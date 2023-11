Westport Fuel Systems annonce ses résultats financiers pour le troisième trimestre 2023

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 10 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Westport Fuel Systems Inc. (« Westport ») (TSX : WPRT, Nasdaq: WPRT), l'un des principaux fournisseurs de systèmes et de composants de carburants alternatifs avancés pour l'industrie mondiale du transport, a annoncé ses résultats financiers pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2023 et a fait le point sur ses activités. Tous les chiffres sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire.

« Le troisième trimestre a été un trimestre important dans l'évolution de Westport, avec notamment l'annonce de notre coentreprise HPDI avec Volvo. Nous avons fait de grands progrès en travaillant avec l'équipe Volvo pour finaliser les détails de la coentreprise. Nous sommes maintenant à un stade où je peux dire en toute confiance que nous envisageons de signer les accords définitifs au plus tard à la fin du mois de janvier 2024 et que la coentreprise sera achevée et opérationnelle au deuxième trimestre 2024.

Bien que nous restions concentrés sur la finalisation de la coentreprise, nous restons également engagés sur nos autres priorités clés, notamment la recherche de l'efficacité opérationnelle, la cristallisation des réductions de coûts et le renforcement de notre bilan. Au cours du trimestre, conformément à ces objectifs, nous avons donné la priorité à la réorganisation de notre présence en Inde afin de rationaliser nos activités, y compris la monétisation des actifs non essentiels et la réduction de notre consommation de trésorerie. Nous sommes à la recherche d'occasions d'améliorer encore nos liquidités grâce à des gains d'efficacité dans la gestion du fonds de roulement de l'ensemble de l'organisation.

Hier, nous avons annoncé que Westport a pénétré de nouveaux marchés avec sa solution de système de carburant H2 HPDI grâce à un projet de validation de concept réalisé avec un fournisseur mondial de premier plan de locomotives et d'équipements connexes pour les industries ferroviaires de fret et de transport en commun. Il s'agit de notre première application du système H2 HPDI dans le secteur des locomotives. À notre avis, c'est dans les secteurs des véhicules moyens et lourds et des véhicules de grande puissance, où il est difficile de réduire les émissions, que le système HPDI crée une valeur significative. Nous estimons qu'il s'agit d'une voie abordable pour décarboniser le secteur ferroviaire sans compromettre la performance ou l'efficacité.

Nous restons inébranlables dans notre engagement à assurer une croissance durable sur nos marchés existants et à débloquer des opportunités nouvelles et émergentes. En ce qui concerne le quatrième trimestre 2023 et l'exercice 2024, nous prévoyons la poursuite d'une solide performance dans nos résultats, car nous comptabilisons tout un trimestre de ventes de systèmes de carburant HPDI suite au lancement de l'option plus puissante et à autonomie étendue de Volvo, et nous nous préparons à commencer la livraison de systèmes de carburant GPL Euro 6 à un fabricant d'équipement d'origine mondial, ce qui est désormais prévu pour le mois de janvier. Nous constatons également que la demande à long terme reste forte dans notre secteur de l'hydrogène.

Enfin, nous prévoyons la nomination d'un PDG permanent de Westport dans les mois à venir. Entre-temps, je demeure déterminé à travailler avec la direction pour réaliser nos principales priorités. »

Tony Guglielmin, PDG par intérim

FAITS MARQUANTS DU TROISIÈME TRIMESTRE 2023

Chiffre d'affaires trimestriel de 77,4 millions de dollars, en hausse de 9 % par rapport à la même période en 2022, principalement grâce à l'augmentation des volumes de vente dans les activités OEM retardées, l'électronique et le stockage de carburant et aux ventes supplémentaires de l'activité OEM pour poids lourds, partiellement compensée par la baisse des ventes aux clients de l'activité OEM pour véhicules légers.

