Westport publica los resultados del cuarto trimestre y del año completo 2023

VANCOUVER, BC, 27 de marzo de 2024 /PRNewswire/ -- Westport Fuel Systems Inc. ("Westport") (TSX: WPRT) (Nasdaq: WPRT) publicó hoy los resultados financieros para el cuarto trimestre y el año finalizado el 31 de diciembre de 2023 y proporcionó una actualización sobre las operaciones. Todas las cifras están en dólares estadounidenses a menos que se indique lo contrario.

"Tengo el privilegio de informar que, a pesar de los desafíos del año pasado, logramos nuevos hitos, evolucionamos estratégicamente y priorizamos la eficiencia operativa y la solidez financiera y, al hacerlo, generamos ingresos récord. De acuerdo con nuestra prioridad de impulsar el crecimiento sostenible, nuestro equipo aumentó volúmenes de ventas en nuestros retrasados negocios OEM y de electrónica y almacenamiento de combustible, al mismo tiempo que aumentamos los servicios de ingeniería que ofrecemos en nuestro negocio OEM de servicio pesado.

A medida que avanzamos, Westport se dedica al crecimiento y la adaptabilidad, y continúa innovando y evolucionando con los panoramas regulatorios y macroeconómicos en constante cambio. Anticipando el camino que tenemos por delante, estoy decidido a guiar a Westport a través de acciones estratégicas y decisivas. Nuestro éxito depende de la integración perfecta de operaciones disciplinadas con un marco estratégico sólido. Con este fin, guiaré nuestros esfuerzos hacia tres pilares esenciales: aprovechar el potencial de nuestra empresa conjunta HPDI para impulsar el éxito, mejorar la excelencia operativa y la innovación continua para dar forma al futuro del mundo impulsado por hidrógeno. Tenemos mucho trabajo por delante. Con un equipo dedicado y la búsqueda inquebrantable de la excelencia, tengo plena confianza en nuestra capacidad no solo para cumplir, sino también superar, nuestros objetivos".

Dan Sceli, consejero delegado

Aspectos financieros destacados

Ingresos de 331,8 millones de dólares para 2023 y 87,2 millones de dólares para el cuarto trimestre. Los resultados del año completo se vieron impulsados principalmente por mayores volúmenes de ventas en los negocios OEM retrasados, electrónica y almacenamiento de combustible, así como ingresos adicionales por servicios de ingeniería de los negocios OEM de servicio pesado. Este crecimiento se ve parcialmente compensado por el impacto negativo de los menores volúmenes de ventas de CNG a clientes en el mercado de India , menores volúmenes de ventas de posventa independientes ("IAM") en África y menores volúmenes de ventas en el negocio de hidrógeno.

, menores volúmenes de ventas de posventa independientes ("IAM") en África y menores volúmenes de ventas en el negocio de hidrógeno. La pérdida neta para el año finalizado el 31 de diciembre de 2023 fue de 49,7 millones de dólares, o 2,90 dólares de pérdida por acción, en comparación con la pérdida neta de 32,7 millones de dólares del año anterior. La pérdida neta para el cuarto trimestre de 2023 fue de 13,9 millones de dólares, o 0,81 dólares de pérdida por acción, en comparación con la pérdida neta de 16,9 millones de dólares, o 1,00 dólares de pérdida por acción, para el mismo período en 2022. Para el año, el aumento en la pérdida neta fue principalmente atribuido a la ausencia de ingresos de capital por la venta del año anterior de nuestra participación en la empresa conjunta Cummins Westport Inc. ("CWI"), la pérdida por extinción de deuda debido a la liquidación de la regalía cartesiana pagadera y aumentos en los gastos, lo cual fue parcialmente compensado por un aumento en el margen bruto e incluye el impacto negativo de las amortizaciones de inventario relacionadas con los negocios de servicio pesado, servicio ligero e IAM.

