Westport annonce ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2023

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 28 mars 2024 /PRNewswire/ -- Westport Fuel Systems Inc. (« Westport ») (TSX: WPRT) (Nasdaq: WPRT) a publié aujourd'hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2023 et a fait le point sur ses activités. Tous les chiffres sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire.

« J'ai le privilège d'annoncer que malgré les défis de l'an dernier, nous avons franchi de nouvelles étapes, évolué stratégiquement et donné la priorité à l'efficacité opérationnelle et à la solidité financière, ce qui nous a permis de générer des revenus records. Conformément à notre priorité de stimuler la croissance durable, notre équipe a augmenté les volumes de ventes de nos activités d'équipementier (OEM) et d'électronique retardées et de stockage de carburant, tout en augmentant les services d'ingénierie que nous avons fournis dans notre activité d'OEM pour véhicules lourds.

À mesure que nous progressons, Westport se consacre à la croissance et à l'adaptabilité, tout en continuant d'innover et d'évoluer en fonction des paysages réglementaires et macroéconomiques en constante évolution. Anticipant le chemin à parcourir, je suis résolu à prendre des actions stratégiques et décisives pour Westport. Notre succès repose sur l'intégration transparente d'opérations encadrées dans une infrastructure stratégique robuste. À cette fin, je guiderai nos efforts vers trois piliers essentiels : exploiter le potentiel de notre coentreprise HPDI pour conduire le succès, améliorer l'excellence opérationnelle et continuer à innover pour façonner l'avenir mondial de l'hydrogène. Un travail considérable nous attend. Grâce à une équipe dévouée et à la poursuite inébranlable de la recherche de l'excellence, j'ai pleinement confiance en notre capacité à non seulement atteindre nos objectifs, mais aussi à les dépasser. »

Dan Sceli, directeur général

Principaux résultats financiers

Revenus de 331,8 millions de dollars pour 2023 et de 87,2 millions de dollars pour le quatrième trimestre. Les résultats de l'exercice ont été principalement attribuables à l'augmentation des volumes de ventes dans les activités retardées de l'OEM, de l'électronique et du stockage de carburant, ainsi qu'aux revenus supplémentaires des services d'ingénierie des activités d'OEM pour véhicules lourds. Cette croissance est partiellement compensée par l'impact négatif de la baisse des volumes de ventes de GNC aux clients du marché indien, de la baisse des volumes de ventes de l'activité de marché secondaire indépendant (« IAM ») en Afrique et de la baisse des volumes de ventes dans l'activité hydrogène.

La perte nette pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 était de 49,7 millions de dollars, soit une perte de 2,90 $ par action, par rapport à une perte nette de 32,7 millions de dollars pour l'exercice précédent. La perte nette du quatrième trimestre de 2023 s'est élevée à 13,9 millions de dollars, soit une perte de 0,81 $ par action, par rapport à une perte nette de 16,9 millions de dollars, soit une perte de 1 $ par action, pour la même période en 2022. Pour l'exercice, l'augmentation de la perte nette est principalement attribuable à l'absence de revenus de capitaux propres provenant de la vente de notre participation dans la coentreprise Cummins Westport Inc. (« CWI »), la perte sur l'extinction de la dette due au règlement de la redevance cartésienne payable et les augmentations des dépenses, qui ont été en partie compensées par une augmentation de la marge brute et qui tiennent compte de l'incidence négative des dépréciations des stocks liées aux activités de poids lourds, de véhicules légers et de l'IAM.

Perte de l'EBITDA 1 ajusté de 21,5 millions de dollars, contre une perte de 27,8 millions de dollars lors de l'exercice précédent. L'EBITDA ajusté pour le quatrième trimestre a représenté une perte de 10,0 millions de dollars.

Les liquidités et les équivalents de liquidités ont atteint 54,9 millions de dollars pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2023. Les liquidités utilisées pour les activités d'exploitation au cours de l'exercice se sont élevées à 13,2 millions de dollars.

Ajout de 11,5 millions de dollars de nouveaux prêts à terme pour améliorer la flexibilité financière en 2023, et ajout de 3,9 millions de dollars après la fin de l'exercice.