Amélioration manifeste de la marge brute, qui a augmenté de 1,9 million de dollars pour atteindre 13,2 millions de dollars, soit 17,1 % des revenus pour le trimestre, contre 11,3 millions de dollars, soit 15,9 % des revenus, pour le trimestre clos le 30 septembre 2022. Cette augmentation s'explique par les effets positifs sur le chiffre d'affaires mentionnés ci-dessus, compensés par la hausse des coûts des intrants de production résultant des défis de la chaîne d'approvisionnement mondiale et de l'inflation des coûts de logistique, de la main-d'œuvre et d'autres coûts, que nous n'avons pu que partiellement répercuter sur nos clients OEM, ainsi que par un mix de ventes à plus faible marge dans notre activité IAM.

Perte nette de 11,9 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 septembre 2023, contre une perte nette de 11,9 millions de dollars pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. L'augmentation des marges brutes, la diminution des pertes de change et la réduction des dépenses en recherche et développement ont été partiellement compensées par l'augmentation des dépenses générales et administratives.

EBITDA ajusté 1 négatif de 3,0 millions de dollars pour le trimestre, contre 4,5 millions de dollars pour la même période en 2022.

La liquidité et les équivalents de liquidités s'élevaient à 44,0 millions de dollars à la fin du troisième trimestre 2023.

____________________________

1 Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements est une mesure non conforme aux principes comptables généralement reconnus (PCGR). Veuillez vous référer aux MESURES FINANCIÈRES PCGR et NON PCGR dans le rapport de gestion de Westport.

FAITS MARQUANTS OPÉRATIONNELS

Westport reste fidèle à ses priorités : stimuler une croissance durable sur nos marchés existants, débloquer des marchés nouveaux et émergents, promouvoir l'excellence opérationnelle et dégager des gains d'efficacité grâce à une gestion prudente du capital. À court terme, les priorités immédiates de la société sont de finaliser la coentreprise HPDI avec Volvo, de renforcer la performance et l'efficacité de l'activité principale et d'améliorer les marges, tout en continuant à améliorer la gestion du fonds de roulement de la Société. Sur la base de ces priorités, Westport peut présenter plusieurs réalisations accomplies au cours du troisième trimestre de 2023 et ultérieurement.

Westport, en collaboration avec Volvo, continue de travailler à la formalisation et au lancement de la coentreprise HPDI. La Société prévoit actuellement que les accords définitifs entre Westport et Volvo seront signés au plus tard à la fin du mois de janvier 2024 et que la coentreprise sera finalisée et opérationnelle au deuxième trimestre 2024.

De plus, Westport pénètre de nouveaux marchés avec un projet de validation de concept H2 HPDI de deux ans avec un fournisseur mondial de premier plan de locomotives et d'équipements connexes pour les industries ferroviaires de fret et de transport en commun. Le projet permettra d'adapter le système de carburant H2 HPDI™ de Westport à la conception de moteurs de l'OEM pour locomotives.

Conformément à l'objectif de Westport d'améliorer la rentabilité et de renforcer son bilan, la Société a réorganisé en septembre son partenariat avec Minda en Inde, réduisant sa participation dans la coentreprise, Minda Westport Technologies Ltd, de 50 % à 24 % en échange d'environ 1,8 million de dollars à la clôture de la transaction. La transaction avec Minda devrait être finalisée d'ici la fin du premier trimestre 2024 et devrait réduire la consommation de trésorerie de Westport à court terme. En outre, Westport modifie son accord de coentreprise pour inclure les futurs composants hydrogène en plus des composants et kits GNC/GNL/GPL (tous orientés vers le marché indien), mais pour exclure toute participation dans HPDI. L'accord modifié et la rationalisation des coûts locaux qui en résulte permettent à Westport de maintenir son activité sur le marché des carburants alternatifs en Inde, tout en se concentrant sur l'amélioration de la rentabilité. En outre, la coentreprise permet à Westport de réduire ses coûts d'exploitation, tout en augmentant ses volumes sur le marché indien à croissance rapide et, en même temps, de disposer d'une empreinte manufacturière à moindre coût grâce à la coentreprise pour certaines des activités de Westport situées à l'extérieur de l'Inde. Après la clôture de la transaction, tout litige ou toute réclamation entre les deux parties sera abandonné.