Pérdida de EBITDA 1 ajustada de 21,5 millones de dólares, en comparación con una pérdida de 27,8 millones de dólares del año anterior. El EBITDA ajustado para el cuarto trimestre fue una pérdida de 10,0 millones de dólares.

ajustada de 21,5 millones de dólares, en comparación con una pérdida de 27,8 millones de dólares del año anterior. El EBITDA ajustado para el cuarto trimestre fue una pérdida de 10,0 millones de dólares. El efectivo y equivalentes de efectivo fueron de 54,9 millones de dólares para el año finalizado el 31 de diciembre de 2023. El efectivo utilizado en actividades operativas durante el año fue de 13,2 millones de dólares.

Se agregaron 11,5 millones de dólares de nuevos préstamos a plazo para mejorar la flexibilidad financiera en 2023, con 3,9 millones de dólares adicionales agregados después de fin de año.

Resultados consolidados (en millones de dólares, excepto para cantidades de acciones)

Over / (Por debajo de) %

Over / (Por debajo de) % 4T23 4T22 AF23 AF22 Ingresos $ 87,2 $ 78,0 12 % $ 331,8 $ 305,7 9 % Margen bruto(2) 8,0 4,6 74 % 48,9 36,2 35 % Margen bruto %(2) 9 % 6 % — 15 % 12 % — Ingresos por inversiones contabilizadas por el método de participación (1) 0,1 — — 0.8 0.9 (11) % Utilidad (pérdida) neta de operaciones continuas (13,9) (16,9) 18 % (49,7) (32,7) (52) % Utilidad (pérdida) neta por acción de operaciones continuas (0,81) (1,00) 19 % (2,90) (1,91) (52) % EBITDA (2) (10,9) (13,5) 19 % (35,9) (17,5) (105) % EBITDA ajustado (2) (10,0) (12,9) 22 % (21,5) (27,8) 23 %



(1) Esto incluye ingresos principalmente de nuestra empresa conjunta Minda Westport. (2) Estas medidas y ratios financieros son medidas que no son GAAP. Consulte MEDIDAS FINANCIERAS GAAP y NO GAAP para la conciliación.

Aspectos operativos destacados

Westport cerró 2023 enfocado en impulsar el crecimiento sostenible en nuestros mercados existentes, desbloquear mercados nuevos y emergentes, impulsar la excelencia operativa y extraer eficiencias a través de una gestión prudente del capital. Con base en estas prioridades, Westport puede informar de varios logros que ocurrieron durante y después del cuarto trimestre de 2023.

Entrando en nuevos mercados con un proyecto de prueba de concepto H2 HPDI de dos años con un proveedor global líder de locomotoras y equipos relacionados para las industrias ferroviarias de transporte y de carga. El proyecto adaptará el sistema de combustible H2 HPDI™ de Westport para su uso con el diseño del motor OEM de la locomotora.

para su uso con el diseño del motor OEM de la locomotora. Se adjudicó un contrato de desarrollo con un valor estimado de 33 millones de dólares con un fabricante global de camiones pesados para adaptar y comercializar el sistema de combustible HPDI de GNL ("Gas Natural Licuado") de próxima generación para la plataforma de vehículos Euro 7 .

. Westport , junto con Volvo Group, completó la firma del acuerdo de inversión para formar una empresa conjunta para acelerar la comercialización y adopción global de la tecnología de sistema de combustible HPDI de Westport para aplicaciones todoterreno y de larga distancia. El cierre de la empresa conjunta está sujeto a ciertas condiciones de cierre, incluidas las aprobaciones regulatorias y gubernamentales. Se prevé que la empresa conjunta entre en funcionamiento tras el cierre formal, que se espera para el segundo trimestre de 2024.

, junto con Volvo Group, completó la firma del acuerdo de inversión para formar una empresa conjunta para acelerar la comercialización y adopción global de la tecnología de sistema de combustible HPDI de para aplicaciones todoterreno y de larga distancia. El cierre de la empresa conjunta está sujeto a ciertas condiciones de cierre, incluidas las aprobaciones regulatorias y gubernamentales. Se prevé que la empresa conjunta entre en funcionamiento tras el cierre formal, que se espera para el segundo trimestre de 2024. A principios del primer trimestre de 2024, se entregaron los sistemas de combustible GLP Euro 6 iniciales a nuestro cliente OEM global en relación con nuestro acuerdo ampliado de suministro de GLP para plataformas de vehículos Euro 6 y Euro 7 .

