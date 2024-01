Westport nomme Dan Sceli au poste de directeur général

Tony Guglielmin quitte ses fonctions de PDG par intérim et

restera au conseil d'administration de Westport



VANCOUVER, Colombie-Britannique, 16 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Westport Fuel Systems Inc. (« Westport » ou la « Compagnie ») (TSX: WPRT) (Nasdaq: WPRT) un fournisseur de premier plan de systèmes et de composants de carburants alternatifs avancés pour l'industrie mondiale du transport, a annoncé aujourd'hui la nomination de Dan Sceli au poste de directeur général (« PDG ») de la société et membre du conseil d'administration de Westport. Dan Sceli rejoindra Westport en tant que nouveau PDG avec effet immédiat, succédant à Tony Guglielmin qui a soutenu l'équipe de direction de Westport en tant que PDG intérimaire pendant cette période de transition.

Dan Sceli possède plus de trois décennies d'expérience, marquées par des rôles de direction exemplaires dans les secteurs mondiaux de l'automobile et de la fabrication. Réputé pour son expertise opérationnelle considérable, il a fait ses preuves en matière de croissance rentable et d'amélioration de la productivité grâce à l'utilisation adroite de la technologie et de l'excellence en matière de fabrication. Dans le cadre de son dernier poste en tant que membre du conseil d'administration et PDG de Cadillac Products Automotive Company, un leader international dans l'industrie de la transformation des plastiques, il a fait preuve d'un leadership visionnaire, a diversifié le portefeuille de produits et s'est développé avec succès sur de nouveaux marchés. Avant cela, Dan Sceli a occupé pendant 12 ans le poste de directeur général de Peterson American Corporation, le plus grand fabricant privé de ressorts d'Amérique du Nord. Son leadership transformateur a permis à l'entreprise de procéder à une refonte stratégique importante qui s'est traduite par une croissance durable et une augmentation significative de la valeur de l'entreprise. Dan Sceli a commencé sa carrière au sein du Woodbridge Group, où il est devenu membre de l'équipe de direction principale, faisant passer l'entreprise d'une simple usine canadienne à une organisation mondiale comptant soixante usines et plusieurs coentreprises.

En tant que leader de l'industrie engagé dans un changement plus large, Dan Sceli a occupé plusieurs rôles clés, notamment en tant que président et membre des associations de fournisseurs de l'industrie, Original Equipment Suppliers Association et Motor & Equipment Manufacturers Association, où il a façonné les normes et les pratiques de l'industrie. Dans le cadre de ce travail, Dan Sceli a participé à des discussions de haut niveau à Washington, D.C., axées sur le soutien à l'industrie automobile pendant la crise financière de 2008.

« Dan Sceli est un leader entrepreneurial. Son expérience de l'élaboration de stratégies et de la conduite du changement et de la transformation dans les secteurs de l'automobile et de la fabrication, ainsi que sa connaissance du marché mondial des OEM, font de lui le candidat idéal pour diriger la prochaine étape de la croissance de Westport. Son approche distinctive du leadership, associée à une expérience éprouvée dans l'exécution d'une vision, la planification stratégique et l'excellence opérationnelle, permettra à Westport de générer de la valeur pour toutes les parties prenantes. Le conseil d'administration et moi accueillons avec enthousiasme Dan Sceli en tant que nouveau PDG », a déclaré Dan Hancock, président du conseil d'administration de Westport.

« J'ai le privilège de rejoindre la famille Westport alors que nous nous dirigeons vers un avenir de croissance stratégique, d'excellence opérationnelle et de création de valeur durable. L'accent que nous mettons sur l'innovation tout en maintenant la prudence financière vise à débloquer des opportunités et à fournir des rendements solides alors que nous continuons à accélérer la décarbonisation en fournissant à nos clients des solutions de transport durables et abordables qui répondent à la crise climatique mondiale » a indiqué Dan Sceli. « Je remercie le conseil d'administration pour leur confiance. Au cours des trois dernières décennies, j'ai constamment recherché l'excellence et je me réjouis de collaborer avec l'équipe de direction de Westport pour tirer parti de nos réussites et ouvrir le prochain chapitre. »

Tony Guglielmin restera membre du conseil d'administration de Westport.

À propos de Westport Fuel Systems

Chez Westport, nous favorisons l'innovation pour un avenir plus propre. Nous sommes l'un des principaux fournisseurs de composants et de systèmes avancés de distribution de carburant pour les combustibles propres et à faible teneur en carbone, tels que le gaz naturel, le gaz naturel renouvelable, le propane et l'hydrogène, destinés à l'industrie des transports mondiale. Notre technologie offre les performances et le rendement énergétique requis par les applications de transport, ainsi que les avantages environnementaux qui permettent de relever les défis du changement climatique et de la qualité de l'air en milieu urbain. Basés à Vancouver, au Canada, et présents en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, nous servons nos clients dans plus de 70 pays avec des marques mondiales de premier plan dans le domaine des transports. Chez Westport, nous pensons à l'avenir. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.wfsinc.com.

Contacts : Relations avec les médias de Westport, AMÉRIQUE DU NORD Tél. : 1 947-339-8097, EUROPE Tél. : +39 337-144-8438, E-mail : [email protected] ; Relations avec les investisseurs de Westport, Tél. : +1 604-718-2046, E-mail : invest@wfsinc.com