Résultats consolidés (en millions de dollars, sauf les montants par action)

Plus / (Moins) %

Plus / (Moins) % T4 2023 T4 2022 Exercice 2023 Exercice 2022 Chiffre d'affaires 87,2 $ 78,0 $ 12 % 331,8 $ 305,7 $ 9 % Marge brute(2) 8,0 4,6 74 % 48,9 36,2 35 % Marge brute %(2) 9 % 6 % — 15 % 12 % — Revenus des investissements comptabilisés selon la méthode de la mise en équivalence (1) 0,1 — — 0,8 0,9 (11) % Revenu net (perte) des activités poursuivies (13,9) (16,9) 18 % (49,7) (32,7) (52) % Revenu net (perte) par action des activités poursuivies (0,81) (1,00) 19 % (2,90) (1,91) (52) % EBITDA (2) (10,9) (13,5) 19 % (35,9) (17,5) (105) % EBITDA ajusté (2) (10,0) (12,9) 22 % (21,5) (27,8) 23 % (1) Cela comprend les revenus provenant principalement de notre coentreprise Minda Westport. (2) Ces mesures et ratios financiers sont des mesures non conformes aux PCGR. Veuillez consulter les PCGR et les MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR pour le rapprochement.

Faits saillants de l'exploitation

Westport a clôturé l'année 2023 en se concentrant sur une croissance durable sur nos marchés existants, en débloquant des marchés nouveaux et émergents, en promouvant l'excellence opérationnelle et en dégageant des gains d'efficacité grâce à une gestion prudente du capital. Sur la base de ces priorités, Westport peut présenter plusieurs réalisations qui ont été accomplies au cours du quatrième trimestre 2023 et ultérieurement.

Pénétration de nouveaux marchés avec un projet de validation de concept H2 HPDI de deux ans avec un fournisseur mondial de premier plan de locomotives et d'équipements connexes pour les industries ferroviaires de fret et de transport en commun. Le projet permettra d'adapter le système de carburant H2 HPDI™ de Westport à la conception de moteurs de l'OEM pour locomotives.

Westport a remporté un contrat de développement d'une valeur estimée à 33 millions de dollars avec un constructeur mondial de poids lourds pour adapter et commercialiser le système de carburant HPDI GNL (« gaz naturel liquéfié ») de prochaine génération pour la plateforme de véhicules Euro 7.

Westport et le groupe Volvo ont signé un accord d'investissement pour former une coentreprise afin d'accélérer la commercialisation et l'adoption mondiale de la technologie de système de carburant HPDI de Westport pour les applications longues distances et hors route. La finalisation de la coentreprise est soumise à certaines conditions de clôture, y compris les approbations réglementaires et gouvernementales. Il est prévu que la coentreprise devienne opérationnelle après la clôture officielle, qui est prévue pour le deuxième trimestre 2024.

Au début du premier trimestre 2024, les premiers systèmes de carburant GPL Euro 6 ont été livrés à notre client OEM mondial dans le cadre de notre accord élargi de fourniture de GPL pour les plateformes de véhicules Euro 6 et Euro 7.

__________________________ 1 Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements est une mesure non conforme aux principes comptables généralement reconnus (PCGR). Veuillez vous référer aux MESURES FINANCIÈRES PCGR et NON PCGR dans le rapport de gestion de Westport.

Information sectorielle

Fabricants d'équipements d'origine (« OEM »)

Le chiffre d'affaires pour le trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élève respectivement à 61,2 millions de dollars et 222,8 millions de dollars, contre 47,8 millions de dollars et 198,0 millions de dollars pour le trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2022. L'augmentation de 13,4 millions de dollars par rapport au quatrième trimestre 2022 est principalement attribuable à la hausse des volumes de ventes dans les secteurs OEM de véhicules légers et de l'électronique, ainsi qu'à la hausse des revenus des services d'ingénierie des OEM de poids lourds. Cette augmentation a été partiellement compensée par la baisse des volumes de ventes des OEM de poids lourds, des activités OEM retardées et de stockage de carburant par rapport à l'année précédente.

