Westport Fuel Systems publie son rapport ESG 2023

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 26 juin 2024 /PRNewswire/ -- Westport Fuel Systems Inc. (« Westport » ou la « société ») (TSX : WPRT) (Nasdaq : WPRT), un chef de file des systèmes et composants de carburants alternatifs avancés pour l'industrie mondiale du transport, a le plaisir d'annoncer la publication de son rapport environnemental, social et de gouvernance (« ESG ») 2023 (le « rapport ESG 2023 »). Le rapport ESG 2023 présente les accomplissements de l'entreprise dans ses principaux domaines d'activité, à savoir la réduction des émissions et de la consommation d'énergie, la santé et la sécurité opérationnelles, la diversité, l'équité et l'inclusion, l'approvisionnement responsable, les droits de l'humain et la gouvernance ESG.

« Nous sommes déterminés à façonner un avenir qui repose sur les trois piliers ESG : la gestion de l'environnement, la responsabilité sociale et une gouvernance solide », déclare Dan Sceli, CEO, Westport. « Nous avons relevé le défi de la durabilité des opérations, avec un attachement inébranlable à nos valeurs fondamentales d'intégrité, de respect et de persévérance. Nous nous concentrons sur la décarbonisation des transports afin d'assainir l'air et de créer un avenir plus durable pour tous ».

Points à retenir du rapport ESG 2023 :

>90 % du total des déchets des sites de production recyclés,

Réduction de 20 % des émissions de CO 2 de scope 1,

de scope 1, Diminution de 7 % des émissions de scope 2,

divulgation des émissions GES de scope 3

32% de nos effectifs mondiaux sont des femmes, et

deux prix nationaux prestigieux remportés : le prix Friendly Workplace pour l'usine en Pologne et le prix de l'excellence pour le site en Italie.

Westport, dont une part importante des activités se situe en Europe, travaille activement à la mise en œuvre de la directive sur les rapports de durabilité des entreprises (CSRD). Cette initiative marque une étape importante dans l'engagement de la société à promouvoir les objectifs ESG. En adoptant les normes CSRD, Westport vise à optimiser la transparence, la responsabilité et la durabilité de ses opérations, renforçant ainsi son engagement en faveur de pratiques commerciales responsables et de la création de valeur à long terme pour toutes les parties prenantes.

À propos de Westport Fuel Systems

Chez Westport, nous soutenons l'innovation pour un avenir plus propre. Nous sommes un chef de file des composants et des systèmes avancés de distribution de carburants propres et à faible teneur en carbone, comme le gaz naturel, le gaz naturel renouvelable, le propane et l'hydrogène, destinés à l'industrie mondiale des transports. Notre technologie offre les performances et le rendement énergétique requis par les applications de transport, ainsi que les avantages environnementaux qui permettent de relever les défis du changement climatique et de la qualité de l'air en milieu urbain. Basé à Vancouver, au Canada, et avec des opérations en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, nous servons nos clients dans plus de 70 pays avec des marques de transport de premier plan. Chez Westport, nous sommes tournés vers l'avenir. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.wfsinc.com.

Contacts : Westport, relations avec les médias, T : + 1 604-718-1992, E : [email protected] ; Westport, relations avec les investisseurs, T : +1 604-718-2046, E : [email protected]

