivas, excepto según lo requiera el Instrumento Nacional 51-102. Los contenidos de cualquier sitio web al que se hace referencia en este comunicado de prensa no se incorporan aquí como referencia.

CONTACTO: Relaciones con los medios: E: [email protected]; Relaciones con los inversores: T: +1 604-718-2046; E: [email protected]