Le chiffre d'affaires pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 a augmenté de 24,8 millions de dollars par rapport à l'exercice précédent, principalement en raison de l'augmentation des volumes de ventes dans les secteurs OEM retardés, de l'électronique et du stockage de carburant, et de l'augmentation des revenus des services d'ingénierie provenant des activités OEM de poids lourds ainsi que de l'augmentation des volumes de ventes de nos activités de véhicules légers en Europe de l'Est. Cela a été partiellement compensé par la baisse des volumes de ventes dans notre activité hydrogène et dans l'activité OEM des véhicules légers en Inde.

La marge brute2 a augmenté de 1,6 million de dollars pour atteindre 0,8 million de dollars, soit 1 % du chiffre d'affaires pour le trimestre clos le 31 décembre 2023, par rapport à un montant négatif de 0,8 million de dollars, soit une baisse de 2 % du chiffre d'affaires, pour la même période de l'exercice précédent. L'augmentation de la marge brute pour le trimestre clos le 31 décembre 2023 est principalement attribuable à l'augmentation des volumes de ventes dans les secteurs OEM des véhicules légers et de l'électronique, ainsi qu'à l'augmentation de la marge brute dans le secteur OEM des poids lourds en raison de la hausse des revenus des services d'ingénierie. Le secteur OEM des poids lourds a subi les contrecoups d'une dépréciation des stocks de 4,5 millions de dollars. En outre, l'augmentation de la marge brute est partiellement compensée par la baisse des volumes de ventes dans le secteur du stockage de carburant, une composition négative des ventes dans l'activité hydrogène et la hausse des coûts des intrants de production découlant des problèmes de la chaîne d'approvisionnement mondiale et de l'inflation dans les domaines de la logistique, des services publics, de la main-d'œuvre et d'autres coûts, que nous n'avons pu que partiellement répercuter sur nos clients OEM.

La marge brute pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 a augmenté de 11,7 millions de dollars pour atteindre 25,3 millions de dollars, soit 11 % du chiffre d'affaires, contre 13,6 millions de dollars, soit 7 % du chiffre d'affaires, pour l'exercice précédent. L'augmentation de la marge brute et du pourcentage de la marge brute pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 est principalement attribuable à la hausse des marges de contribution des services d'ingénierie et à la hausse des volumes des ventes dans les activités OEM retardées et le stockage de carburant. Cette hausse a été compensée par des marges plus faibles dans l'activité hydrogène en raison de la baisse des volumes de ventes et d'un impact négatif sur le secteur OEM des poids lourds en raison d'une dépréciation des stocks de 4,5 millions de dollars.

_______________________________ 2 La marge brute est une mesure non conforme aux PCGR. Veuillez vous référer aux MESURES FINANCIÈRES PCGR et NON PCGR dans le rapport de gestion de Westport.

Marché secondaire indépendant

Le chiffre d'affaires pour le trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élève respectivement à 26,0 millions de dollars et 109,0 millions de dollars, contre 30,2 millions de dollars et 107,7 millions de dollars pour le trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2022. La diminution du chiffre d'affaires pour le trimestre clos le 31 décembre 2023 s'est établie à 4,2 millions de dollars par rapport à la période de l'exercice précédent, principalement attribuable à la baisse des volumes de ventes sur les marchés de l'Afrique et de l'Amérique du Sud, compensée par l'augmentation des volumes de ventes en Europe. L'augmentation du chiffre d'affaires d'IAM pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'est élevée à 1,3 million de dollars par rapport à l'exercice précédent, principalement attribuable à la hausse des volumes de ventes en Amérique du Sud compensée par la baisse des ventes en Europe et en Afrique.

La marge brute pour le trimestre clos le 31 décembre 2023 a augmenté de 1,8 million de dollars pour atteindre 7,2 millions de dollars, soit 28 % du chiffre d'affaires, contre 5,4 millions de dollars, soit 18 % du chiffre d'affaires, pour la même période de l'exercice précédent, principalement attribuable à la combinaison positive des ventes, à la baisse des coûts des composants électroniques et à l'augmentation des volumes de ventes en Europe.

La marge brute pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 a augmenté de 1,0 million de dollars pour atteindre 23,6 millions de dollars, soit 22 % du chiffre d'affaires, contre 22,6 millions de dollars, soit 21 % du chiffre d'affaires, pour l'exercice précédent, principalement attribuable à la hausse des marges et à la combinaison positive des ventes en Amérique du Sud. Cela a été partiellement compensé par une combinaison négative des ventes en Afrique.