__________________________ 1 Las ganancias ajustadas antes de intereses, impuestos y depreciación son una medida que no se ajusta a los GAAP. Consulte las MEDIDAS FINANCIERAS GAAP y NO GAAP en la Discusión y Análisis de la Gerencia de Westport para la conciliación.

Información del segmento

Fabricante de equipos originales ("OEM")

Los ingresos de OEM para los tres meses y el año finalizado el 31 de diciembre de 2023 fueron de 61,2 millones de dólares y 222,8 millones de dólares, respectivamente, en comparación con 47,8 millones de dólares y 198,0 millones de dólares para los tres meses y el año finalizado el 31 de diciembre de 2022. El aumento de 13,4 millones de dólares en comparación con el cuarto trimestre de 2022 se vio impulsado principalmente por mayores volúmenes de ventas en los negocios de electrónica y OEM de servicio ligero y mayores ingresos por servicios de ingeniería del negocio de OEM de servicio pesado. Esto fue parcialmente compensado por menores volúmenes de ventas en OEM de servicio pesado, OEM retrasado y negocios de almacenamiento de combustible en comparación con el año anterior.

Los ingresos para el año finalizado el 31 de diciembre de 2023 aumentaron en 24,8 millones de dólares en comparación con el año anterior, impulsados principalmente por mayores volúmenes de ventas en los negocios OEM retrasados, electrónica y almacenamiento de combustible, y mayores ingresos por servicios de ingeniería del negocio OEM de servicio pesado también como mayores volúmenes de ventas en Europa del Este para nuestro negocio de vehículos ligeros. Esto fue parcialmente compensado por menores volúmenes de ventas en nuestro negocio de hidrógeno y menores ventas en el negocio OEM de vehículos ligeros en India.

El margen bruto2 aumentó en 1,6 millones a 0,8 millones de dólares, o el 1 % de los ingresos para los tres meses finalizados el 31 de diciembre de 2023, en comparación con 0,8 millones de dólares negativos, o el 2 % negativo de los ingresos, para el mismo período del año anterior. El aumento en el margen bruto para los tres meses finalizados el 31 de diciembre de 2023 se debe principalmente a mayores volúmenes de ventas en los negocios de electrónica y OEM de servicio ligero, así como a un mayor margen bruto en el negocio de OEM de servicio pesado debido a mayores ingresos por servicios de ingeniería. El negocio OEM de vehículos pesados se vio afectado negativamente por una amortización de inventario de 4,5 millones de dólares. Además, el aumento del margen bruto se ve parcialmente compensado por menores volúmenes de ventas en el negocio de almacenamiento de combustible, una combinación de ventas negativa en el negocio de hidrógeno y los mayores costes de insumos de producción derivados de los desafíos de la cadena de suministro global y la inflación en logística, servicios públicos, mano de obra y otros costes, que solo hemos podido trasladar parcialmente a nuestros clientes OEM.

El margen bruto para el año finalizado el 31 de diciembre de 2023 aumentó en 11,7 millones a 25,3 millones de dólares, o el 11 % de los ingresos, en comparación con los 13,6 millones de dólares, o el 7 % de los ingresos, del año anterior. El aumento en el margen bruto y el porcentaje de margen bruto para el año finalizado el 31 de diciembre de 2023 se debe principalmente a mayores márgenes de contribución de los servicios de ingeniería y mayores volúmenes de ventas en los negocios OEM retrasados y de almacenamiento de combustible. Esto se vio compensado por menores márgenes en el negocio de hidrógeno debido a menores volúmenes de ventas y un impacto negativo en el negocio OEM de servicio pesado debido a una amortización de inventario de 4,5 millones de dólares.

_______________________________ 2 El margen bruto es una medida que no es GAAP. Consulte las MEDIDAS FINANCIERAS GAAP y NO GAAP en la Discusión y Análisis de la Gerencia de Westport para la conciliación.