Opérations du T3 2023

RÉSULTATS CONSOLIDÉS





(en millions de dollars, sauf les montants par action)

Supérieur à / (Inférieur à) %

Supérieur à / (Inférieur à) % T3 2023 T3 2022 9M 2023 9M 2022 Chiffre d'affaires 77,4 $ 71,2 $ 9 % 244,7 $ 227,7 $ 7 % Marge brute(2) 13,2 11,3 17 % 40,9 31,7 29 % Marge brute en % 17 % 16 % — 17 % 14 %

Frais d'exploitation 25,3 22,2 14 % 72,7 64,8 12 % Revenus des investissements comptabilisés selon la méthode de la mise en équivalence(1) 0,4 0,2 124 % 0,6 1,0 (34) % Perte nette (11,9) $ (11,9) $ — % (35,8) $ (15,8) $ 126 % Perte nette par action (0,68) $ (0,70) $ 3 % (2,03) $ (0,92) $ (118) % EBITDA(2) (8,6) $ (8,0) $ (8) % (25,0) $ (4,0) $ 525 % EBITDA ajusté(2) (3,0) $ (4,5) $ 33 % (11,5) $ (14,9) $ (23) %

(1) Ce chiffre comprend les revenus de nos coentreprises Minda Westport Technologies Limited. (2) L'EBITDA et l'EBITDA ajusté sont des mesures non conformes aux PCGR. Veuillez vous référer aux MESURES FINANCIÈRES PCGR

et NON PCGR pour le rapprochement avec les mesures PCGR équivalentes et les limites d'utilisation de ces mesures.

Le chiffre d'affaires pour le trimestre clos le 30 septembre 2023 a augmenté de 9 % pour atteindre 77,4 millions de dollars, contre 71,2 millions de dollars pour le même trimestre de l'année précédente, principalement en raison de l'augmentation des volumes de vente dans les activités retardées de l'OEM, de l'électronique, du stockage de carburant et des revenus supplémentaires du secteur des OEM pour véhicules lourds. Ces résultats ont été compensés par une baisse des ventes aux clients dans le secteur des OEM pour véhicules légers.

La société a déclaré une perte nette de 11,9 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 septembre 2023, contre une perte nette de 11,9 millions de dollars pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. Cette perte est principalement due à :

une augmentation de 1,9 million de dollars de la marge brute liée à la hausse du chiffre d'affaires ;

une diminution de 1,2 million de dollars des pertes de change ;

la diminution des dépenses de recherche et de développement encourues dans notre activité OEM pour poids lourds ;

qui a été partiellement compensée par une augmentation de 4,3 millions de dollars des dépenses générales et administratives liées aux indemnités de départ et à l'augmentation des frais de consultation.

Westport a généré un EBITDA ajusté négatif de 3,0 millions de dollars au deuxième trimestre de 2023, contre un EBITDA ajusté négatif de 4,5 millions de dollars pour la même période en 2022.

Information sectorielle

RÉSULTATS SECTORIELS Trimestre clos le 30 septembre 2023

Chiffre d'affaires

Perte d'exploitation

Dépréciations et amortissements

Revenu des actions OEM 52,9 $

(6,2) $

2,5 $

0,4 $ IAM 24,5

(0,9)

0,6

— Entreprise —

(5,0)

0,1

— Total consolidé 77,4 $

(12,1) $

3,2 $

0,4 $ RÉSULTATS SECTORIELS Trimestre clos le 30 septembre 2022

Chiffre d'affaires

Perte d'exploitation

Dépréciations et amortissements

Revenu des actions OEM 44,1 $

(7,3) $

2,1 $

0,2 $ IAM 27,1

2,2

0,7

— Entreprise —

(5,8)

0,1

— Total consolidé 71,2 $

(10,9) $

2,9 $

0,2 $

Segment des OEM (fabricants d'équipements d'origine)

Le chiffre d'affaires pour le trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2023 s'élève respectivement à 52,9 millions de dollars et 161,6 millions de dollars, contre 44,1 millions de dollars et 150,2 millions de dollars pour le trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2022. Le chiffre d'affaires du secteur OEM a augmenté de 8,8 millions de dollars par rapport au deuxième trimestre 2022 et de 2,6 millions de dollars par rapport aux neuf mois clos le 30 septembre 2022. L'augmentation du chiffre d'affaires au troisième trimestre est principalement due à l'augmentation des volumes de vente dans les activités retardées de l'OEM, de l'électronique, du stockage de carburant et des revenus supplémentaires dégagés par les services d'ingénierie dans le secteur des OEM pour véhicules lourds. Cette augmentation a été partiellement compensée par une baisse des ventes aux clients en Inde dans l'activité OEM pour véhicules légers.

