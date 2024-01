Westport ernennt Dan Sceli zum Geschäftsführer

Tony Guglielmin tritt als vorläufiger Geschäftsführer zurück und verbleibt im Vorstand von Westport

VANCOUVER, BC, 17. Januar 2024 /PRNewswire/ -- Westport Fuel Systems Inc. („Westport" oder das „Unternehmen") (TSX: WPRT) (Nasdaq: WPRT), ein führender Anbieter von fortschrittlichen Kraftstoffversorgungskomponenten und -systemen für die globale Transportbranche, kündigte heute Dan Sceli als neuen Geschäftsführer („CEO") des Unternehmens und Mitglied des Vorstands von Westport an. Dan stößt mit sofortiger Wirkung als neu ernannter Geschäftsführer zu Westport und übernimmt die Rolle von Tony Guglielmin, der das Führungsteam von Westport als vorläufiger Geschäftsführer in dieser Übergangsphase unterstützt hat.

Dan bringt mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung mit, die durch beispielhafte Führungsrollen im globalen Kraftfahrzeug- und Fertigungssektor gekennzeichnet ist. Er ist für seine bemerkenswerte betriebswirtschaftliche Expertise bekannt und verfügt über nachweisliche Erfahrung im Vorantreiben von profitablem Wachstum und in der Produktivitätssteigerung durch den geschickten Einsatz von Technologie und Fertigungsgüte. In seiner letzten Position als Vorstandsmitglied und Geschäftsführer von Cadillac Products Automotive Company, einem international führenden Unternehmen in der Kunststoffverarbeitungsindustrie, bewies er einen visionären Führungsstil, diversifizierte das Produktportfolio und expandierte erfolgreich in neue Märkte. Zuvor war Dan 12 Jahre als Geschäftsführer bei Peterson American Corporation, dem größten Federhersteller in privater Hand in Nordamerika, tätig. Mit seinem transformativen Führungsstil leitete er das Unternehmen durch eine maßgebliche Überarbeitung der Strategie, die zu nachhaltigem Wachstum und einer wesentlichen Steigerung des Unternehmenswerts führte. Dan startete seine Karriere bei The Woodbridge Group, wo er bis in das höchste Führungsteam aufstieg und das Geschäft von einem einzigen kanadischen Werk in ein globales Unternehmen mit sechzig Werken und mehreren Joint Ventures überführte.

Als Branchenspezialist, der sich verpflichtet fühlt, an umfassenderen Veränderungen mitzuwirken, bekleidete Dan mehrere Schlüsselrollen, u. a. als Vorsitzender und Mitglied der Industrielieferantenverbände Original Equipment Suppliers Association und Motor & Equipment Manufacturers Association, wo er Industriestandards und Branchenpraktiken mitgestaltete. Als Teil seiner Tätigkeit nahm Dan an Gesprächen auf höchster Eben in Washington, D.C. teil, die sich mit der Unterstützung der Kraftfahrzeugindustrie während der Finanzkrise von 2008 befassten.

„Dan ist eine unternehmerisch denkende Führungspersönlichkeit. Seine Erfahrung beim Aufbauen von Strategien und Vorantreiben von Änderungen und Transformationen im Kraftfahrzeug- und Fertigungssektor sowie sein Einblick in den globalen OEM-Markt machen ihn zum optimalen Kandidaten, um das nächste Wachstumsstadium von Westport anzuführen. Sein charakteristischer Führungsansatz, gepaart mit nachweislicher Erfahrung in der Umsetzung von Vision, strategischer Planung und betrieblicher Spitzenleistung, wird Westport in die Lage versetzen, Mehrwert für alle Akteure zu schaffen. Der Vorstand und ich sind begeistert, Dan als unseren neuen Geschäftsführer begrüßen zu können", erklärte Dan Hancock, Vorstandsvorsitzender von Westport.

„Es ist mir eine Ehre, in die Westport-Familie einzutreten, während wir in eine Zukunft des strategischen Wachstums, der betrieblichen Spitzenleistung und der nachhaltigen Wertschöpfung steuern. Unser Fokus auf Innovation bei gleichzeitiger Beibehaltung finanzieller Umsicht zielt darauf ab, Chancen zu eröffnen und starke Erträge zu erwirtschaften, während wir weiterhin die Entkarbonisierung beschleunigen, indem wir unseren Kunden nachhaltige und erschwingliche Transportlösungen bieten, die die globale Klimakrise angehen", so Dan Sceli. „Ich danke dem Vorstand für das entgegengebrachte Vertrauen. In den letzten drei Jahrzehnten habe ich konsequent Spitzenleistungen angestrebt und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Führungsteam von Westport, um auf unseren Erfolgen aufzubauen und uns in das nächste Kapitel zu führen."

Tony Guglielmin bleibt weiterhin Mitglied des Vorstands von Westport.

Informationen zu Westport Fuel Systems

Bei Westport treiben wir Innovationen voran, um ein saubereres Morgen zu ermöglichen. Wir sind ein führender Anbieter von fortschrittlichen Kraftstoffversorgungskomponenten und -systemen für saubere, kohlenstoffarme Kraftstoffe wie Erdgas, erneuerbares Erdgas, Propan und Wasserstoff für die globale Transportbranche. Unsere Technologie bietet die für Transportanwendungen erforderliche Leistung und Kraftstoffeffizienz sowie Umweltvorteile, die dem Klimawandel und den Herausforderungen der städtischen Luftqualität entgegenwirken. Mit Hauptsitz in Vancouver, Kanada, und Niederlassungen in Europa, Asien, Nordamerika und Südamerika betreuen wir unsere Kunden in mehr als 70 Ländern mit führenden globalen Transportmarken. Bei Westport Fuel Systems denken wir zukunftsorientiert. Weitere Informationen finden Sie auf www.wfsinc.com.