Mercado de accesorios independiente

Los ingresos para los tres meses y el año terminado el 31 de diciembre de 2023 fueron de 26,0 millones y 109,0 millones de dólares, respectivamente, en comparación con 30,2 millones y 107,7 millones de dólares para los tres meses y el año terminado el 31 de diciembre de 2022. La disminución de los ingresos para los tres meses terminados el 31 de diciembre de 2023 fue de 4,2 millones de dólares en comparación con el período del año anterior, debido principalmente a menores volúmenes de ventas en los mercados de África y América del Sur, compensados por mayores volúmenes de ventas en Europa. El aumento en los ingresos de IAM para el año finalizado el 31 de diciembre de 2023 fue de 1,3 millones de dólares en comparación con el año anterior, impulsado principalmente por mayores volúmenes de ventas a Sudamérica compensados por menores ventas a Europa y África.

El margen bruto para los tres meses terminados el 31 de diciembre de 2023 aumentó en 1,8 millones a 7,2 millones de dólares, o 28 % de los ingresos, en comparación con 5,4 millones de dólares, o 18 % de los ingresos, para el mismo período del año anterior, impulsado principalmente por la combinación de ventas positiva, menores costes de componentes electrónicos y mayores volúmenes de ventas en Europa.

El margen bruto para el año finalizado el 31 de diciembre de 2023 aumentó en 1,0 millón a 23,6 millones de dólares, o 22 % de los ingresos, en comparación con 22,6 millones de dólares, o 21 % de los ingresos, del año anterior, impulsado principalmente por mayores márgenes y una combinación de ventas positiva en Sudamérica. Esto fue parcialmente compensado por una mezcla de ventas negativa en África.

RESULTADOS DEL SEGMENTO 4T23

Ingresos

Utilidad (pérdida) operativa

Depreciación y amortización

Renta de capital OEM $ 61,2

$ (11,7)

$ 2,5

$ 0,1 IAM 26,0

1,9

0,6

— Corporate —

(4,3)

0,1

— Total consolidado $ 87,2

$ (14,1)

$ 3,2

$ 0,1

RESULTADOS DEL SEGMENTO 4T22

Ingresos

Utilidad (pérdida) operativa

Depreciación y amortización

Renta de capital OEM $ 47,8

$ (12,8)

$ 1,8

$ — IAM 30,2

0,6

0,8

— Corporate —

(5,0)

0,1

— Total consolidado $ 78,0

$ (17,2)

$ 2,7

$ —

Perspectiva para 2024

La industria de los combustibles alternativos se está volviendo más dinámica, impulsada por una mayor inversión, aplicaciones industriales y apoyo político. Específicamente, la cartera de proyectos de hidrógeno tiene aproximadamente 1.400 proyectos anunciados a nivel mundial, con inversiones por un total de 570.000 millones de dólares y 45 millones de toneladas anuales de suministro de hidrógeno limpio anunciadas hasta 20303. Durante el mismo período, se espera que el hidrógeno no solo esté más disponible sino también más asequible.

A medida que las políticas gubernamentales y los cambios regulatorios en todo el mundo aceleran el cambio hacia cero emisiones, las soluciones basadas en combustibles alternativos de Westport permiten a sus clientes ofrecer un rendimiento más limpio con aplicaciones prácticas y asequibles en la actualidad. Esperamos que la demanda de nuestros productos y servicios siga aumentando y que la transición generalizada al transporte basado en hidrógeno sea competitivo con los combustibles tradicionales para la década de 2030.

A medida que avanzamos, Westport se dedica al crecimiento y la adaptabilidad, y continúa innovando y evolucionando con el panorama regulatorio y macroeconómico en constante cambio. Nuestros esfuerzos en 2024 se guiarán hacia tres pilares esenciales: aprovechar el potencial de nuestra empresa conjunta HPDI para impulsar el éxito, mejorar la excelencia operativa y la innovación continua para dar forma al futuro del mundo impulsado por hidrógeno. Nuestro éxito se basa en estos tres pilares esenciales a corto, medio y largo plazo, respectivamente:

1) Impulsando el éxito a través de nuestra empresa conjunta HPDI

Nuestra empresa conjunta HPDI marca una nueva era para Westport y culmina más de dos décadas de dedicación e innovación. La empresa conjunta es una piedra angular de la estrategia comercial de Westport en el futuro y es hora de innovar e impulsar el crecimiento juntos.