RÉSULTATS SECTORIELS T4 2023

Chiffre d'affaires

Résultat d'exploitation (perte)

Dépréciation et amortissement

Revenu des actions OEM 61,2 $

(11,7) $

2,5 $

0,1 $ IAM 26,0

1,9

0,6

— Entreprise —

(4,3)

0,1

— Total consolidé 87,2 $

(14,1) $

3,2 $

0,1 $

RÉSULTATS SECTORIELS T4 2022

Chiffre d'affaires

Résultat d'exploitation (perte)

Dépréciation et amortissement

Revenu des actions OEM 47,8 $

(12,8) $

1,8 $

— $ IAM 30,2

0,6

0,8

— Entreprise —

(5,0)

0,1

— Total consolidé 78,0 $

(17,2) $

2,7 $

— $

Perspectives pour 2024

L'industrie des carburants alternatifs devient plus dynamique, stimulée par l'augmentation des investissements, des applications industrielles et du soutien politique. Plus précisément, le pipeline de projets sur l'hydrogène compte environ 1 400 projets annoncés dans le monde, avec des investissements totalisant 570 milliards de dollars américains et 45 millions de tonnes par an d'approvisionnement en hydrogène propre annoncés jusqu'en 20303. Au cours de la même période, l'hydrogène devrait non seulement devenir plus disponible, mais aussi plus abordable.

Alors que les politiques gouvernementales et les changements réglementaires dans le monde entier accélèrent la transition vers le zéro émission, les solutions de carburants alternatifs de Westport permettent à ses clients d'obtenir des performances plus propres avec des applications pratiques et abordables dès aujourd'hui. Nous nous attendons à ce que la demande pour nos produits et services continue d'augmenter et que la transition généralisée vers le transport à base d'hydrogène soit compétitive par rapport aux carburants traditionnels d'ici les années 2030.

À mesure que nous progressons, Westport se consacre à la croissance et à l'adaptabilité, tout en continuant d'innover et d'évoluer avec le paysage réglementaire et macroéconomique en constante évolution. Nous orienterons nos efforts en 2024 vers trois piliers essentiels : exploiter le potentiel de notre coentreprise HPDI pour conduire le succès, améliorer l'excellence opérationnelle et continuer à innover pour façonner l'avenir mondial de l'hydrogène. Notre succès repose sur ces trois piliers essentiels à court, moyen et long terme, respectivement :

1) Assurer notre réussite grâce à notre coentreprise HPDI

Notre coentreprise HPDI marque une nouvelle ère pour Westport, couronnant plus de deux décennies de dévouement et d'innovation. La coentreprise est une pierre angulaire de la stratégie commerciale de Westport et il est temps d'innover et de stimuler la croissance ensemble.

À l'avenir, la coentreprise tirera parti de l'expertise collective des partenaires, exploitera les possibilités de croissance et consolidera notre position de leader dans le domaine des carburants alternatifs.

2) Améliorer l'excellence opérationnelle

Nous poursuivons sans relâche notre objectif d'excellence opérationnelle en prenant des initiatives audacieuses pour rationaliser les processus, améliorer l'efficacité et réduire les coûts. En particulier, nos efforts de restructuration en Inde illustrent notre engagement à optimiser l'efficacité du capital et à maximiser le rendement sur tous les fronts opérationnels.

Nous commençons à déployer une combinaison de leviers pour accroître les bénéfices et améliorer la rentabilité, notamment en mettant en œuvre d'importantes mesures de réduction des coûts qui devraient englober les dépenses d'exploitation et les frais généraux et administratifs.

3) Réimaginer un avenir alimenté par l'hydrogène

L'adoption du potentiel des carburants alternatifs, en particulier de l'hydrogène, est passionnante, car nous nous positionnons à l'avant-garde de ce changement transformateur. Dotés de capacités technologiques avancées, tirant parti de notre activité existante de composants hydrogènes et d'une compréhension approfondie de la dynamique du marché et des besoins des clients, nous sommes prêts à profiter des occasions de croissance émergentes tout en maintenant notre engagement en faveur du développement durable et de la pertinence dans un contexte en constante évolution.