Pour le troisième trimestre, la marge brute2 a augmenté de 3,1 millions de dollars pour atteindre 7,8 millions de dollars, soit 15 % du chiffre d'affaires, contre 4,7 millions de dollars, soit 11 % du chiffre d'affaires pour le trimestre clos le 30 septembre 2022. L'augmentation de la marge brute est principalement due à l'augmentation des volumes de vente dans les activités retardées de l'OEM, de l'électronique, du stockage de carburant, ainsi qu'à l'augmentation de la marge brute dans le secteur des OEM pour véhicules lourds en raison de l'augmentation des revenus des services d'ingénierie. Cette hausse a été partiellement compensée par l'augmentation des coûts des intrants de production résultant des défis de la chaîne d'approvisionnement mondiale et de l'inflation des coûts de logistique, de la main-d'œuvre et d'autres coûts, que nous n'avons pu que partiellement répercuter sur nos clients OEM.

Depuis le début de l'année, la marge brute a augmenté de 9,9 millions de dollars pour atteindre 24,3 millions de dollars, soit 15 % du chiffre d'affaires, contre 14,4 millions de dollars, soit 10 % du chiffre d'affaires, pour les neuf mois clos le 30 septembre 2022.

La production et la vente de systèmes de carburant GPL à notre client OEM mondial pour les applications de véhicules Euro 6 devaient initialement démarrer en novembre 2023. Le client OEM a retardé le lancement de deux mois, repoussant les premières livraisons à janvier 2024.

_____________________________

2 La marge brute est une mesure non conforme aux PCGR. Veuillez vous référer aux MESURES FINANCIÈRES PCGR et NON PCGR dans le rapport de gestion de Westport.

Segment du marché secondaire indépendant

Le chiffre d'affaires pour le trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2023 s'élève respectivement à 24,5 millions de dollars et 83,1 millions de dollars, contre 27,1 millions de dollars et 77,5 millions de dollars pour le trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2022. Le chiffre d'affaires du secteur IAM a diminué de 2,6 millions de dollars et augmenté de 5,6 millions de dollars, par rapport au trimestre et aux neuf mois clos le 30 septembre 2022. La diminution du chiffre d'affaires au troisième trimestre est principalement due à la baisse des volumes de vente sur les marchés africains et européens, partiellement compensée par l'augmentation des volumes de vente en Amérique du Sud.

Pour le troisième trimestre, la marge brute a diminué de 1,2 million de dollars pour atteindre 5,4 millions de dollars, soit 22 % du chiffre d'affaires, contre 6,6 millions de dollars, soit 24 % du chiffre d'affaires, pour le trimestre clos le 30 septembre 2022. La diminution de la marge brute est liée à la baisse des ventes en Afrique et en Europe, ainsi qu'à un mix de ventes à plus faible marge et à l'inflation en Amérique du Sud. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2023, la marge brute a diminué de 0,7 million de dollars pour atteindre 16,6 millions de dollars, soit 20 % du chiffre d'affaires, contre 17,3 millions de dollars, soit 22 % du chiffre d'affaires, pour les neuf mois clos le 30 septembre 2022.

États financiers et rapport de gestion

Pour consulter les états financiers de Westport pour le trimestre clos le 30 septembre 2023, veuillez vous reporter au site https://investors.wfsinc.com/financials/

Conférence téléphonique et webdiffusion

Westport a prévu une conférence téléphonique le mercredi 8 novembre 2023 à 7 h, heure du Pacifique (10 h, heure de l'Est) pour discuter de ces résultats. Pour accéder à la conférence téléphonique, veuillez composer le 1-888-390-0546 (sans frais au Canada et aux États-Unis) ou le 416-764-8688. La retransmission en direct de la conférence téléphonique est accessible sur le site Web de Westport à l'adresse https://investors.wfsinc.com/

Pour accéder à la rediffusion de la conférence téléphonique, veuillez composer le 1-888-390-0541 (numéro gratuit au Canada et aux États-Unis) ou le 1-416-764-8677 en utilisant le code 977286#. La rediffusion téléphonique sera disponible jusqu'au 22 novembre 2023. Peu après la conférence téléphonique, une rediffusion sera disponible en streaming audio et en fichier MP3 téléchargeable.