De cara al futuro, la empresa conjunta aprovechará la experiencia colectiva de los socios, capitalizará las oportunidades de crecimiento y solidificará nuestra posición como líder en combustibles alternativos.

2) Mejorando la excelencia operativa

Somos implacables en nuestra búsqueda de la excelencia operativa y nos embarcamos en iniciativas audaces para optimizar los procesos, mejorar la eficiencia y reducir los costes. En particular, nuestros esfuerzos de reestructuración en India ejemplifican nuestro compromiso de optimizar la eficiencia del capital y maximizar el rendimiento en todos los frentes operativos.

Estamos comenzando a implementar una combinación de palancas para aumentar las ganancias y mejorar la rentabilidad, incluida la implementación de importantes medidas de reducción de costes que se espera abarquen tanto los gastos operativos como los generales y administrativos.

3) Reimaginando un futuro impulsado por el hidrógeno

Aprovechar el potencial de los combustibles alternativos, en particular el hidrógeno, es emocionante a medida que nos posicionamos a la vanguardia de este cambio transformador. Armados con capacidades tecnológicas avanzadas, aprovechando nuestro negocio de componentes de hidrógeno existente y un profundo conocimiento de la dinámica del mercado y las necesidades de los clientes, estamos preparados para capitalizar las oportunidades de crecimiento emergentes mientras mantenemos nuestro compromiso con la sostenibilidad y la relevancia en un panorama en constante evolución.

Acerca de Westport Fuel Systems

En Westport Fuel Systems, impulsamos la innovación para impulsar un mañana más limpio. Somos un proveedor líder de componentes y sistemas avanzados de suministro de combustibles limpios y bajos en carbono, como gas natural, gas natural renovable, propano e hidrógeno, para la industria del transporte global. Nuestra tecnología ofrece el rendimiento y la eficiencia del combustible requeridos por las aplicaciones de transporte y los beneficios ambientales que abordan el cambio climático y los desafíos de la calidad del aire urbano. Con sede en Vancouver, Canadá, y operaciones en Europa, Asia, Norteamérica y Sudamérica, prestamos servicios a nuestros clientes en más de 70 países con marcas de transporte líderes a nivel mundial. En Westport Fuel Systems, pensamos en el futuro. Para obtener más información, visite www.wfsinc.com.

RECONCILIACIÓN DE MEDIDAS FINANCIERAS NO GAAP

Margen bruto



Años finalizados el 31 de diciembre,



2023

2022 (expresado en millones de dólares de EE.UU.)





Ingresos

$ 331,8

$ 305,7 Menos: coste de ingresos

$ 282,9

$ 269,5 Margen bruto

$ 48,9

$ 36,2

Margen bruto como porcentaje de los ingresos



Años finalizados el 31 de diciembre,



2023

2022 (expresado en millones de dólares de EE.UU.) Ingresos

$ 331,8

$ 305,7 Margen bruto

$ 48,9

$ 36,2 Margen bruto como porcentaje de los ingresos

15 %

12 %

EBITDA y EBITDA ajustado Tres meses finalizados

31-mar-22

30-jun-22

30-sep-22

31-dic-22

31-mar-23

30-jun-23

30-sep-23

31-dic-23 Utilidad (pérdida) antes de impuestos sobre la renta

$ 7,6

$ (11,5)

$ (11,0)

$ (16,4)

$ (9,7)

$ (13,0)

$ (12,0)

$ (14,0) Gastos por intereses, neto

1,0

0,7

0,2

0,1

0,4

(0,1)

0,2

(0,2) Depreciación y amortización

3,1

3,1

2,8

2,8

3,0

3,0

3,2

3,3 EBITDA

$ 11,7

$ (7,7)