_______________________ 3 Source : Hydrogen Insights 2023, Hydrogen Council et McKinsey & Company, décembre 2023.

Conférence téléphonique

Westport a prévu une conférence téléphonique le mardi 26 mars 2024 à 7 h, heure du Pacifique (10 h, heure de l'Est) pour discuter de ces résultats. Pour accéder à la conférence téléphonique, veuillez composer : le 1-888-390-0546 (sans frais au Canada et aux États-Unis) ou le 416-764-8688. La retransmission en direct de la conférence téléphonique est accessible sur le site Web de Westport à l'adresse https://investors.wfsinc.com/

Pour accéder à la rediffusion de la conférence téléphonique, veuillez composer le 1-888-390-0541 (numéro gratuit au Canada et aux États-Unis) ou le 1-416-764-8677 en utilisant le code 618393. La rediffusion téléphonique sera disponible jusqu'au 9 avril 2024. Peu de temps après la conférence téléphonique, le webcast sera archivé sur le site Web de Westport Fuel Systems et la rediffusion sera disponible en streaming audio et en fichier MP3 téléchargeable.

États financiers et rapport de gestion

Pour consulter les états financiers complets de Westport pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2023, veuillez consulter https://investors.wfsinc.com/financials/

À propos de Westport Fuel Systems

Chez Westport Fuel Systems, nous favorisons l'innovation pour un avenir plus propre. Nous sommes l'un des principaux fournisseurs de composants et de systèmes avancés de distribution de carburant pour les combustibles propres et à faible teneur en carbone, tels que le gaz naturel, le gaz naturel renouvelable, le propane et l'hydrogène, destinés à l'industrie mondiale des transports. Notre technologie offre les performances et le rendement énergétique requis par les applications de transport, ainsi que les avantages environnementaux qui permettent de relever les défis du changement climatique et de la qualité de l'air en milieu urbain. Basés à Vancouver, au Canada, et présents en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, nous servons nos clients dans plus de 70 pays avec des marques mondiales de premier plan dans le domaine des transports. Chez Westport Fuel Systems, nous pensons à l'avenir. Pour plus d'informations, consultez le site www.wfsinc.com.

Avertissement concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, y compris des déclarations concernant les initiatives stratégiques futures et la croissance future, l'avenir de nos programmes de développement (y compris ceux liés à HPDI et à l'hydrogène), nos attentes pour 2024 et au-delà, y compris la demande pour nos produits et le succès futur de nos stratégies commerciales et technologiques. Ces déclarations ne sont ni des promesses ni des garanties, mais impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus et sont basées à la fois sur les opinions de la direction et sur des hypothèses qui peuvent faire que nos résultats réels, nos niveaux d'activité, nos performances ou nos réalisations soient matériellement différents des résultats futurs, des niveaux d'activité, des performances ou des réalisations exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent ceux liés à la croissance de notre chiffre d'affaires, à nos résultats d'exploitation, à notre industrie et à nos produits, à l'économie générale, aux conditions et à l'accès aux marchés des capitaux et de la dette, à la solvabilité, aux politiques et réglementations gouvernementales, aux innovations technologiques, aux fluctuations des taux de change, aux dépenses d'exploitation, à la réduction continue des dépenses, à la capacité de commercialiser avec succès de nouveaux produits, aux performances de nos coentreprises, à la disponibilité et au prix du gaz naturel, aux plans de relance des gouvernements au niveau mondial et aux nouvelles réglementations environnementales, l'acceptation et le passage aux véhicules au gaz naturel et à l'hydrogène, l'assouplissement ou la renonciation aux normes d'émission de carburant, l'incapacité des flottes à accéder aux capitaux ou aux financements gouvernementaux pour acheter des véhicules au gaz naturel, le développement de technologies concurrentes, notre capacité à développer et à déployer notre technologie de manière adéquate, les actions et les décisions de nos partenaires de coentreprise et de développement, les effets et la durée du conflit entre la Russie et l'Ukraine, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ainsi que d'autres facteurs de risque et hypothèses susceptibles d'affecter nos résultats réels, nos performances, nos réalisations ou notre situation financière, tels qu'ils sont décrits dans notre dernière notice annuelle et dans d'autres documents déposés auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières. Les lecteurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été faites. Nous déclinons toute obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement ces déclarations afin de refléter tout changement dans nos attentes ou dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations peuvent être basées, ou qui peuvent affecter la probabilité que les résultats réels diffèrent de ceux énoncés dans ces déclarations prospectives, sauf si cela est requis par la norme nationale 51-102. Le contenu de tout site Web, flux RSS ou compte twitter référencé dans le présent communiqué de presse n'est pas intégré par référence dans le présent document.