À propos de Westport Fuel Systems

Chez Westport Fuel Systems, nous favorisons l'innovation pour un avenir plus propre. Nous sommes l'un des principaux fournisseurs de composants et de systèmes avancés de distribution de carburant pour les combustibles propres et à faible teneur en carbone, tels que le gaz naturel, le gaz naturel renouvelable, le propane et l'hydrogène, destinés à l'industrie mondiale des transports. Notre technologie offre les performances et le rendement énergétique requis par les applications de transport, ainsi que les avantages environnementaux qui permettent de relever les défis du changement climatique et de la qualité de l'air en milieu urbain. Basés à Vancouver, au Canada, et présents en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, nous servons nos clients dans plus de 70 pays avec des marques mondiales de premier plan dans le domaine des transports. Chez Westport Fuel Systems, nous pensons à l'avenir. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.wfsinc.com.

Avertissement concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, y compris des déclarations concernant les attentes en matière de revenus et d'utilisation des liquidités, les initiatives stratégiques futures et la croissance future, l'avenir de nos programmes de développement (y compris ceux relatifs au HPDI et à l'hydrogène), les défis continus de la chaîne d'approvisionnement, la demande pour nos produits, le succès futur de nos stratégies commerciales et technologiques, les intentions des partenaires et des clients potentiels, la performance et la compétitivité des produits de Westport Fuel Systems et l'expansion de la couverture des produits, les opportunités de marché futures, la vitesse d'adoption du gaz naturel et de l'hydrogène pour le transport et les conditions et le calendrier des accords futurs, ainsi que la réponse de la direction de Westport Fuel Systems à l'un ou l'autre des facteurs susmentionnés. Ces déclarations ne sont ni des promesses ni des garanties, mais impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus et sont basées à la fois sur les opinions de la direction et sur des hypothèses qui peuvent faire que nos résultats réels, nos niveaux d'activité, nos performances ou nos réalisations soient matériellement différents des résultats futurs, des niveaux d'activité, des performances ou des réalisations exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent ceux liés à la croissance de notre chiffre d'affaires, à nos résultats d'exploitation, à notre industrie et à nos produits, à l'économie générale, aux conditions et à l'accès aux marchés des capitaux et de la dette, aux défis permanents de la chaîne d'approvisionnement, à la solvabilité, aux politiques et réglementations gouvernementales, aux innovations technologiques, aux fluctuations des taux de change, aux dépenses d'exploitation, à la réduction continue des dépenses, à la capacité de commercialiser avec succès de nouveaux produits, aux performances de nos coentreprises et de la nouvelle coentreprise annoncée, à la disponibilité et au prix du gaz naturel et de l'hydrogène, aux plans de relance des gouvernements au niveau mondial et aux nouvelles réglementations environnementales, l'acceptation et le passage aux véhicules au gaz naturel et/ou à l'hydrogène, l'assouplissement ou la renonciation aux normes d'émission de carburant, la capacité des flottes à accéder aux capitaux ou aux financements gouvernementaux pour acheter des véhicules au gaz naturel ou à l'hydrogène, le développement de technologies concurrentes, notre capacité à développer et à déployer notre technologie de manière adéquate, les actions et les décisions de nos coentreprises, de la nouvelle coentreprise annoncée et de nos partenaires de développement, les défis permanents de la chaîne d'approvisionnement ainsi que d'autres facteurs de risque et hypothèses susceptibles d'affecter nos résultats réels, nos performances, nos réalisations ou notre situation financière, tels qu'ils sont décrits dans notre dernière notice annuelle et dans d'autres documents déposés auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières. Les lecteurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été faites. Nous déclinons toute obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement ces déclarations afin de refléter tout changement dans nos attentes ou dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations peuvent être basées, ou qui peuvent affecter la probabilité que les résultats réels diffèrent de ceux énoncés dans ces déclarations prospectives, sauf si cela est requis par la norme nationale 51-102. Le contenu de tout site web, flux RSS ou compte twitter référencé dans le présent communiqué de presse n'est pas intégré par référence dans le présent document.