$ (8,0)

$ (13,5)

$ (6,3)

$ (10,1)

$ (8,6)

$ (10,9) Compensación basada en acciones

$ 0,5

$ 0,9

$ 0,8

$ 0,2

$ 0,7

$ 0,8

$ (0,3)

$ 1,4 Pérdida (ganancia) de divisas

$ 0,8

$ 2,5

$ 2,7

$ 0,4

$ 1,1

$ 2,4

$ 1,4

$ (0,9) Ganancia en venta de inversiones

$ (19,1)

$ —

$ —

$ —

$ —

$ —

$ —

$ — Pérdida por extinción de regalías pagaderas

$ —

$ —

$ —

$ —

$ —

$ 2,9

$ —

$ — Costes de indemnización

$ —

$ —

$ —

$ —

$ —

$ —

$ 4,5

$ — Deterioro de la inversión a largo plazo

$ —

$ —

$ —

$ —

$ —

$ —

$ —

$ 0,4 EBITDA ajustado

$ (6,1)

$ (4,3)

$ (4,5)

$ (12,9)

$ (4,5)

$ (4,0)

$ (3,0)

$ (10,0)

WESTPORT FUEL SYSTEMS INC.

Balances consolidados

(Expresados en miles de dólares estadounidenses, excepto importes de acciones)

31 de diciembre, 2023 y 2022













31 de diciembre, 2023

31 de diciembre, 2022 Activos







Activos corrientes:







Efectivo y equivalentes de efectivo (incluyendo efectivo restringido)

$ 54.853

$ 86.184 Cuentas por cobrar

88.077

101.640 Inventarios

67.530

81.635 Gastos prepagados

6.323

7.760 Activos corrientes totales

216.783

277.219 Inversiones a largo plazo

4.792

4.629 Propiedad, planta y equipamiento

69.489

62.641 Activos por derecho de uso en arrendamiento operativo

22.877

23.727 Activos intangibles

6.822

7.817 Activos por impuestos a la renta diferidos

11.554

10.430 Plusvalía

3.066

2.958 Otros activos a largo plazo

20.365

18.030 Activos totales

$ 355.748

$ 407.451 Pasivos y capital de los accionistas







Pasivos corrientes:







Cuentas por pagar y pasivos acumulados

$ 95.374

$ 98.863 Parte corriente de los pasivos por arrendamiento operativo

3.307

3.379 Deuda a corto plazo

15.156

9.102 Parte corriente de la deuda a largo plazo

14.108

11.698 Parte corriente de la regalía a largo plazo pagadera

—

1.162 Parte corriente del pasivo de garantía

6.892

11.315 Pasivos corrientes totales

134.837

135.519 Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo

19.300

20.080 Deuda a largo plazo

30.957

32.164 Regalías pagaderas a largo plazo

—

4.376 Responsabilidad de la garantía

1.614

2.984 Pasivos por impuesto a la renta diferido

3.477

3.282 Otros pasivos a largo plazo

5.115

5.080 Pasivos totales

195.300

203.485 Capital de los accionistas:







Capital social:







Acciones ordinarias y preferentes ilimitadas, sin valor nominal







17.174.502 (2022 - 17.130.316) acciones ordinarias emitidas y en circulación

1.244.539

1.243.272 Otros instrumentos de capital

9.672

9.212 Capital pagado adicional

11.516

11.516 Déficit acumulado

(1.074.434)

(1.024.716) Otra pérdida integral acumulada

(30.845)

(35.318) Capital total de los accionistas

160.448

203.966 Pasivos totales y capital de los accionistas

$ 355.748

$ 407.451

WESTPORT FUEL SYSTEMS INC.