Mesures financières conformes et non conformes aux PCGR

Nos états financiers sont préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus des États-Unis (« PCGR des États-Unis »). Ces états financiers conformes aux PCGR des États-Unis comprennent des charges hors trésorerie et d'autres frais et avantages qui peuvent être inhabituels ou peu fréquents par nature ou qui, selon nous, peuvent rendre difficiles les comparaisons avec nos performances antérieures ou futures. En plus des mesures conventionnelles préparées conformément aux PCGR des États-Unis, Westport et certains investisseurs utilisent l'EBITDA et l'EBITDA ajusté comme indicateur de notre capacité à générer des liquidités en produisant des flux de trésorerie d'exploitation pour financer les besoins en fonds de roulement, assurer le service de la dette et financer les dépenses d'investissement. La direction utilise également ces mesures non conformes aux PCGR dans son examen et son évaluation de la performance financière de Westport. L'EBITDA est également fréquemment utilisé par les investisseurs et les analystes à des fins d'évaluation : l'EBITDA est multiplié par un facteur ou « multiple d'EBITDA » basé sur une relation observée ou inférée entre l'EBITDA et les valeurs de marché pour déterminer la valeur totale approximative d'une entreprise. Nous pensons que ces mesures financières non conformes aux PCGR fournissent également aux investisseurs et aux analystes financiers des renseignements supplémentaires en complément de nos résultats PCGR américains et servent de base pour comparer notre rentabilité financière d'une période à l'autre et notre rentabilité financière par rapport à celle d'autres entreprises. Nous pensons que ces mesures financières non conformes aux PCGR facilitent la comparaison de nos principaux résultats d'exploitation d'une période à l'autre et avec ceux d'autres sociétés en éliminant, dans le cas de l'EBITDA, les effets de notre structure de capital (revenus d'intérêts nets sur les dépôts en espèces, charges d'intérêts sur la dette en cours et les facilités de crédit), de notre base d'actifs (dépréciation et amortissement) et de nos conséquences fiscales. L'EBITDA ajusté fournit ce même indicateur de l'EBITDA de Westports provenant de la poursuite des activités et de l'élimination de ces effets de notre structure de capital, de notre base d'actifs et de nos conséquences fiscales, mais exclut également tout gain ou perte de change non réalisé, les frais de rémunération à base d'actions et les autres dépréciations et coûts ponctuels non récurrents qui ne devraient pas se répéter afin de fournir un meilleur aperçu des flux de trésorerie générés par nos activités d'exploitation, sans l'influence d'événements extérieurs.

L'EBITDA et l'EBITDA ajusté visent à fournir des renseignements supplémentaires aux investisseurs et aux analystes et ne comportent aucune définition normalisée en vertu des PCGR américains et ne doivent pas être considérés isolément ou comme un substitut aux mesures de performance préparées conformément aux PCGR des États-Unis. L'EBITDA et l'EBITDA ajusté excluent l'impact des coûts de trésorerie des activités de financement et des impôts, ainsi que les effets des variations des soldes de fonds de roulement d'exploitation, et ne sont donc pas nécessairement indicatifs du bénéfice d'exploitation ou des flux de trésorerie d'exploitation tels qu'ils sont déterminés par les PCGR des États-Unis. D'autres entreprises peuvent calculer l'EBITDA et l'EBITDA ajusté différemment.