MESURES FINANCIÈRES CONFORMES ET NON CONFORMES AUX PCGR

La direction examine les progrès opérationnels de ses unités commerciales et de ses programmes d'investissement sur des périodes successives en analysant le revenu net, l'EBITDA et l'EBITDA ajusté. La société définit l'EBITDA comme le bénéfice net ou la perte nette des activités poursuivies avant impôts et ajusté en fonction des charges d'intérêts (nettes), des amortissements et des dépréciations. Westport Fuel Systems définit l'EBITDA ajusté comme l'EBITDA des activités poursuivies, à l'exclusion des dépenses liées aux rémunérations à base d'actions, des gains ou pertes de change non réalisés et des ajustements sans effet sur la trésorerie ou autres. La direction utilise l'EBITDA ajusté comme indicateur à long terme de la performance opérationnelle, car il est étroitement lié à la capacité des unités opérationnelles à générer un flux de trésorerie durable, et ces informations peuvent ne pas être appropriées à d'autres fins. l'EBITDA ajusté comprend la part du bénéfice de la société provenant des coentreprises.

Les termes EBITDA et EBITDA ajusté ne sont pas définis selon les principes comptables généralement reconnus des États-Unis (« PCGR des États-Unis ») et ne constituent pas une mesure du bénéfice d'exploitation, du rendement d'exploitation ou de la liquidité présentée conformément aux PCGR des États-Unis. l'EBITDA et l'EBITDA ajusté ont des limites en tant qu'outil analytique et, lors de l'évaluation des performances opérationnelles de la société, les investisseurs ne doivent pas considérer l'EBITDA et l'EBITDA ajusté de manière isolée ou comme un substitut à la perte nette ou à d'autres données du compte d'exploitation consolidé préparées conformément aux PCGR des États-Unis. Entre autres, l'EBITDA et l'EBITDA ajusté ne reflètent pas les dépenses de trésorerie réelles de la société. D'autres entreprises peuvent calculer des mesures similaires différemment de Westport Fuel Systems, ce qui limite leur utilité en tant qu'outils de comparaison. La société compense ces limitations en s'appuyant principalement sur ses résultats selon les PCGR américains et en utilisant l'EBITDA et l'EBITDA ajusté comme informations complémentaires.

MESURES FINANCIÈRES CONFORMES ET NON CONFORMES AUX PCGR







(en millions de $) T3 2022 T4 2022 T1 2023 T2 2023 T3 2023 Trimestre clos le Perte nette avant impôts (11,0) $ (16,4) $ (9,7) $ (13,0) $ (12,0) $











Charges d'intérêts (produits), nettes 0,2 0,1 0,4 (0,1) 0,2 Dépréciation et amortissement 2,8 2,8 3,0 3,0 3,2 EBITDA (8,0) (13,5) (6,3) (10,1) (8,6)











Rémunération basée sur les actions 0,8 0,2 0,7 0,8 (0,3) Perte de change non réalisée 2,7 0,4 1,1 2,4 1,4 Perte sur l'extinction de la redevance payable — — — 2,9 — Coûts des indemnités de départ — — — — 4,5 EBITDA ajusté (4,5) $ (12,9) $ (4,5) $ (4,0) $ (3,0) $

WESTPORT FUEL SYSTEMS INC.