Estados Consolidados de Operaciones y Utilidad (Pérdida) Integral (Expresado en miles de dólares estadounidenses, excepto importes por acción) Años terminados el 31 de diciembre de 2023 y 2022









Años finalizados el 31 de diciembre,



2023

2022 Ingresos

$ 331.799

$ 305.698 Coste de ingresos y gastos:







Coste de ingresos

282.862

269.496 Investigación y desarrollo

26.003

23.497 Generales y administrativos

44.234

37.042 Ventas y marketing

16.278

15.073 Pérdida de divisas

3.974

6.378 Depreciación y amortización

4.299

4.416 Ganancia en venta de activos

32

62



377.682

355.964 Pérdida de operaciones

(45.883)

(50.266)









Ingresos por inversiones contabilizadas por el método de participación

780

930 Ganancia por venta de inversión

—

19.119 Pérdida por extinción

(2.909)

— Intereses de deuda a largo plazo y amortización del descuento

(2.981)

(3.351) Deterioro de la deuda a largo plazo

(413)

— Otros ingresos, neto

—

879 Ingresos por intereses, netos de gastos bancarios

2.690

1.406 Pérdida antes de impuestos sobre la renta

(48.716)

(31.283) Gasto por impuesto sobre la renta (recuperación):







Corriente

1.786

1.852 Diferido

(784)

(440)



1.002

1.412 Pérdida neta para el año

(49.718)

(32.695) Otra pérdida integral:







Ajuste de traducción acumulativo

4.473

(1.824) Pérdida integral

$ (45.245)

$ (34.519) Pérdida por acción:







Pérdida neta por acción - básica

$ (2,90)

$ (1,91) Pérdida neta por acción - diluida

$ (2,90)

$ (1,91) Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación:







Básicas

17.173.016

17.122.531 Diluidas

17.173.016

17.122.531

WESTPORT FUEL SYSTEMS INC.

Estados Consolidados de Flujos de Efectivo

(Expresado en miles de dólares estadounidenses)

Años finalizados el 31 de diciembre de 2023 y 2022









Años finalizados el 31 de diciembre,



2023

2022









Actividades operativas:







Pérdida neta para el año

$ (49.718)

$ (32.695) Ajustes para conciliar la pérdida neta con el efectivo neto utilizado en las actividades operativas:







Depreciación y amortización

12.490

11.800 Gasto de compensación basado en acciones

1.727

2.066 Pérdida de divisas

3.974

6.378 Impuesto sobre la renta diferido

(784)

(440) Ingresos de inversiones contabilizadas por el método de la participación

(780)

(930) Intereses sobre deuda a largo plazo y acumulación de regalías pagaderas

9

314 Deterioro de valor de activos de larga duración (nota 7)

413

— Cambio en las amortizaciones de inventario al valor neto realizable

7.066

722 Ganancia neta por venta de inversiones

—

(19.119) Pérdida neta en la venta de activos

32

62 Otros ingresos, neto

—

(879) Ganancia de compra de ganga por adquisición

2.909

— Cambio en el gasto por insolvencia

56

810 Cambios en los activos y pasivos operativos:







Cuentas por cobrar

5.340

(1.528) Inventarios

9.481

(3.505) Gastos prepagados

2.869

(134) Cuentas por pagar y pasivos acumulados

(2.448)

122 Responsabilidad de garantía

(5.829)

2.341 Efectivo neto utilizado en actividades operativas

(13.193)

(34.615) Actividades de inversión:







Compra de propiedad, planta y equipo

(15.574)

(14.242) Compra de activos intangibles

—

(287) Ganancias en la venta de inversiones

—

31.445 Ganancias en la venta de activos

161

731 Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por actividades de inversión

(15.413)

17.647 Actividades financieras:







Giros sobre líneas de crédito operativas y líneas de crédito a largo plazo

46.367

41.218 Amortización de líneas de crédito operativas y líneas de crédito a largo plazo

(39.904)

(55.441) Reembolso de regalías pagaderas

(8.687)

(5.200) Efectivo neto utilizado en actividades financieras

(2.224)

(19.423) Efecto del tipo de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo

(501)

(2.317) Disminución neta en efectivo y equivalentes de efectivo

(31.331)

(38.708) Efectivo y equivalentes de efectivo, comienzo de año (incluido efectivo restringido)

86.184

124.892 Efectivo y equivalentes de efectivo, fin de año (incluido efectivo restringido)

54.853

86.184