RÉCONCILIATION DES MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR

Marge brute



Exercices terminés le 31 décembre



2023

2022 (exprimée en millions de dollars américains)





Chiffre d'affaires

331,8 $

305,7 $ Moins : coût des produits d'exploitation

282,9 $

269,5 $ Marge brute

48,9 $

36,2 $

Marge brute en pourcentage des revenus



Exercices terminés le 31 décembre



2023

2022 (exprimée en millions de dollars américains) Chiffre d'affaires

331,8 $

305,7 $ Marge brute

48,9 $

36,2 $ Marge brute en pourcentage du chiffre d'affaires

15 %

12 %

EBITDA et EBITDA ajusté Trimestre clos le

31 mars 2022

30 juin 2022

30 septembre 2022

31 décembre 2022

31 mars 2023

30 juin 2023

30 septembre 2023

31 décembre 2023 Bénéfice (perte) avant impôts

7,6 $

(11,5) $

(11,0) $

(16,4) $

(9,7) $

(13,0) $

(12,0) $

(14,0) $ Charges d'intérêts, nettes

1,0

0,7

0,2

0,1

0,4

(0,1)

0,2

(0,2) Dépréciation et amortissement

3,1

3,1

2,8

2,8

3,0

3,0

3,2

3,3 EBITDA

11,7 $

(7,7) $

(8,0) $

(13,5) $

(6,3) $

(10,1) $

(8,6) $

(10,9) $ Rémunération basée sur les actions

0,5 $

0,9 $

0,8 $

0,2 $

0,7 $

0,8 $

(0,3) $

1,4 $ Perte (gain) de change

0,8 $

2,5 $

2,7 $

0,4 $

1,1 $

2,4 $

1,4 $

(0,9) $ Gain sur vente d'investissements

(19,1) $

— $

— $

— $

— $

— $

— $

— $ Perte sur l'extinction de la redevance payable

— $

— $

— $

— $

— $

2,9 $

— $

— $ Coûts des indemnités de départ

— $

— $

— $

— $

— $

— $

4,5 $

— $ Dépréciation des investissements à long terme

— $

— $

— $

— $

— $

— $

— $

0,4 $ EBITDA ajusté

(6,1) $

(4,3) $

(4,5) $

(12,9) $

(4,5) $

(4,0) $

(3,0) $

(10,0) $

WESTPORT FUEL SYSTEMS INC. Bilans consolidés (Exprimé en milliers de dollars américains, sauf le montant des actions) 31 décembre 2023 et 2022













31 décembre 2023

31 décembre 2022 Actifs







Actifs courants :







Liquidités et équivalents de liquidités (dont liquidités soumises à restrictions)

54 853 $

86 184 $ Comptes à recevoir

88 077

101 640 Stocks

67 530

81 635 Charges payées d'avance

6 323

7 760 Total des actifs courants

216 783

277 219 Investissements à long terme

4 792

4 629 Immobilisations corporelles

69 489

62 641 Actifs liés aux droits d'utilisation des contrats de location simple

22 877

23 727 Immobilisations incorporelles

6 822

7 817 Actifs d'impôts différés

11 554

10 430 Survaleur (goodwill)

3 066

2 958 Autres actifs à long terme

20 365

18 030 Total des actifs

355 748 $

407 451 $ Passif et capitaux propres







Passif courant :







Comptes créditeurs et charges à payer

95 374 $

98 863 $ Partie courante du passif du bail d'exploitation

3 307

3 379 Dette à court terme

15 156

9 102 Partie courante de la dette à long terme

14 108

11 698 Partie courante des redevances à long terme à payer

—

1 162 Partie courante de la garantie

6 892

11 315 Total du passif à court terme

134 837

135 519 Passif du bail d'exploitation à long terme

19 300

20 080 Dette à long terme

30 957

32 164 Redevance à long terme à payer

—

4 376 Responsabilité au titre de la garantie

1 614

2 984 Passif d'impôts différés

3 477

3 282 Autres dettes à long terme

5 115

5 080 Total du passif

195 300

203 485 Capitaux propres :







Capital social :







Actions ordinaires et privilégiées illimitées, sans valeur nominale







17 174 502 (2022 - 17 130 316) actions ordinaires émises et en circulation

1 244 539

1 243 272 Autres instruments de capitaux propres

9 672

9 212 Capital d'apport supplémentaire

11 516

11 516 Déficit cumulé

(1 074 434)

(1 024 716) Cumul des autres éléments de la perte globale

(30 845)

(35 318) Total des fonds propres

160 448

203 966 Total du passif et des capitaux propres

355 748 $

407 451 $

WESTPORT FUEL SYSTEMS INC. États consolidés condensés de l'exploitation et du résultat global (perte) (Exprimé en milliers de dollars américains, sauf le montant des actions et par action) Exercices clos le 31 décembre 2023 et 2022