Bilans intermédiaires consolidés condensés (non audités)

(Exprimé en milliers de dollars américains, sauf le montant des actions)

30 septembre 2023 et 31 décembre 2022





30 septembre 2023

31 décembre 2022 Actifs







Actifs courants :







Liquidités et équivalents de liquidités (dont liquidités soumises à restrictions)

43 967 $

86 184 $ Comptes à recevoir

100 926

101 640 Stocks

76 876

81 635 Charges payées d'avance

6 089

7 760 Total des actifs courants

227 858

277 219 Investissements à long terme

5 206

4 629 Immobilisations corporelles

65 781

62 641 Actifs liés aux droits d'utilisation des contrats de location simple

22 513

23 727 Immobilisations incorporelles

6 858

7 817 Actifs d'impôts différés

10 594

10 430 Survaleur (goodwill)

2 931

2 958 Autres actifs à long terme

13 776

18 030 Total des actifs

355 517 $

407 451 $ Passif et capitaux propres







Passif courant :







Comptes créditeurs et charges à payer

101 505 $

98 863 $ Partie courante du passif du bail d'exploitation

3 186

3 379 Dette à court terme

6 348

9 102 Partie courante de la dette à long terme

12 698

11 698 Partie courante des redevances à long terme à payer

—

1 162 Partie courante de la garantie

8 672

11 315 Total du passif à court terme

132 409

135 519 Passif du bail d'exploitation à long terme

19 005

20 080 Dette à long terme

23 207

32 164 Redevance à long terme à payer

—

4 376 Responsabilité au titre de la garantie

1 249

2 984 Passif d'impôts différés

3 418

3 282 Autres dettes à long terme

5 045

5 080 Total du passif

184 333

203 485 Capitaux propres :







Capital social :







Actions ordinaires et privilégiées illimitées, sans valeur nominale







17 174 972 (2022 - 17 130 316) actions ordinaires émises et en circulation

1 244 547

1 243 272 Autres instruments de capitaux propres

9 002

9 212 Capital d'apport supplémentaire

11 516

11 516 Déficit cumulé

(1 060 488)

(1 024 716) Cumul des autres éléments de la perte globale

(33 393)

(35 318) Total des fonds propres

171 184

203 966 Total du passif et des capitaux propres

355 517 $

407 451 $

WESTPORT FUEL SYSTEMS INC.

États intermédiaires consolidés condensés de l'exploitation et du résultat global (perte) (non audités)

(Exprimé en milliers de dollars américains, sauf le montant des actions et par action)

Trimestre et neuf mois clos le 30 septembre 2023 et 2022





Trimestre clos le 30 septembre

Neuf mois clos le 30 septembre



2023

2022

2023

2022 Chiffre d'affaires

77 391 $

71 182 $

244 653 $

227 690 $ Coût des revenus et des dépenses :















Coût des produits d'exploitation

64 163

59 910

203 695

195 986 Recherche et développement

5 748

6 473

18 796

17 661 Général et administratif

12 993

8 649

33 307

26 853 Ventes et marketing

4 088

3 351

12 557

10 914 Perte de change

1 430

2 648

4 926

5 985 Dépréciation et amortissement

1 100

1 074

3 158

3 342



89 522

82 105

276 439

260 741 Perte d'exploitation

(12 131)

(10 923)

(31 786)

(33 051)

















Revenus des investissements comptabilisés selon la méthode de la mise en équivalence

448

202

633

953 Gain sur la vente d'investissements et d'actifs

(144)

—

(123)

19 119 Intérêts sur la dette à long terme et dés actualisation des redevances à payer

(568)

(796)

(2 058)

(2 695) Perte sur l'extinction

—

—

(2 909)

— Intérêts et autres revenus, nets de frais bancaires

382

555

1 560

793 Pertes avant impôts

(12 013)

(10 962)

(34 683)

(14 881) Charge (recouvrement) d'impôt sur le revenu

(76)

965

1 089

915 Perte nette pour la période

(11 937)

(11 927)

(35 772)

(15 796) Autres éléments de la perte globale :















Ajustement de conversion cumulé

3 427

(5 514)

(1 925)

(10 159) Perte globale

(8 510) $

(17 441) $

(37 697) $

(25 955) $

















Perte par action :















Perte nette par action - de base et diluée

(0,68) $

(0,70) $

(2,03) $

(0,92) $ Moyenne pondérée des actions ordinaires en circulation :















De base et diluée

17 666 649

17 124 606

17 664 106

17 120 040

WESTPORT FUEL SYSTEMS INC.

États intermédiaires consolidés condensés des flux de trésorerie (non audités)

(Exprimé en milliers de dollars américains)

Trimestre et neuf mois clos le 30 septembre 2023 et 2022