Exercices terminés le 31 décembre



2023

2022 Chiffre d'affaires

331 799 $

305 698 $ Coût des revenus et des dépenses :







Coût des revenus

282 862

269 496 Recherche et développement

26 003

23 497 Général et administratif

44 234

37 042 Ventes et marketing

16 278

15 073 Perte de change

3 974

6 378 Dépréciation et amortissement

4 299

4 416 Gain sur vente d'actifs

32

62



377 682

355 964 Dépenses d'exploitation

(45 883)

(50 266)









Revenus des investissements comptabilisés selon la méthode de la mise en équivalence

780

930 Gain sur vente d'investissements

—

19 119 Perte sur l'extinction

(2 909)

— Intérêts sur la dette à long terme et amortissement de l'escompte

(2 981)

(3 351) Dépréciation des investissements à long terme

(413)

— Autres revenus nets

—

879 Intérêts perçus, nets de frais bancaires

2 690

1 406 Pertes avant impôts sur le revenu

(48 716)

(31 283) Charge (recouvrement) d'impôt sur le revenu







En cours

1 786

1 852 Différée

(784)

(440)



1 002

1 412 Perte nette pour l'exercice

(49 718)

(32 695) Autres éléments de la perte globale :







Ajustement de conversion cumulé

4 473

(1 824) Perte globale

(45 245) $

(34 519) $ Perte par action :







Perte nette par action - de base

(2,90) $

(1,91) $ Perte nette par action - diluée

(2,90) $

(1,91) $ Moyenne pondérée des actions ordinaires en circulation :







De base

17 173 016

17 122 531 Diluée

17 173 016

17 122 531

WESTPORT FUEL SYSTEMS INC. États consolidés des flux de trésorerie (Exprimé en milliers de dollars américains) Exercices clos le 31 décembre 2023 et 2022









Exercices terminés le 31 décembre



2023

2022









ACTIVITÉS D'EXPLOITATION :







Perte nette pour l'exercice

(49 718) $

(32 695) $ Ajustements pour rapprocher la perte nette de la trésorerie nette utilisée dans les activités d'exploitation :







Dépréciation et amortissement

12 490

11 800 Frais de rémunération basée sur les actions

1 727

2 066 Perte de change

3 974

6 378 Impôts différés

(784)

(440) Revenus des investissements comptabilisés selon la méthode de la mise en équivalence

(780)

(930) Intérêts sur la dette à long terme et désactualisation des redevances à payer

9

314 Dépréciation d'actifs de longue durée (note 7)

413

— Variation des dépréciations de stocks à la valeur nette de réalisation

7 066

722 Gain net sur vente d'investissements

—

(19 119) Perte nette sur vente d'actifs

32

62 Autres revenus nets

—

(879) Profits dus à une acquisition avantageuse

2 909

— Variation des charges liées aux mauvaises créances

56

810 Variations des actifs et passifs d'exploitation :







Comptes à recevoir

5 340

(1 528) Stocks

9 481

(3 505) Charges payées d'avance

2 869

(134) Comptes créditeurs et charges à payer

(2 448)

122 Responsabilité au titre de la garantie

(5 829)

2 341 Trésorerie nette utilisée dans les activités opérationnelles

(13 193)

(34 615) Activités d'investissement :







Achat d'immobilisations corporelles

(15 574)

(14 242) Achats d'immobilisations incorporelles

—

(287) Produits de la vente d'investissements

—

31 445 Produits de la vente d'actifs

161

731 Trésorerie nette (utilisée) fournie par les activités d'investissement

(15 413)

17 647 Activités de financement :







Tirages sur lignes de crédit d'exploitation et facilités à long terme

46 367

41 218 Remboursement de lignes de crédit d'exploitation et facilités à long terme

(39 904)

(55 441) Remboursement de redevances à payer

(8 687)

(5 200) Trésorerie nette utilisée pour les activités de financement

(2 224)

(19 423) Effet des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités

(501)

(2 317) Baisse nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

(31 331)

(38 708) Liquidités et équivalents de liquidités en début d'exercice (dont liquidités soumises à restrictions)

86 184

124 892 Liquidités et équivalents de liquidités en fin d'exercice (dont liquidités soumises à restrictions)

54 853

86 184

